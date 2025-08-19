Na briga pelo G4, Remo tem desempenho idêntico ao Paysandu nas últimas 10 rodadas da Série B Equipes voltam a campo neste fim de semana pela 23ª rodada da Segundona Pedro Garcia 19.08.25 11h46 Leão Azul soma 34 pontos e está a dois do G4, enquanto Papão amarga a vice-lanterna com 21. (Wagner Santana) Remo e Paysandu vivem momentos opostos na Série B do Campeonato Brasileiro: enquanto o Leão Azul luta por uma vaga no G4, o Papão batalha intensamente para escapar do rebaixamento. No entanto, nas últimas 10 rodadas, os dois times apresentam números idênticos na competição. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu De acordo com um levantamento feito pelo Núcleo de Esportes de O Liberal, Remo e Paysandu conquistaram 14 pontos cada nas últimas 10 partidas, com três vitórias, cinco empates e duas derrotas. A única diferença entre as equipes está no saldo de gols: o Papão marcou 13 e sofreu 11, enquanto o Leão Azul balançou as redes nove vezes e levou o mesmo número de gols. VEJA MAIS Paysandu anuncia Ignácio Neto como novo técnico do sub-20 Aos 39 anos, Ignácio chega após boa passagem pela Tuna Luso Brasileira, onde esteve desde o ano passado Caio Vinícius projeta duelo contra o líder Coritiba: 'Vamos buscar a vitória fora de casa' A partida contra o Coritiba é tratada como decisiva e o Leão encontra inspiração até mesmo em seu maior rival Paysandu, que mesmno Z4 surpreendeu o Coxa em Curitiba Apesar do equilíbrio nos números recentes, o Remo briga na parte de cima da tabela e almeja garantir uma vaga no G4 a todo custo. Atualmente, o Leão Azul ocupa a 5ª colocação, com 34 pontos, apenas dois a menos que o Novorizontino, 4º colocado, com 36. O time vem de um empate por 1 a 1 em casa e pode voltar ao grupo dos quatro primeiros no próximo jogo. Já o Paysandu amarga a zona de rebaixamento há várias rodadas e ocupa atualmente a vice-lanterna da competição, com apenas 21 pontos. A última vez que os bicolores estiveram fora do Z4 foi ao fim da 18ª rodada, após o empate com o Amazonas-AM. O time vem de uma derrota por 2 a 0 fora de casa e, mesmo sem vencer há cinco jogos, está apenas um ponto atrás do América-MG, primeiro clube fora da zona de rebaixamento. Na 23ª rodada, o Remo enfrenta o Coritiba-PR, líder da Série B, neste sábado (23), às 16h, no Estádio Couto Pereira, no Paraná. Já o Paysandu recebe o Operário-PR no domingo (24), também às 16h, na Curuzu, em Belém. As partidas terão transmissão lance a lance pelo portal O Liberal.com e narração pela Rádio Liberal+. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol paysandu paysandu remo remo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. 