Caio Vinícius projeta duelo contra o líder Coritiba: 'Vamos buscar a vitória fora de casa' A partida contra o Coritiba é tratada como decisiva e o Leão encontra inspiração até mesmo em seu maior rival Paysandu, que mesmno Z4 surpreendeu o Coxa em Curitiba O Liberal 18.08.25 20h25 Caio durante treinamento desta segunda-feira (Samara Miranda/Remo) Depois do empate diante do Botafogo-SP no último sábado (16), no Mangueirão, o Remo manteve a 5ª posição na Série B, mas escapou de pontos que poderiam consolidar a equipe dentro do G4. Agora, o desafio é fora de casa: o tempo iniciou os trabalhos para enfrentar o líder Coritiba no próximo sábado (23), no Couto Pereira, onde o Leão quer se recuperar e repetir o que já fez contra o América-MG na 21ª rodada, quando venceu a longa de Belém, se recuperando da dolorida derrota para a Ferroviária no Mangueirão, na 20ª rodada da competição. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Autor do gol azulino no último jogo, o volante Caio Vinícius foi direto ao falar sobre uma missão em Curitiba. “Buscar a vitória contra o Coritiba fora de casa, tivemos essas reveses dentro de casa, conseguimos buscar contra o América fora de casa, agora temos outra oportunidade pra fazer isso contra o Coritiba”, afirmou. VEJA MAIS Remo decepciona mais uma vez em casa e só empata com o Botafogo-SP O Leão estaciona nos 34 pontos e pode perder a quinta posição ainda nesta rodada. O próximo jogo do time será contra o Coritiba, no próximo sábado, no Couto Pereira António Oliveira permanece no Remo e participa de oração no Baenão Nesta segunda-feira (18), dia de fortes rumores sobre sua possível saída, o treinador português esteve em campo com o grupo de jogadores, participou de atividades físicas e finalizou o treinamento com uma oração ao lado do elenco Clássico Re-Pa será jogado na segunda-feira após o Círio; veja o horário A entidade detalhou os jogos da 25 a 32 rodadas, com direito a clássico paraense na noite de segunda-feira O gol de Caio no empate contra o Botafogo-SP nasceu de um jogo ensaiado, que o jogador fez questão de valorizar. “Temos o treinador Diego, que passou nossas informações de bola parada, ele veio trabalhando com nós nessa jogada e ficamos felizes e concluímos em gol”, explicou. Apesar do bom início no último sábado, o volante apresentou as falhas do tempo quando está diante de sua torcida. "Viemos de dois resultados que não esperávamos em casa. Segundo tempo pecamos bastante, o primeiro tempo foi bem equilibrado da nossa parte, controlamos as ações do adversário. Infelizmente, no início do segundo tempo tivemos desatenção e cambiou pra não conseguirmos mais fazer o segundo gol, mas é levar como aprendizado", analisou. A partida contra o Coritiba é tratada como decisiva para a permanência ou não do técnico António Oliveira. O adversário liderou a disputa, mas o Leão encontra inspiração até mesmo em seu maior rival, o Paysandu, que mesmo dentro da zona de rebaixamento surpreendeu o Coxa em Curitiba e aplicou uma goleada histórica na 17ª rodada. Ciente da dificuldade do confronto, Caio reforçou a preparação do grupo para a sequência da Série B. “São duas equipes difíceis (Coritiba e Criciúma, próximos adversários), estamos preparados para poder fazer nosso resultado que é a vitória”, completou. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave remo série b 2025 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO DESAFIO Caio Vinícius projeta duelo contra o líder Coritiba: 'Vamos buscar a vitória fora de casa' A partida contra o Coritiba é tratada como decisiva e o Leão encontra inspiração até mesmo em seu maior rival Paysandu, que mesmno Z4 surpreendeu o Coxa em Curitiba 18.08.25 20h25 ELE FICA António Oliveira permanece no Remo e participa de oração no Baenão Nesta segunda-feira (18), dia de fortes rumores sobre sua possível saída, o treinador português esteve em campo com o grupo de jogadores, participou de atividades físicas e finalizou o treinamento com uma oração ao lado do elenco 18.08.25 19h29 Pablo Roberto, ex-Remo, acerta com Fortaleza até 2028 Meia de 25 anos deixa o Casa Pia, de Portugal, e será o 8º reforço do clube cearense na temporada 18.08.25 18h29 Futebol Excesso de empates e futebol pobre derrubam chances de acesso do Remo à Série A Para alcançar o grande objetivo da temporada, o Remo precisa de uma reação urgente, ainda não vista na competição 18.08.25 16h27 MAIS LIDAS EM ESPORTES Série B Após suspensão, Pedro Rocha recebe novo amarelo e desfalca o Remo contra o Coritiba; entenda Atacante ficou fora da rodada passada por expulsão, voltou contra o Botafogo-SP, levou o terceiro amarelo e será desfalque na 23ª rodada 18.08.25 11h46 SÉRIE B Diretoria não quer continuidade do técnico António Oliveira no Remo, afirma jornalista Torcida e diretoria estão descontentes com o trabalho do treinador português. 18.08.25 15h02 FUTEBOL Técnico do Remo tem trabalho questionado internamente e torcida cobra diretoria por mudança António Oliveira vem sofrendo críticas por parte da torcida e resultados ruins em Belém complicam situação do treinador 18.08.25 13h47 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (18/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, Copa da Alemanha, Séries A e B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta segunda-feira 18.08.25 7h00