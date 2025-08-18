Caio Vinícius projeta duelo contra o líder Coritiba: 'Vamos buscar a vitória fora de casa'

Depois do empate diante do Botafogo-SP no último sábado (16), no Mangueirão, o Remo manteve a 5ª posição na Série B, mas escapou de pontos que poderiam consolidar a equipe dentro do G4. Agora, o desafio é fora de casa: o tempo iniciou os trabalhos para enfrentar o líder Coritiba no próximo sábado (23), no Couto Pereira, onde o Leão quer se recuperar e repetir o que já fez contra o América-MG na 21ª rodada, quando venceu a longa de Belém, se recuperando da dolorida derrota para a Ferroviária no Mangueirão, na 20ª rodada da competição.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Autor do gol azulino no último jogo, o volante Caio Vinícius foi direto ao falar sobre uma missão em Curitiba. “Buscar a vitória contra o Coritiba fora de casa, tivemos essas reveses dentro de casa, conseguimos buscar contra o América fora de casa, agora temos outra oportunidade pra fazer isso contra o Coritiba”, afirmou.

VEJA MAIS

O gol de Caio no empate contra o Botafogo-SP nasceu de um jogo ensaiado, que o jogador fez questão de valorizar. “Temos o treinador Diego, que passou nossas informações de bola parada, ele veio trabalhando com nós nessa jogada e ficamos felizes e concluímos em gol”, explicou.

Apesar do bom início no último sábado, o volante apresentou as falhas do tempo quando está diante de sua torcida. "Viemos de dois resultados que não esperávamos em casa. Segundo tempo pecamos bastante, o primeiro tempo foi bem equilibrado da nossa parte, controlamos as ações do adversário. Infelizmente, no início do segundo tempo tivemos desatenção e cambiou pra não conseguirmos mais fazer o segundo gol, mas é levar como aprendizado", analisou.

A partida contra o Coritiba é tratada como decisiva para a permanência ou não do técnico António Oliveira. O adversário liderou a disputa, mas o Leão encontra inspiração até mesmo em seu maior rival, o Paysandu, que mesmo dentro da zona de rebaixamento surpreendeu o Coxa em Curitiba e aplicou uma goleada histórica na 17ª rodada.

Ciente da dificuldade do confronto, Caio reforçou a preparação do grupo para a sequência da Série B. “São duas equipes difíceis (Coritiba e Criciúma, próximos adversários), estamos preparados para poder fazer nosso resultado que é a vitória”, completou.