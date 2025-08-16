Eduardo Melo e Yago Ferreira já estão em Belém para assinar com o Remo A informação foi confirmada pelo diretor executivo do clube, Marcos Braz O Liberal 16.08.25 15h38 Eduardo em treino com o Caxias-RS (Divulgação Caxias) O atacante Eduardo Melo e o meio-campo Yago Ferreira já estão em Belém para realizar exames médicos e assinar contrato com o Remo. A informação foi confirmada pelo diretor executivo do clube, Marcos Braz, em entrevista concedida neste sábado (16) à rádio Liberal+, antes da partida contra o Botafogo-SP, pela 22ª rodada da Série B, no Mangueirão. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo “O Eduardo está no procedimento do exame médico, tanto ele, quanto o Yago (meio-campo emprestado pelo Fluminense)”, disse o dirigente azulino. Eduardo Melo, que pertence ao Criciúma e estava emprestado ao Caxias, chega para reforçar o setor ofensivo azulino no segundo turno da competição. O Criciúma manterá um percentual dos direitos do atleta, cujo contrato com o clube catarinense se encerra no fim desta temporada. VEJA MAIS [[(standard.Article) Como ficarão Remo e Paysandu no fair play financeiro?]] [[(standard.Article) Antes de Remo e Paysandu, futebol paraense teve outros protagonistas; saiba quem são ]] Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)Na atual Série C, defendendo o Caxias, Eduardo disputou 12 jogos, marcou 3 gols e deu 2 assistências. A equipe gaúcha lidera a competição, com 36 pontos. No Remo, o atacante brigará por espaço em um setor que já conta com Matheus Davó, Marrony, Pedro Rocha e os uruguaios recém-contratados Diego Hernandez e Nicolás Ferreira. Yago estava emprestado ao Brasiliense antes de chegar ao Leão, também por empréstimo (Redes Sociais Yago Ferreira) Já Yago tem 24 anos e foi revelado pelo Fluminense. O jogador tem passagens por NOva Iguaçu e Coritiba, e atualmente estava emprestado ao Brasiliense, onde disputou 11 jogos na atual temporada, marcando um gol. A movimentação no mercado ocorre após a saída de três atacantes: Felipe Vizeu, negociado com o futebol peruano; Maxwell, transferido para a Indonésia; e Adaílton, contratado por um clube japonês. As baixas abriram espaço para novas contratações na reta final da Série B. O Remo ocupa a 5ª colocação na tabela e segue na disputa direta por uma vaga no G-4. O anúncio oficial de Eduardo Melo deve ocorrer nos próximos dias. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave remo série b 2025 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO REFORÇO Eduardo Melo e Yago Ferreira já estão em Belém para assinar com o Remo A informação foi confirmada pelo diretor executivo do clube, Marcos Braz 16.08.25 15h38 FUTEBOL Com dois desfalques, Remo está escalado para enfrentar o Botafogo-SP pela Série B Remo tenta entrar no G4 da Série B 16.08.25 15h20 SÉRIE B Remo recebe Botafogo-SP no Mangueirão para tentar retornar ao G-4 da Série B Time azulino conta com retornos importantes e apoio da torcida para tentar quebrar tabu contra adversário paulista 16.08.25 7h00 Futebol António Oliveira pode se aproximar de Daniel Paulista no aproveitamento do Remo Apenas uma vitória separa os dois treinadores: Daniel Paulista somou 4 vitórias, 5 empates e 1 derrota, enquanto Antônio Oliveira conquistou 3 vitórias, 4 empates e 2 derrotas 15.08.25 20h06 MAIS LIDAS EM ESPORTES SÉRIE B Remo recebe Botafogo-SP no Mangueirão para tentar retornar ao G-4 da Série B Time azulino conta com retornos importantes e apoio da torcida para tentar quebrar tabu contra adversário paulista 16.08.25 7h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (16/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Amistosos, Campeonato Brasileiro Feminino, Coppa Italia, Séries A e B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 16.08.25 7h00 Mercado Remo mira atacantes do Botafogo e ex-Atlético-GO para reforçar elenco, diz jornalista Clube azulino teria como alvo Matheus Peixoto, ex-Atlético-GO, e Gonzalo Mastriani, do Fogão 14.08.25 12h41 FUTEBOL Com dois desfalques, Remo está escalado para enfrentar o Botafogo-SP pela Série B Remo tenta entrar no G4 da Série B 16.08.25 15h20