Após negociação de mais de R$ 6 milhões, Fortaleza-CE anuncia meia ex-Remo Jogador estava no futebol português, mas atuou no Leão Azul entre 2022 e 2023 O Liberal 21.08.25 12h14 Jogador volta jogar no Brasil, após passagem pelo futebol português (Thiago Gomes / O Liberal) O Fortaleza confirmou, na manhã desta quinta-feira (21), a contratação do meia Pablo Roberto, ex-jogador do Remo, para a sequência da Série A. O acerto já havia sido revelado anteriormente, mas somente agora veio o anúncio oficial. O Tricolor de Aço adquiriu 60% dos direitos econômicos de Pablo, que defendia o Casa Pia Atlético Clube, de Portugal. Conforme informou o clube, a negociação custou 1 milhão de euros, o equivalente a mais de R$ 6,3 milhões na cotação atual. O contrato vai até o final de 2028. Segundo o CEO do Fortaleza, Marcelo Paz, a chegada do jogador foi um pedido do técnico Renato Paiva, que acompanhou seu desempenho no futebol português e indicou o nome. "Um jogador que também foi um pedido pessoal do Renato Paiva, que acompanha o atleta no futebol português, indicou a contratação dele e pediu muito que a gente fizesse o esforço para trazê-lo. Acreditamos que vem para reforçar, qualificar o nosso meio-campo e ajudar nessa reta final de ano", destacou Marcelo Paz. No Casa Pia, equipe da Primeira Divisão de Portugal, Pablo atuou em 25 jogos na última temporada europeia. Em 2023/2024, o atleta disputou 33 partidas marcou quatro gols e deu seis assistências. O meia se destacou no cenário nacional e despertou o interesse do time português após passagem pelo Remo. Emprestado ao clube paraense pelo Vila Nova em 2022, disputou duas partidas e permaneceu na temporada seguinte. Ao todo, foram 32 jogos com a camisa azulina e um gol marcado. Cria da base do Atlético-GO, Pablo Roberto tem 25 anos e acumula passagens por Portuguesa-RJ, Bahia, Vila Nova e Remo. Atualmente, o Fortaleza luta contra a zona de rebaixamento da Série A. O Tricolor de Aço é o vice-lanterna do campeonato, com 15 pontos, cinco a mais que o Sport-PE, último colocado.