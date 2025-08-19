Governo do Pará libera verba e Paysandu promete pagar dívida com Torreense nesta quarta-feira

O Paysandu deve encerrar nesta semana a novela do banimento de transferência imposto pela Fifa desde 30 de junho. Segundo o executivo de futebol, Frontini, a palavra prometida pelo governo do Pará já foi depositada nesta terça-feira (19) e, assim que cair na conta do clube, a dívida com o Torreense, de Portugal, será finalmente quitada. A expectativa é que nesta quarta o horário seja liberado para registrar novos atletas.

"Uma situação que vai ser resolvida nas próximas horas. A gente teve um apoio do governador que foi fundamental para conseguir sacramentar essa situação delicada", disse Frontini, em coletiva realizada no final da tarde de ontem, na Curuzu.

Com o pagamento do débito, o dirigente afirma que as negociações prosseguirão nos últimos dias. Dois jogadores da Série C já assinaram pré-contrato com o Papão. A chegada, no entanto, depende do desempenho de seus clubes atuais no quadrangular final da Série D.

"Temos dois pré-contratos contratados, mas são jogadores que estão jogando a Série C. Se o tempo for classificado, possivelmente não vem agora, vem o ano que vem. Foi o movimento que fiz por achar os atletas interessantes e correr esse risco", explicou.

Reforços em pauta

Mesmo sem poder registrador ativo, o Paysandu manteve contatos ativos no mercado e espera intensificar as tratativas até o fechamento da janela, no próximo dia 2 de setembro. "A partir do momento que recebemos essa notícia, voltamos aos contatos. Retomamos as conversas, algumas em andamento, alguns atletas acertaram com outros clubes, o que é normal, mas temos até o dia 2 pra trabalhar incansavelmente e trazer os reforços".

Frontini acredita que a definição dos nomes deve acontecer justamente no fim do período de inscrições, quando o mercado costuma ganhar força. "Acredito que na última semana da janela é onde tudo acontece. Muita gente espera, principalmente nesse mercado de Série A e B, o que vai acontecer pra fora do país, antes de olhar pra cá".

Cautela e equilíbrio

O dirigente descartou uma nova leva de contratações no mesmo volume da janela extra de julho, quando dez reforços foram anunciados junto com o técnico Claudinei Oliveira. O foco agora é na qualidade e sem equilíbrio financeiro.

"Acredito que não será a quantidade de reforços que tivemos na última janela, até porque a gente tinha um grupo mais enxuto. Vamos trabalhar os critérios ao do Claudinei, entender o orçamento que o clube vai nos passar e os respeitos à saúde financeira. Terminar o ano com os pagamentos em dia vai ser um diferencial".

Para Frontini, a estratégia passa por mesclar nomes mais caros, vistos como soluções imediatas, com apostas de menor custo. "Tem o atleta que a gente tem a certeza de que ele vem pra resolver, por isso é mais caro. Quando não acertamos nesse perfil, o prejuízo é maior. Já nas apostas, se não performam, conseguimos corrigi e trabalhar o atleta".

Adaptação em Belém

Ex-jogador, com passagem pelo rival Remo, Frontini afirma estar completamente integrado ao cotidiano bicolor e usa sua própria experiência para convencer reforços a virem para Belém.

"Falo que tem que vim pra trabalhar em primeiro lugar e não olhar onde você vai trabalhar. Você vem aqui pra jogar futebol e cuidar da sua carreira, isso é fundamental. Se você vem pra cá olhar a cidade, acho que isso não é um bom ponto. Venha de coração aberto, como eu vim, estou super adptado e feliz", finalizou.