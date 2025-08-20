Criciúma-SC e Avaí-SC empatam e 'ajudam' o Remo na tabela da Série B; confira Com isso, o Leão Azul fechou a rodada na quinta colocação, próximo do G-4 O Liberal 20.08.25 9h45 Remo contou com "ajuda" dos adversários para seguir próximo do G-4 (Wagner Santana / O Liberal) A 22ª rodada da Série B foi oficialmente encerrada na última terça-feira (19), com a partida entre Operário-PR e Avaí-SC. O duelo terminou empatado em 0 a 0 e ajudou o Remo a permanecer na quinta posição da tabela. O clube azulino poderia ter perdido a colocação para o Leão da Ilha ou para o Criciúma-SC - que também empatou fora de casa com o Athletic-MG -, caso esses times tivessem vencido. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Assim, o Leão Azul encerra mais uma rodada na "porta" do G-4, a apenas dois pontos do segundo colocado, o Novorizontino-SP. A equipe poderia estar ainda mais próxima da zona de acesso caso tivesse vencido o Botafogo-SP, em casa. No entanto, acabou tropeçando e empatando por 1 a 1, no último sábado (16), no Mangueirão. Com isso, o time chegou a 34 pontos e teve sua posição ameaçada. Porém, os tropeços dos adversários acabaram beneficiando o clube na classificação. Logo atrás, estão Vila Nova-GO, Criciúma-SC e Avaí-SC, todos com 33 pontos. VEJA MAIS Remo intensifica preparação para partida contra o Coritiba, pela 23ª rodada da Série B Os azulinos estão confiantes na reviravolta após as polêmicas sobre a permanência de António Oliveira no comando técnico Além de líder, próximo adversário do Remo, Coritiba-PR, tem a melhor defesa da Série B Equipe alviverde vai jogar em casa pela permanência na liderança, enquanto o Leão Azul tentará repetir feito do primeiro turno Governo do Pará libera verba e Paysandu promete pagar dívida com Torreense nesta quarta-feira Com o pagamento do débito, o Frontini afirma que as negociações de reforços prosseguirão intensamente. Dois jogadores da Série C já assinaram pré-contrato com o Papão No topo da tabela, o Coritiba-PR, próximo adversário do Leão Azul, lidera com 42 pontos, seguido por Goiás-GO (41) e Chapecoense-SC (37), na segunda e terceira colocações, respectivamente. No topo da tabela, o Coritiba-PR, próximo adversário do Leão Azul, lidera com 42 pontos, seguido por Goiás-GO (41) e Chapecoense-SC (37), na segunda e terceira colocações, respectivamente. Confira a tabela Classificação fornecida por Sofascore Na parte de baixo da tabela, o Paysandu segue na vice-lanterna do campeonato, com apenas 21 pontos. O Bicola perdeu para a Chape e continua na zona de rebaixamento, ao lado de Volta Redonda-RJ, Botafogo-SP e Amazonas-AM, lanterna da competição. O Papão tenta voltar a vencer no próximo domingo (24), quando enfrenta o Operário, na Curuzu. Já o Remo encara o Coritiba no Couto Pereira, no sábado (23). 