Atacante destaque na campanha de acesso do Remo pode reforçar o Paysandu Pedro Vitor defende o Chungbuk Cheongju FC, da Coreia do Sul, e negocia com o clube bicolor O Liberal 19.08.25 12h23 Pedro Vitor foi peça fundamental na campanha do acesso à Série B de 2025 (Wagner Santana / O Liberal) O Paysandu mira a contratação do atacante Pedro Vitor, ex-jogador do Remo, que atualmente atua pelo Chungbuk Cheongju FC, da Coreia do Sul. A informação foi divulgada pelo perfil Transf24hrs e confirmada pela equipe de O Liberal. Segundo a apuração do jornalista, a diretoria bicolor apresentou uma "ótima proposta" pelo atleta. No momento, clube e empresário negociam os detalhes da transferência. VEJA MAIS Na briga pelo G4, Remo tem desempenho idêntico ao Paysandu nas últimas 10 rodadas da Série B Equipes voltam a campo neste fim de semana pela 23ª rodada da Segundona Paysandu anuncia Ignácio Neto como novo técnico do sub-20 Aos 39 anos, Ignácio chega após boa passagem pela Tuna Luso Brasileira, onde esteve desde o ano passado Pedro Vitor foi peça fundamental na campanha do acesso à Série B de 2025. Em duas temporadas pelo Leão Azul, o atacante disputou 48 jogos e marcou oito gols. Na temporada de 2023, esteve em 29 partidas e balançou as redes cinco vezes. No entanto, na reta final da Série C, sofreu uma lesão grave que o afastou dos gramados e o impediu de ajudar o time na busca pelo acesso. Em 2024, já recuperado da lesão, Pedro Vitor voltou a campo em 19 partidas e marcou três gols, sendo dois deles contra o Botafogo-PB, na estreia do quadrangular de acesso da Série C. Nesta temporada, pelo Chungbuk Cheongju FC, o atacante disputou 23 partidas e marcou quatro gols até o momento.