Após empate fora de casa, Remo inicia venda de ingressos para jogo contra o Criciúma-SC

Após o empate amargo fora de casa com o Coritiba-PR, no último sábado (23), o Remo se prepara para encarar o Criciúma-SC na próxima quinta-feira (28). Precisando do resultado, o time espera contar com o apoio da torcida no Mangueirão. Com isso, o clube já iniciou a venda de ingressos para o duelo contra o Tigre, em Belém.

Conforme divulgou o clube, a entrada para a arquibancada custa R$ 40, enquanto o setor de cadeiras sai a R$ 80. Os bilhetes podem ser adquiridos por meio do site tickzi.com.br ou nas lojas oficiais do Remo, na Região Metropolitana de Belém.

Cenário

O Criciúma é o atual quarto colocado na tabela, com 36 pontos. O time entrou no G-4 após a vitória por 2 a 0 sobre o Novorizontino-SP, na última sexta-feira (22), em duelo válido pela 23ª rodada da Série B. Com o empate em 0 a 0 do Remo com o Coxa, a equipe catarinense ficou tranquila para assumir a posição.

VEJA MAIS

Já o Leão Azul está pressionado para voltar a vencer e apresentar um bom futebol. O time ocupa a sexta colocação, com 35 pontos, mas corre o risco de cair ainda mais na tabela. Por isso, o jogo contra o Criciúma é fundamental para a equipe se recuperar no campeonato e não deixar a zona de acesso escapar.

No último sábado (23), mesmo com um jogador a mais, a equipe azulina empatou por 0 a 0 com o Coritiba-PR, o que frustrou a torcida que lotou o setor de visitantes do estádio Couto Pereira.

Agora, no Mangueirão, o Leão Azul espera contar com o apoio do torcedor para tentar voltar a vencer no campeonato e retornar à briga pelo G-4.