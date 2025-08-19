Paysandu apresenta Ignácio Neto como novo treinador do sub-20 e coordenador metodológico da base Profissional chega após passagem pela Tuna Luso e terá como primeiro desafio a Copa do Brasil da categoria Iury Costa 19.08.25 16h35 Além de dirigir o time, o treinador também atuará como coordenador metodológico das categorias de base. (Foto: Reprodução/Papão TV) O Paysandu apresentou, nesta terça-feira (19), o técnico Ignácio Neto como novo comandante da equipe sub-20 bicolor. Além de dirigir o time, o treinador também atuará como coordenador metodológico das categorias de base do clube. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Durante a apresentação, o presidente do Paysandu, Roger Aguilera, destacou o projeto desenvolvido para a base alviceleste. “O torcedor do Paysandu pode esperar um trabalho sério, de médio a longo prazo, que vai deixar um legado para o clube. Paysandu formador, revelador e vencedor. O clube está caminhando para um projeto forte na base que passa por etapas, e agora o Ignácio está dentro desse projeto. É um jovem técnico que tem mostrado seu trabalho no futebol paraense e tenho certeza que terá uma história grande e bonita aqui”, disse. VEJA MAIS Paysandu inicia venda de ingressos para jogo contra o Operário pela Série B; veja os preços Papão recebe o Operário na Curuzu e precisa vencer para tentar sair da temida zona de rebaixamento Atacante destaque na campanha de acesso do Remo pode reforçar o Paysandu Pedro Vitor defende o Chungbuk Cheongju FC, da Coreia do Sul, e negocia com o clube bicolor Ignácio Neto afirmou que assumir o Paysandu representa um momento especial em sua trajetória. “Considero o desafio da minha carreira até então. O Paysandu é um time grande, de camisa pesada e tradição. Como treinador paraense, me sinto honrado por receber esse reconhecimento. Inicialmente, já começamos a trabalhar no sub-20, mas a ideia é estruturar toda a base para que os atletas possam se firmar no time profissional ou, caso contrário, serem negociados e rentabilizarem o clube. Nosso objetivo é formar, revelar e vencer”, declarou. O primeiro compromisso do treinador será a Copa do Brasil sub-20, torneio em que alcançou o sexto lugar geral com a Tuna Luso. “A gente pretende fazer ainda melhor aqui. Estruturar e realinhar esses processos para ser melhor no Paysandu. Além disso, queremos o bicampeonato paraense. No curto prazo, é isso que buscamos”, afirmou. Aos 39 anos, Ignácio chega ao Papão após passagem pela Tuna Luso Brasileira, onde esteve desde 2024. No período, obteve bons resultados no Campeonato Paraense, Copa do Brasil e Série D. No currículo, acumula títulos recentes na base, como o Campeonato Paraense sub-20 e a Copa Pará sub-20 em 2023, além da Super Copa Pará sub-20 em 2024. Também foi eleito melhor técnico do Parazão 2025 pelo Troféu Camisa 13 e recebeu o Troféu Rômulo Maiorana como personalidade esportiva de 2024. *(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Fabio Will, repórter do Núcleo de Esportes) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave paysandu ignácio neto categorias de base paysandu sub-20 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU Futebol Paysandu figura entre os times que sofreram as maiores goleadas no Brasileirão de pontos corridos Desde que o formato foi adotado, em 2003, o Papão foi uma das maiores vítimas de placares elásticos 19.08.25 16h36 NOVO TREINADOR Paysandu apresenta Ignácio Neto como novo treinador do sub-20 e coordenador metodológico da base Profissional chega após passagem pela Tuna Luso e terá como primeiro desafio a Copa do Brasil da categoria 19.08.25 16h35 FUTEBOL Paysandu inicia venda de ingressos para jogo contra o Operário pela Série B; veja os preços Papão recebe o Operário na Curuzu e precisa vencer para tentar sair da temida zona de rebaixamento 19.08.25 15h24 Futebol Atacante destaque na campanha de acesso do Remo pode reforçar o Paysandu Pedro Vitor defende o Chungbuk Cheongju FC, da Coreia do Sul, e negocia com o clube bicolor 19.08.25 12h23 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Atacante destaque na campanha de acesso do Remo pode reforçar o Paysandu Pedro Vitor defende o Chungbuk Cheongju FC, da Coreia do Sul, e negocia com o clube bicolor 19.08.25 12h23 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (19/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Libertadores, Supecopa da Arábia Saudita, Champions League, Série B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta terça-feira 19.08.25 7h00 Série B Clássico Re-Pa será jogado na segunda-feira após o Círio; veja o horário A entidade detalhou os jogos da 25 a 32 rodadas, com direito a clássico paraense na noite de segunda-feira 18.08.25 17h56 Futebol Na briga pelo G4, Remo tem desempenho idêntico ao Paysandu nas últimas 10 rodadas da Série B Equipes voltam a campo neste fim de semana pela 23ª rodada da Segundona 19.08.25 11h46