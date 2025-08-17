Atacante do Remo cita contusão, dificuldades e desejo do grupo pelo acesso: 'Todos querem' Marrony, de 26 anos, joga pela primeira vez no Norte do Brasil, após contusão Fábio Will 17.08.25 8h00 Marrony teve passagens pelo Galo e Fluminense (Samara Miranda / Remo) O Remo briga pelo acesso à Série A do Campeonato Brasileiro e tenta retornar à elite após 31 anos. Para subir, o clube paraense precisa terminar entre os quatro primeiros colocados após 38 rodadas. Uma das peças que podem ajudar o Leão Azul a alcançar esse objetivo é o atacante Marrony, de 26 anos, que busca, aos poucos, reencontrar os bons momentos da carreira. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Revelado pelo Vasco, Marrony despontou como uma grande promessa e teve passagens por Atlético-MG, Fluminense-RJ e Midtjylland, da Dinamarca. Seu retorno ao Brasil aconteceu por meio do Remo, clube que vem sendo fundamental na retomada de sua carreira. O atacante marcou o gol da vitória azulina sobre o América-MG, o primeiro com a camisa do Leão Azul e comemorou o momento. “Foi um gol especial. Depois de muito tempo sem marcar, consegui voltar a balançar as redes e foi uma sensação muito boa. É sempre bom ajudar com gols, assistências e boas atuações. Esse é o meu pensamento”, afirmou Marrony., VEJA MAIS Baenão completa 108 anos com reformas, mas sem receber jogos com torcida há mais de um ano Estádio virou base de de treinamentos da equipe azulina na temporada 2025 Torcedor faz pedido de casamento durante jogo do Remo na Série B; confira O ato romântico ocorreu na partida contra a Ferroviária-SP, no dia 1º de agosto, no Mangueirão Marcos Braz dá detalhes sobre saída de Felipe Vizeu do Remo: ‘ótimo negócio’ Dirigente azulino fala qual era o salário do atacante no clube e projeta quanto o Leão ainda terá de dívida com o atleta. O jogador passou por um período difícil após sofrer uma lesão no joelho. Ele relembrou as dificuldades e afirmou que pretende recuperar o tempo perdido vestindo a camisa azulina. “Acho que nesses um ano e três meses todo o tempo foi difícil, pois eu sentia falta de fazer o que amo todos os dias. Mas o tempo me fez mais forte, e hoje tento aproveitar cada oportunidade como se fosse a última”, destacou. A chegada a Belém também mexeu com o atacante. Marrony disse ter encontrado no Remo o acolhimento que procurava no futebol, embora tenha sentido o impacto do clima no início. “Desde que cheguei, fui muito bem recebido. Eu precisava disso de um clube: que me ajudasse para que eu pudesse render bem e fazer o que sei. Aqui no Remo encontrei isso. No começo, senti bastante a diferença, porque vim de um clima totalmente diferente e outra cultura, mas estou no meu país, perto de casa e do nosso povo, então a adaptação acaba sendo mais fácil”, contou. O bom momento do Remo na Série B, brigando na parte de cima da tabela, reforça a confiança no acesso. Para Marrony, o elenco tem como mantra a evolução constante, seja nos treinos, seja nas partidas. “A principal força do time hoje é a vontade de evoluir e de conquistar o objetivo. Percebo a melhora diária de todos nos trabalhos. Todos querem muito esse acesso”, finalizou. Palavras-chave esportes remo remo marrony série b jornal amazônia 