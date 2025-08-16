Antes de Remo e Paysandu, futebol paraense teve outros protagonistas; saiba quem são

É difícil imaginar que as histórias de Remo e Paysandu não estejam atreladas ao início da prática de futebol no Pará. Apesar de a popularização em massa ter tido os clubes como protagonistas, os primeiros chutes foram dados por outras equipes, que hoje, em sua maioria, só existem nos recortes da história, como o União Sportiva, primeiro campeão paraense, Sport Pará, Sporting Club e Combatentes.

"Quando se fala no Campeonato Paraense ou no futebol em Belém, a gente precisa pensar que Remo e Paysandu não entram logo no início. Tem toda uma estrutura alinhada com estrangeiros, com processo de imigração de ingleses, franceses, italianos. E essa cultura vai se interagir mais, vai ocorrer um processo de hibridismo cultural. E aí, obviamente, os clubes também vão sendo criados com uma estrutura local e com um pensamento de fora", ressaltou o professor e historiador, estudioso do futebol paraense, Itamar Gaudêncio.

Oficialmente, o primeiro time de futebol criado no estado foi o Sport Club Pará, que hoje não existe mais. A equipe esteve presente na primeira edição do Parazão e foi vice-campeã em 1908, tendo sido protagonista na prática da modalidade na região.

Clubes sociais

Grande parte dos clubes tradicionais do Pará não nasceu exclusivamente para o futebol. Na verdade, esses times eram organizações sociais de lazer e recreação, que incluíram a modalidade com o tempo. O próprio Remo começou com os esportes aquáticos, por exemplo. Assim, antes da profissionalização, a prática ainda era algo elitizado.

"O futebol era disputado por militares, estudantes, por profissionais liberais, como um todo, que eram da elite. Aí você tem o Sport Clube Pará como um grande clube que também desapareceu, que não inicia com o futebol, apesar de praticar internamente. Clube do Remo iniciou com os esportes aquáticos. Então, era algo mais elitizado. E o futebol, classicamente, se se fala que o campeonato começa em 1908, mas já tem o embrião dele em 1906, ele também tem esses clubes participando, como o Sport Pará, Sporting, Guarany", detalhou o professor.

No início do século XX, o União Sportiva, junto do Sport Pará, figurava naquele cenário como um dos grandes. O time foi fundado em1906 na Praça Justo Chermont, onde funcionava a Associação Recreativa “Ernesto Matoso”, foi o campeão das duas primeiras edições do Campeonato Paraense, em 1908 e 1910. Durante anos, brigou com a dupla Re-Pa, sendo considerada a terceira força do Estado, até perder o posto para a Tuna Luso. Esteve ativo por 119 anos, até ser extinto em 1969.

recorte de jornal da época (Maria de Belém Mamede, sobrinha neta do Bruno de Menezes/ Disponibilizado por Itamar Gaudêncio)

Identidade cultural

Mesmo com o esporte sendo atrelado à elite, aos poucos o futebol foi se difundindo e ganhando outros representantes locais, desta vez atrelados à identidade dos bairros e cidades.

"No primeiro momento, é um futebol muito ligado às elites intelectuais, militares, políticas, do direito. Quando dá nos anos 20, quando Remo e Paysandu já estão bombando, eles começam a jogar nos bairros de Belém. O que era a Pedreira? O que era o Marco? Local para passar o final de semana. O que era Mosqueiro? Tem um time lá chamado Pedreira. Santa Isabel do Pará. Aí você vai para Vigia, há uma interação muito grande desses clubes com o interior. Ou seja, não é que nós estejamos defendendo uma democracia racial, mas é uma participação de pessoas com etnias diferenciadas nos clubes", detalha.

Assim, Sacramenta, Aliança, Curuzú Sport Club, Hellenico, Pinheirense, Santa Rosa e outros representantes de bairros vão surgindo para iniciar uma nova era na modalidade.

Ainda ligado às elites, o Combatentes surge depois da Segunda Guerra Mundial, como uma forma de representação dos militares. O time figurou por longos 23 anos, batendo de frente com a dupla Re-Pa, que já era dominante na época.

Por que acabaram?

Hoje, no atual formato do futebol paraense, não é possível encontrar mais o União Sportiva, Pará Club, Sport Club, Sporting - times que disputaram a primeira edição do estadual. Segundo o professor Itamar Gaudêncio, essas equipes foram, ao longo dos anos, se perdendo gradualmente.

A profissionalização do esporte, sem os recursos necessários, foi diminuindo o protagonismo e a força desses times até deixarem de existir ou seguirem sem tanta expressão, como é o caso do São Domingos, que tem mais de 100 anos de história, ainda existe, mas longe do futebol.

"A questão da profissionalização é um fator importante para a gente entender por que alguns clubes desaparecem. São Domingos existe até hoje, mas não disputa futebol. Hoje ele é um local de festas, com uma parte de esporte que é alugada para os jovens, mas o papel que ele tinha de identidade lá no bairro, muitas vezes as pessoas não sabem", apontou o pesquisador.

Em meio às páginas da história, clubes como o União Sportiva, São Domingos e Sport Pará deixaram um legado silencioso para o futebol local, muitas vezes esquecido nas engrenagens do tempo.

Com isso, Itamar Gaudêncio destacou a importância de pesquisar e falar sobre o assunto, para que essa parte da história não seja perdida.

"Estudar esses clubes é para nós pensarmos no atual. A história não é só passado, a história é tempo presente, ela está correndo na nossa frente aqui e nós podemos mudar", concluiu.