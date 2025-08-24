Após empate fora de casa, Remo inicia venda de ingressos para jogo contra o Criciúma-SC Leão Azul busca recuperação em casa após dois empates seguidos na competição O Liberal 24.08.25 18h55 Remo volta a jogar em casa contra o Criciúma (Cristino Martins / OLiberal) Após o empate amargo fora de casa com o Coritiba-PR, no último sábado (23), o Remo se prepara para encarar o Criciúma-SC na próxima quinta-feira (28). Precisando do resultado, o time espera contar com o apoio da torcida no Mangueirão. Com isso, o clube já iniciou a venda de ingressos para o duelo contra o Tigre, em Belém. Conforme divulgou o clube, a entrada para a arquibancada custa R$ 40, enquanto o setor de cadeiras sai a R$ 80. Os bilhetes podem ser adquiridos por meio do site tickzi.com.br ou nas lojas oficiais do Remo, na Região Metropolitana de Belém. Cenário O Criciúma é o atual quarto colocado na tabela, com 36 pontos. O time entrou no G-4 após a vitória por 2 a 0 sobre o Novorizontino-SP, na última sexta-feira (22), em duelo válido pela 23ª rodada da Série B. Com o empate em 0 a 0 do Remo com o Coxa, a equipe catarinense ficou tranquila para assumir a posição. VEJA MAIS Marcos Braz se revolta contra arbitragem após empate entre Remo e Coxa: 'Covardia' O executivo remista Braz Ele questionou a revisão do lance em que o árbitro Jefferson Pereira de Moraes teria marcado pênalti para o Remo no início do segundo tempo, após choque entre o goleiro Pedro Morisco e o volante Caio Vinícius Pedro Rocha soma 14 gols na temporada e levanta debate sobre dependência do Remo Atacante é artilheiro da Série B, responsável por 12 pontos do clube, mas colunistas divergem sobre a necessidade de alternativas no setor ofensivo Zero, VAR e confusão: Coritiba e Remo empatam em jogo caótico Mesmo com um jogador a mais desde os 10 minutos do segundo tempo, o Leão foi pressionado e saiu de campo com 35 pontos, podendo perder posições na tabela ao longo da rodada Já o Leão Azul está pressionado para voltar a vencer e apresentar um bom futebol. O time ocupa a sexta colocação, com 35 pontos, mas corre o risco de cair ainda mais na tabela. Por isso, o jogo contra o Criciúma é fundamental para a equipe se recuperar no campeonato e não deixar a zona de acesso escapar. No último sábado (23), mesmo com um jogador a mais, a equipe azulina empatou por 0 a 0 com o Coritiba-PR, o que frustrou a torcida que lotou o setor de visitantes do estádio Couto Pereira. Agora, no Mangueirão, o Leão Azul espera contar com o apoio do torcedor para tentar voltar a vencer no campeonato e retornar à briga pelo G-4. 