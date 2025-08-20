Remo vai a Curitiba enfrentar o líder da Série B com cinco desfalques; veja

Neste sábado (23), o Remo enfrenta um compromisso indigesto fora de casa contra o líder da Série B. Para complicar ainda mais a missão, a equipe desembarca em Curitiba bastante desfalcada, com cinco ausências confirmadas, incluindo o principal jogador do elenco e artilheiro da competição, Pedro Rocha.

De acordo com o Departamento Médico azulino, três atletas estão fora por lesão, um cumpre transição física e Pedro Rocha está suspenso automaticamente. As baixas atingem principalmente o setor de meio-campo, responsável pela marcação e saída de bola, já que quatro volantes estão entregues ao DM: Cantillo, Pavani, Nathan Camargo e Luan Martins.

O primeiro sofreu uma lesão grau II no reto anterior da coxa direita e pode desfalcar o time por até seis semanas; Pavani foi diagnosticado com lesão grau II no bíceps femoral esquerdo, com previsão de ausência de até três semanas; Nathan Camargo também tem lesão grau II no bíceps femoral direito e já desfalcou a equipe na última rodada, com chance de ficar fora por mais duas; e Luan Martins, fora desde a 16ª rodada, já se encontra em fase de transição e pode retornar em até 30 dias.

Para suprir as ausências, o técnico Antônio Oliveira deve promover mudanças no time. Caio Vinícius e Jaderson aparecem como opções para o meio, enquanto Pedro Castro ou Dodô podem atuar mais adiantados. No ataque, a tendência é que Davó assuma a vaga de Pedro Rocha.

Atualmente, o Remo ocupa a quinta posição, com 34 pontos, e em caso de vitória sobre o Coxa, que lidera a Segundona com 42 pontos, somada a um tropeço do Novorizontino diante do Criciúma, pode retornar ao G4. A partida está marcada para as 16h.