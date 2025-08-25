Até o fim da rodada, Remo pode perder duas posições e Paysandu retornar à lanterna; veja cenários

O Remo empatou por 0 a 0 com o Coritiba-PR fora de casa e viu o G-4 se distanciar. Já o Paysandu, no último domingo (24), perdeu para o Operário-PR na Curuzu e se afundou ainda mais na zona de rebaixamento. Até o final da 23ª rodada da Série B, tanto o Leão Azul quanto o Bicola podem perder posições, com o Papão podendo retornar à lanterna.

Com o empate frustrante sem gols no último sábado (23), o time azulino chegou a 35 pontos, um a menos que o Criciúma-SC, que venceu o Novorizontino-SP e tomou a vaga no G-4. Com isso, o clube Aurinegro caiu para quinta colocação e o Leão Azul para a sexta.

Mas pode fechar a rodada na oitava posição, caso Vila Nova-GO e Avaí-SC vençam seus compromissos. O Tigre encara o Botafogo-SP fora de casa nesta segunda-feira (25), enquanto o Leão da Ilha recebe o Amazonas-AM, lanterna, às 21h30.

O Vila é o sétimo colocado, com 33 pontos, a mesma pontuação de Cuiabá-MT (8º), que já jogou nesta rodada, e Avaí, em nono. Assim, se os dois vencerem, chegam a 36 pontos e superam o Remo.

Já o Paysandu pode retornar à lanterna do Brasileirão se o Amazonas pelo menos empatar com o Avaí, um resultado que seria bom para o Remo também. A Onça-Pintada ocupa a 20ª posição da tabela, com 21 pontos - a mesma quantidade de pontos do Bicola, que está em 19º.

Se empatar, vai a 22 pontos e empurra o Paysandu para a última colocação, podendo subir até para a 18ª posição. Já em caso de vitória, o Amazonas chega a 24 e deixa a zona.

O Papão desperdiçou a chance de sair da zona com a derrota de virada para o Operário. A equipe bicolor saiu na frente, mas cedeu dois gols para os visitantes e perdeu a 10ª partida no campeonato.