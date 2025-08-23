Zero, VAR e confusão: Coritiba e Remo empatam em jogo caótico

Em um jogo com três paradas para análise do VAR e 13 minutos de acréscimos, Coritiba e Remo empataram em 0 a 0 neste sábado (23), no Couto Pereira lotado, em partida marcada por lances confusos, duas expulsões, uma anulada pelo VAR, um pênalti retirado após revisão e muitas chances perdidas. Mesmo com um jogador a mais desde os 10 minutos do segundo tempo, o Leão foi pressionado e saiu de campo com 35 pontos, podendo posições na tabela ao longo da rodada.

Pressionado, o técnico António Oliveira escalou o time de forma surpreendente, colocando Marcelinho improvisado como meia, na criação de jogadas, mesmo com outras peças do setor à disposição, como Nico Ferreira, Régis e Freitas. Sem Pedro Rocha, o Leão sentiu falta de um homem de referência no ataque e acabou zerado no placar, podendo ser ultrapassado na tabela no decorrer da rodada.

1º Tempo

No primeiro tempo, o Coritiba foi dono do jogo durante a maior parte do tempo, empurrado pelos mais de 30 mil torcedores no Couto Pereira. O Remo começou nervoso, errando passes simples e abusando dos chutões, enquanto o Coxa dominava a posse de bola — chegou a ter mais de 70% nos primeiros vinte minutos.

Apesar da pressão, o time da casa só levou real perigo aos 24, quando Rangel e Reynaldo salvaram em sequência dentro da área azulina, após uma blitz do ataque do Coxa. O Coritiba seguiu explorando bastante o lado esquerdo e quase abriu o placar aos 30, em chute colocado de Ronier que passou muito perto da trave de Rangel.

Parecendo “morto” em campo, o Remo começou a reagir a partir dos 38 minutos, quando o jogo ficou mais aberto. Marrony achou Marcelinho dentro da área, que cruzou rasteiro e quase encontrou Davó para o gol. Logo depois, Sávio chegou batendo de primeira dentro da área, a bola parecia ter endereço certo, mas Morisco defendeu e no rebote Marrony parou novamente no goleiro do Coritiba.

O Leão acordou no fim e criou duas grandes chances, deixando a impressão de que poderia surpreender. O jogo, que até então era controlado pelos paranaenses, terminou quente e aberto.

2º Tempo

O segundo tempo no Couto Pereira foi muito maluco. Logo aos 8 minutos, Ronier quase abriu o placar para o Coritiba, mas parou no travessão após cruzamento rasteiro de João Almeida. Dois minutos depois, veio a maior polêmica da tarde. O árbitro Jefferson Ferreira de Moraes marcou pênalti para o Remo e expulsou o goleiro Pedro Morisco por uma cotovelada em Caio Vinícius. Após longa checagem no VAR, a penalidade foi anulada, mas a expulsão foi mantida, deixando jogadores e a torcida sem entender nada da decisão.

O clima ficou ainda mais tenso quando, logo depois, Davó também levou vermelho direto por cotovelada em Sebá Gomes. Só que, novamente, o árbitro foi ao vídeo e recuou. Trocou a expulsão por cartão amarelo. Com um a mais em campo desde os 10 minutos, o Leão não conseguiu aproveitar. O Coritiba, mesmo em desvantagem, continuou tomando a iniciativa, parecia que tinha um a mais. António Oliveira lançou Eduardo Melo e Nico Ferreira para ter velocidade e um homem de referência na área, mas as mudanças tiveram pouco efeito.

Aos 25, o experiente zagueiro Maycon assustou de cabeça após cobrança de falta, e logo na sequência Marcelinho respondeu com boa jogada individual, parando no goleiro Pedro Rangel, que entrou no lugar de Morisco. Aos 30, Ronier pegou de primeira dentro da área e exigiu grande defesa de Rangel, mantendo o empate.

O jogo seguiu aberto, mas o Remo não conseguiu se impor, mesmo com um jogador a mais. Aos 40, mais uma polêmica: o árbitro marcou pênalti para o Coritiba em lance de mão de Klaus, mas voltou atrás após nova análise do VAR. Depois de tantas interrupções e 13 minutos de acréscimos, o empate sem gols acabou sendo o resultado final. O Leão chegou aos 35 pontos e pode perder posições na tabela caso Cuiabá, Avaí e Vila Nova vençam na rodada.

FICHA TÉCNICA

CORITIBA X REMO

23ª rodada – Série B do Brasileiro

Data e horário: Sábado (23), às 16h (de Brasília)

Local: Couto Pereira, em Curitiba (PR)

Arbitragem:

Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO)

Assistentes: Leone Carvalho Rocha (GO) e Hugo Sávio Xavier Correa (GO)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)

Cartões: Pedro Morisco (vermelho), Marrony (amarelo), Sebá Gomes (amarelo), Josué (amarelo), Davó (amarelo), Eduardo Melo (amarelo),

Escalações

Coritiba: Pedro Morisco; Thiago Cóser (João Almeida), Maicon, Jacy e Zeca; Filipe Machado (De Pena), Sebá Gómez (Wallison) e Josué; Lucas Ronier, Clayson (Pedro Rangel) e Dellatorre (Gustavo Coutinho). Técnico: Mozart

Remo: Marcelo Rangel; Nathan Santos, Reynaldo, Klaus e Sávio; Caio Vinicius, Jaderson (Freitas) e Marcelinho (Nico Ferreira); Diego Hernandez (Régis), Davó (Eduardo Melo) e Marrony (Pedro Costa). Técnico: António Oliveira