Remo x Coritiba-PR terá confronto entre os melhores goleiros da Série B; confira

A 23ª rodada da Série B terá o confronto entre os dois dos melhores goleiros do campeonato: Marcelo Rangel e Pedro Morisco. No próximo sábado (23), Coritiba-PR e Remo se enfrentam no estádio Couto Pereira, em um duelo que coloca frente a frente os arqueiros com as maiores médias de pontuação da competição.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Pelo lado do Remo, o goleiro Marcelo Rangel é um dos protagonista desde a temporada passada. Foi uma das peças fundamentais no acesso azulino, além de defender um pênalti na final do Parazão. Na Série B, tem se mostrado ainda mais decisivo para a equipe.

Com um setor defensivo do clube azulino ainda desajustado, Rangel tem sido bastante acionado e salvado o Leão Azul em diversos momentos. O goleiro é quem apresenta a maior média de defesas por jogo: 5,2.

VEJA MAIS

Titular absoluto da posição, Marcelo Rangel, de 37 anos, ficou fora de apenas duas partidas na temporada. Já soma 35 jogos pelo clube, com 27 gols sofridos.

Do lado alviverde está o jovem Pedro Morisco, de apenas 21 anos. O goleiro vem se destacando pela consistência à frente do gol do Coxa. Ele não iniciou a Série B devido a uma cirurgia na mão e, por isso, não enfrentou o Remo no primeiro turno, em Belém. Desde que assumiu a titularidade, já disputou 15 jogos e sofreu apenas dez gols.

Além disso, na Série B, Morisco entrou para a história do clube ao se tornar o 10º goleiro do Coxa com mais minutos seguidos sem sofrer gols: foram 578 minutos, entre a 11ª e a 17ª rodada. Com ele em campo, o time tem apenas uma derrota no campeonato - para o Paysandu, na goleada histórica por 5 a 2.

De acordo com o site estatístico Sofascore, Rangel e Morisco possuem as melhores médias de pontuação por partida da competição. O goleiro azulino tem a maior média, com 7,60 por jogo, enquanto o atleta alviverde registra 7,57.

A partida entre Coritiba e Remo acontece no próximo sábado (23), no Couto Pereira, a partir das 16h. O Coxa é o atual líder da Série B, com 42 pontos, enquanto o Leão Azul aparece na quinta colocação, com 34, e briga para retornar ao G-4.