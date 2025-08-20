Remo vai a Curitiba enfrentar o líder da Série B com cinco desfalques; veja O técnico António Oliveira terá bastante trabalho para arrumar a onzena que tentará vencer o Coxa para voltar ao G4 Luiz Guillherme Ramos 20.08.25 15h43 O 'maestro' António Oliveira terá que organizar bem o time para o duelo no Paraná. (Samara Miranda / Ascom Remo) Neste sábado (23), o Remo enfrenta um compromisso indigesto fora de casa contra o líder da Série B. Para complicar ainda mais a missão, a equipe desembarca em Curitiba bastante desfalcada, com cinco ausências confirmadas, incluindo o principal jogador do elenco e artilheiro da competição, Pedro Rocha. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo De acordo com o Departamento Médico azulino, três atletas estão fora por lesão, um cumpre transição física e Pedro Rocha está suspenso automaticamente. As baixas atingem principalmente o setor de meio-campo, responsável pela marcação e saída de bola, já que quatro volantes estão entregues ao DM: Cantillo, Pavani, Nathan Camargo e Luan Martins. O primeiro sofreu uma lesão grau II no reto anterior da coxa direita e pode desfalcar o time por até seis semanas; Pavani foi diagnosticado com lesão grau II no bíceps femoral esquerdo, com previsão de ausência de até três semanas; Nathan Camargo também tem lesão grau II no bíceps femoral direito e já desfalcou a equipe na última rodada, com chance de ficar fora por mais duas; e Luan Martins, fora desde a 16ª rodada, já se encontra em fase de transição e pode retornar em até 30 dias. VEJA MAIS Baenão pode voltar a receber jogos do Remo na Série B; entenda Estádio azulino é utilizado para treinos, mas eventos no Mangueirão podem transferir partidas para o local Criciúma-SC e Avaí-SC empatam e 'ajudam' o Remo na tabela da Série B; confira Com isso, o Leão Azul fechou a rodada na quinta colocação, próximo do G-4 Remo intensifica preparação para partida contra o Coritiba, pela 23ª rodada da Série B Os azulinos estão confiantes na reviravolta após as polêmicas sobre a permanência de António Oliveira no comando técnico Para suprir as ausências, o técnico Antônio Oliveira deve promover mudanças no time. Caio Vinícius e Jaderson aparecem como opções para o meio, enquanto Pedro Castro ou Dodô podem atuar mais adiantados. No ataque, a tendência é que Davó assuma a vaga de Pedro Rocha. Atualmente, o Remo ocupa a quinta posição, com 34 pontos, e em caso de vitória sobre o Coxa, que lidera a Segundona com 42 pontos, somada a um tropeço do Novorizontino diante do Criciúma, pode retornar ao G4. A partida está marcada para as 16h. 