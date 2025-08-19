Na briga pelo G4, Remo tem desempenho idêntico ao Paysandu nas últimas 10 rodadas da Série B

Remo e Paysandu vivem momentos opostos na Série B do Campeonato Brasileiro: enquanto o Leão Azul luta por uma vaga no G4, o Papão batalha intensamente para escapar do rebaixamento. No entanto, nas últimas 10 rodadas, os dois times apresentam números idênticos na competição.

De acordo com um levantamento feito pelo Núcleo de Esportes de O Liberal, Remo e Paysandu conquistaram 14 pontos cada nas últimas 10 partidas, com três vitórias, cinco empates e duas derrotas. A única diferença entre as equipes está no saldo de gols: o Papão marcou 13 e sofreu 11, enquanto o Leão Azul balançou as redes nove vezes e levou o mesmo número de gols.

Apesar do equilíbrio nos números recentes, o Remo briga na parte de cima da tabela e almeja garantir uma vaga no G4 a todo custo. Atualmente, o Leão Azul ocupa a 5ª colocação, com 34 pontos, apenas dois a menos que o Novorizontino, 4º colocado, com 36. O time vem de um empate por 1 a 1 em casa e pode voltar ao grupo dos quatro primeiros no próximo jogo.

Já o Paysandu amarga a zona de rebaixamento há várias rodadas e ocupa atualmente a vice-lanterna da competição, com apenas 21 pontos. A última vez que os bicolores estiveram fora do Z4 foi ao fim da 18ª rodada, após o empate com o Amazonas-AM. O time vem de uma derrota por 2 a 0 fora de casa e, mesmo sem vencer há cinco jogos, está apenas um ponto atrás do América-MG, primeiro clube fora da zona de rebaixamento.

Na 23ª rodada, o Remo enfrenta o Coritiba-PR, líder da Série B, neste sábado (23), às 16h, no Estádio Couto Pereira, no Paraná. Já o Paysandu recebe o Operário-PR no domingo (24), também às 16h, na Curuzu, em Belém. As partidas terão transmissão lance a lance pelo portal O Liberal.com e narração pela Rádio Liberal+.