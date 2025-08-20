Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Remo vai a Curitiba enfrentar o líder da Série B com cinco desfalques; veja

O técnico António Oliveira terá bastante trabalho para arrumar a onzena que tentará vencer o Coxa para voltar ao G4

Luiz Guillherme Ramos
fonte

O 'maestro' António Oliveira terá que organizar bem o time para o duelo no Paraná. (Samara Miranda / Ascom Remo)

Neste sábado (23), o Remo enfrenta um compromisso indigesto fora de casa contra o líder da Série B. Para complicar ainda mais a missão, a equipe desembarca em Curitiba bastante desfalcada, com cinco ausências confirmadas, incluindo o principal jogador do elenco e artilheiro da competição, Pedro Rocha.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

De acordo com o Departamento Médico azulino, três atletas estão fora por lesão, um cumpre transição física e Pedro Rocha está suspenso automaticamente. As baixas atingem principalmente o setor de meio-campo, responsável pela marcação e saída de bola, já que quatro volantes estão entregues ao DM: Cantillo, Pavani, Nathan Camargo e Luan Martins.

O primeiro sofreu uma lesão grau II no reto anterior da coxa direita e pode desfalcar o time por até seis semanas; Pavani foi diagnosticado com lesão grau II no bíceps femoral esquerdo, com previsão de ausência de até três semanas; Nathan Camargo também tem lesão grau II no bíceps femoral direito e já desfalcou a equipe na última rodada, com chance de ficar fora por mais duas; e Luan Martins, fora desde a 16ª rodada, já se encontra em fase de transição e pode retornar em até 30 dias.

VEJA MAIS

image Baenão pode voltar a receber jogos do Remo na Série B; entenda
Estádio azulino é utilizado para treinos, mas eventos no Mangueirão podem transferir partidas para o local

image Criciúma-SC e Avaí-SC empatam e 'ajudam' o Remo na tabela da Série B; confira
Com isso, o Leão Azul fechou a rodada na quinta colocação, próximo do G-4

image Remo intensifica preparação para partida contra o Coritiba, pela 23ª rodada da Série B
Os azulinos estão confiantes na reviravolta após as polêmicas sobre a permanência de António Oliveira no comando técnico

Para suprir as ausências, o técnico Antônio Oliveira deve promover mudanças no time. Caio Vinícius e Jaderson aparecem como opções para o meio, enquanto Pedro Castro ou Dodô podem atuar mais adiantados. No ataque, a tendência é que Davó assuma a vaga de Pedro Rocha.

Atualmente, o Remo ocupa a quinta posição, com 34 pontos, e em caso de vitória sobre o Coxa, que lidera a Segundona com 42 pontos, somada a um tropeço do Novorizontino diante do Criciúma, pode retornar ao G4. A partida está marcada para as 16h.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

remo

série b 2025

coritiba x remo

futebol brasileiro

jornal amazônia
Remo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM REMO

Futebol

Remo vai a Curitiba enfrentar o líder da Série B com cinco desfalques; veja

O técnico António Oliveira terá bastante trabalho para arrumar a onzena que tentará vencer o Coxa para voltar ao G4

20.08.25 15h43

Será?

Baenão pode voltar a receber jogos do Remo na Série B; entenda

Estádio azulino é utilizado para treinos, mas eventos no Mangueirão podem transferir partidas para o local

20.08.25 10h51

Futebol

Criciúma-SC e Avaí-SC empatam e 'ajudam' o Remo na tabela da Série B; confira

Com isso, o Leão Azul fechou a rodada na quinta colocação, próximo do G-4

20.08.25 9h45

Futebol

Remo intensifica preparação para partida contra o Coritiba, pela 23ª rodada da Série B

Os azulinos estão confiantes na reviravolta após as polêmicas sobre a permanência de António Oliveira no comando técnico

19.08.25 15h39

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Criciúma-SC e Avaí-SC empatam e 'ajudam' o Remo na tabela da Série B; confira

Com isso, o Leão Azul fechou a rodada na quinta colocação, próximo do G-4

20.08.25 9h45

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (20/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Libertadores, Supecopa da Arábia Saudita, Copa Sulamericana e Brasileirão movimentam o futebol nesta quarta-feira

20.08.25 7h00

Finalmente

Transferban encerrado: Paysandu quita dívida e volta a contratar para a Série B

Clube bicolor estava impedido de registrar atletas desde 30 de junho por dívida com o Torreense, de Portugal

20.08.25 12h13

REFORÇOS

Dois jogadores da Série C assinam pré-contrato com o Paysandu: chegada depende do mata-mata

Segundo o executivo de futebol, Frontini, caso seus times sejam eliminados, eles poderão se juntar ao Papão ainda nesta temporada. Se avançarem até o fim da competição, só chegarão em 2026

19.08.25 21h25

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda