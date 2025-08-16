Remo decepciona mais uma vez em casa e só empata com o Botafogo-SP

Após a derrota para a Ferroviária em seu último jogo em casa, o Remo mais uma vez vacilou ao empatar com o Botafogo-SP por 1 a 1 na tarde deste sábado (16), no Mangueirão, em Belém. Após um início de jogo morno, mas com domínio remista, o Leão chegou ao gol aos 26, com Caio Vinícius escorando de pé direito a cobrança de Pedro Rocha para o fundo das redes. O time do interior paulista chegou ao empate com menos de cinco minutos do segundo tempo, após bela jogada individual de Jefferson Nem, que aproveitou falha de Reynaldo, cortou e bateu colocado, sem chances para Rangel.

Após o empate, o Botafogo-SP se fechou e o Remo passou a tentar o ataque de forma desesperada. António Oliveira promoveu a estreia do uruguaio Diego Martínez, que até tentou criar jogadas, mas a defesa da Pantera se postou bem e segurou o empate. O Leão estaciona nos 34 pontos e pode perder a quinta posição ainda nesta rodada. O próximo jogo do time será contra o Coritiba, no próximo sábado, no Couto Pereira.

1º Tempo

O Mangueirão recebeu um início de jogo morno na primeira etapa. Nos primeiros 15 minutos, as duas equipes se estudaram, sem grandes chances criadas. O Leão, porém, arriscava mais no ataque e mostrou volume de jogo, principalmente através do trio Marrony, Pedro Rocha e Davó.

A primeira chegada com perigo saiu aos 16 minutos: Marrony subiu bem na área e ajeitou de cabeça, Pedro Rocha tentou completar, mas mandou por cima. Pouco depois, o uruguaio Nico Ferreira, estreando como titular, quase marcou em chute de primeira, que passou perto do travessão de Victor Souza.

O domínio azulino se transformou em gol aos 27 minutos. Pedro Rocha sofreu falta após aplicar uma caneta no adversário e ele mesmo cobrou na área. Caio Vinícius apareceu bem e escorou de pé direito, abrindo o placar para o Remo e explodindo o Mangueirão.

Depois do gol, a chuva caiu forte em Belém e o jogo ficou mais truncado. O Botafogo tentou reagir em bolas paradas, apostando em Léo Gamalho, mas não levou perigo. Já o Remo quase ampliou aos 33, em finalização de Marrony, que passou por cima da meta paulista.

Com mais de 60% de posse de bola até os 30 minutos, o Leão controlou o primeiro tempo e foi para o intervalo em vantagem.

2º Tempo

O segundo tempo começou com um susto para o Remo. Logo aos 5 minutos, Jefferson Nem aproveitou erro de saída de bola de Reynaldo, recuperou no meio da área e bateu colocado no canto esquerdo, calando o Mangueirão. Marcelo Rangel até se esticou, mas não alcançou.

O Leão tentou responder rápido. Aos 13, Pedro Rocha arriscou de fora da área após boa tabela, mas Victor Souza defendeu em dois tempos. Pouco depois, António Oliveira, que já escutava vaias vindas da torcida, promoveu a estreia de Diego Hernández, que entrou no lugar do também estreante Nico Ferreira para dar mais fôlego ao ataque.

O Remo se lançou ao ataque e teve duas boas oportunidades seguidas. Primeiro, Camutanga quase marcou de cabeça após escanteio, a bola saiu raspando a trave. Em seguida, Diego Hernández fez bela jogada individual, cortou a marcação e soltou uma bomba, mas parou em grande defesa de Victor Souza.

Com o empate, o Botafogo se fechou ainda mais, enquanto o Remo cercou o adversário em busca da virada. A defesa paulista, no entanto, segurou bem a pressão. Do outro lado, Léo Gamalho quase surpreendeu no fim: fez o pivô contra a zaga, girou e bateu firme, exigindo ótima defesa de Rangel para salvar o Leão. Dos males, o menor.

Ficha técnica

Local: Mangueirão

Data: 16.08.2024

Horário: 16h

Árbitro: Bruno Pereira Vasconcelos (BA)

Auxiliares: Elicarlos Franco de Oliveira (BA) e Ledes José Coutinho Neto (BA)

Cartões amarelos: Caio Vinícius e Pedro Rocha (REM); Jeferson e Edson (BOT)

Gols: Caio Vinícius 28’/1T (REM); Jeferson Nem 5’/2T (BOT)

Remo: Marcelo Rangel; Nathan, Reynaldo, Camutanga e Alan Rodríguez; Caio Vinícius (Régis), Jaderson e Marrony (PH); Nico Ferreira (Diego Hernandez), Matheus Davó e Pedro Rocha (Janderson). Técnicos: Diego Favarin, Vitor Couto e Fábio Miguel.

Botafogo-SP: Victor Souza; Jeferson (Wallison), Edson (Rafael Milhorin), Carlos Eduardo e Jhonatan Cafu (Gabriel Barros); Gabriel Bispo, Wesley Dias e Gabriel Risso; Marquinho (Leandro Maciel), Jeferson Nem e Léo Gamalho. Técnico: Allan Aal.