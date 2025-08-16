Eduardo Melo e Yago Ferreira já estão em Belém para assinar com o Remo

O atacante Eduardo Melo e o meio-campo Yago Ferreira já estão em Belém para realizar exames médicos e assinar contrato com o Remo. A informação foi confirmada pelo diretor executivo do clube, Marcos Braz, em entrevista concedida neste sábado (16) à rádio Liberal+, antes da partida contra o Botafogo-SP, pela 22ª rodada da Série B, no Mangueirão.

“O Eduardo está no procedimento do exame médico, tanto ele, quanto o Yago (meio-campo emprestado pelo Fluminense)”, disse o dirigente azulino.

Eduardo Melo, que pertence ao Criciúma e estava emprestado ao Caxias, chega para reforçar o setor ofensivo azulino no segundo turno da competição. O Criciúma manterá um percentual dos direitos do atleta, cujo contrato com o clube catarinense se encerra no fim desta temporada.

Na atual Série C, defendendo o Caxias, Eduardo disputou 12 jogos, marcou 3 gols e deu 2 assistências. A equipe gaúcha lidera a competição, com 36 pontos. No Remo, o atacante brigará por espaço em um setor que já conta com Matheus Davó, Marrony, Pedro Rocha e os uruguaios recém-contratados Diego Hernandez e Nicolás Ferreira.

Yago estava emprestado ao Brasiliense antes de chegar ao Leão, também por empréstimo (Redes Sociais Yago Ferreira)

Já Yago tem 24 anos e foi revelado pelo Fluminense. O jogador tem passagens por NOva Iguaçu e Coritiba, e atualmente estava emprestado ao Brasiliense, onde disputou 11 jogos na atual temporada, marcando um gol.

A movimentação no mercado ocorre após a saída de três atacantes: Felipe Vizeu, negociado com o futebol peruano; Maxwell, transferido para a Indonésia; e Adaílton, contratado por um clube japonês. As baixas abriram espaço para novas contratações na reta final da Série B.

O Remo ocupa a 5ª colocação na tabela e segue na disputa direta por uma vaga no G-4. O anúncio oficial de Eduardo Melo deve ocorrer nos próximos dias.