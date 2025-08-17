Atacante do Remo cita contusão, dificuldades e desejo do grupo pelo acesso: 'Todos querem'

O Remo briga pelo acesso à Série A do Campeonato Brasileiro e tenta retornar à elite após 31 anos. Para subir, o clube paraense precisa terminar entre os quatro primeiros colocados após 38 rodadas. Uma das peças que podem ajudar o Leão Azul a alcançar esse objetivo é o atacante Marrony, de 26 anos, que busca, aos poucos, reencontrar os bons momentos da carreira.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Revelado pelo Vasco, Marrony despontou como uma grande promessa e teve passagens por Atlético-MG, Fluminense-RJ e Midtjylland, da Dinamarca. Seu retorno ao Brasil aconteceu por meio do Remo, clube que vem sendo fundamental na retomada de sua carreira. O atacante marcou o gol da vitória azulina sobre o América-MG, o primeiro com a camisa do Leão Azul e comemorou o momento.

“Foi um gol especial. Depois de muito tempo sem marcar, consegui voltar a balançar as redes e foi uma sensação muito boa. É sempre bom ajudar com gols, assistências e boas atuações. Esse é o meu pensamento”, afirmou Marrony.,

VEJA MAIS

O jogador passou por um período difícil após sofrer uma lesão no joelho. Ele relembrou as dificuldades e afirmou que pretende recuperar o tempo perdido vestindo a camisa azulina.

“Acho que nesses um ano e três meses todo o tempo foi difícil, pois eu sentia falta de fazer o que amo todos os dias. Mas o tempo me fez mais forte, e hoje tento aproveitar cada oportunidade como se fosse a última”, destacou.

A chegada a Belém também mexeu com o atacante. Marrony disse ter encontrado no Remo o acolhimento que procurava no futebol, embora tenha sentido o impacto do clima no início.

“Desde que cheguei, fui muito bem recebido. Eu precisava disso de um clube: que me ajudasse para que eu pudesse render bem e fazer o que sei. Aqui no Remo encontrei isso. No começo, senti bastante a diferença, porque vim de um clima totalmente diferente e outra cultura, mas estou no meu país, perto de casa e do nosso povo, então a adaptação acaba sendo mais fácil”, contou.

O bom momento do Remo na Série B, brigando na parte de cima da tabela, reforça a confiança no acesso. Para Marrony, o elenco tem como mantra a evolução constante, seja nos treinos, seja nas partidas.

“A principal força do time hoje é a vontade de evoluir e de conquistar o objetivo. Percebo a melhora diária de todos nos trabalhos. Todos querem muito esse acesso”, finalizou.