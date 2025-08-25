Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Paysandu chevron right

Até o fim da rodada, Remo pode perder duas posições e Paysandu retornar à lanterna; veja cenários

Equipe azulina empatou com o Coxa e se distanciou do G-4, enquanto o Papão perdeu e se afundou no Z-4

O Liberal
fonte

Papão perdeu para o Operário-PR no último domingo (24) (Cristino Martins / O Liberal)

O Remo empatou por 0 a 0 com o Coritiba-PR fora de casa e viu o G-4 se distanciar. Já o Paysandu, no último domingo (24), perdeu para o Operário-PR na Curuzu e se afundou ainda mais na zona de rebaixamento. Até o final da 23ª rodada da Série B, tanto o Leão Azul quanto o Bicola podem perder posições, com o Papão podendo retornar à lanterna.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Com o empate frustrante sem gols no último sábado (23), o time azulino chegou a 35 pontos, um a menos que o Criciúma-SC, que venceu o Novorizontino-SP e tomou a vaga no G-4. Com isso, o clube Aurinegro caiu para quinta colocação e o Leão Azul para a sexta. 

Mas pode fechar a rodada na oitava posição, caso Vila Nova-GO e Avaí-SC vençam seus compromissos. O Tigre encara o Botafogo-SP fora de casa nesta segunda-feira (25), enquanto o Leão da Ilha recebe o Amazonas-AM, lanterna, às 21h30.

VEJA MAIS 

image Técnico do Paysandu segue confiante após derrota: ‘Se não desse, eu seria o primeiro a falar'
Após derrota para o Operário-PR, em casa, técnico bicolor destaca confiança no trabalho e aponta ajustes para a equipe reagir na Série B

image Marcos Braz se revolta contra arbitragem após empate entre Remo e Coxa: 'Covardia'
O executivo remista Braz Ele questionou a revisão do lance em que o árbitro Jefferson Pereira de Moraes teria marcado pênalti para o Remo no início do segundo tempo, após choque entre o goleiro Pedro Morisco e o volante Caio Vinícius

image Após empate fora de casa, Remo inicia venda de ingressos para jogo contra o Criciúma-SC
Leão Azul busca recuperação em casa após dois empates seguidos na competição

O Vila é o sétimo colocado, com 33 pontos, a mesma pontuação de Cuiabá-MT (8º), que já jogou nesta rodada, e Avaí, em nono. Assim, se os dois vencerem, chegam a 36 pontos e superam o Remo.

 

Classificação fornecida por Sofascore

Já o Paysandu pode retornar à lanterna do Brasileirão se o Amazonas pelo menos empatar com o Avaí, um resultado que seria bom para o Remo também. A Onça-Pintada ocupa a 20ª posição da tabela, com 21 pontos - a mesma quantidade de pontos do Bicola, que está em 19º. 

Se empatar, vai a 22 pontos e empurra o Paysandu para a última colocação, podendo subir até para a 18ª posição. Já em caso de vitória, o Amazonas chega a 24 e deixa a zona.

O Papão desperdiçou a chance de sair da zona com a derrota de virada para o Operário. A equipe bicolor saiu na frente, mas cedeu dois gols para os visitantes e perdeu a 10ª partida no campeonato.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

esportes

futebol

remo

paysandu

futebol

série b
Paysandu
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM PAYSANDU

Futebol

Goleiro do Paysandu, Gabriel Mesquita assume erro em pênalti e garante: 'Nosso time não vai cair'

Jogador fez o pênalti que resultou no segundo gol do Operário-PR e selou a derrota bicolor

25.08.25 9h50

FUTEBOL

Até o fim da rodada, Remo pode perder duas posições e Paysandu retornar à lanterna; veja cenários

Equipe azulina empatou com o Coxa e se distanciou do G-4, enquanto o Papão perdeu e se afundou no Z-4

25.08.25 8h42

AINDA EXISTE ESPERANÇA

Técnico do Paysandu segue confiante após derrota: ‘Se não desse, eu seria o primeiro a falar'

Após derrota para o Operário-PR, em casa, técnico bicolor destaca confiança no trabalho e aponta ajustes para a equipe reagir na Série B

24.08.25 20h01

Na bronca

Após derrota para o Operário-PR, torcedores do Paysandu protestam na Curuzu

Papão perdeu uma partida em casa e segue na zona de rebaixamento

24.08.25 19h05

MAIS LIDAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Até o fim da rodada, Remo pode perder duas posições e Paysandu retornar à lanterna; veja cenários

Equipe azulina empatou com o Coxa e se distanciou do G-4, enquanto o Papão perdeu e se afundou no Z-4

25.08.25 8h42

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (25/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Premier League, La Ligaa, Séries A e B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta segunda-feira

25.08.25 7h00

futebol

Após ser impedida de jogar torneio, paraense supera barreiras e conquista vaga na Seleção sub-16

Clara Rodrigues e a mãe, Renatä Ribeiro, celebram juntas a primeira convocação para a equipe brasileira, após superarem muitos desafios

25.08.25 8h00

AINDA EXISTE ESPERANÇA

Técnico do Paysandu segue confiante após derrota: ‘Se não desse, eu seria o primeiro a falar'

Após derrota para o Operário-PR, em casa, técnico bicolor destaca confiança no trabalho e aponta ajustes para a equipe reagir na Série B

24.08.25 20h01

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda