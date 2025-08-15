Baenão completa 108 anos com reformas, mas sem receber jogos com torcida há mais de um ano Estádio virou base de de treinamentos da equipe azulina na temporada 2025 Fábio Will 15.08.25 7h00 Baenão completa 108 anos (Tarso Sarraf / O Liberal) O dia 15 de agosto marca, além da Adesão do Pará, a inauguração do Estádio Evandro Almeida, o popular Baenão, ocorrida em 1917. São 108 anos de um palco que viu brilhar vários ídolos do clube, como Mesquita, Dico e Alcino, e que recebeu até partida e gols de Pelé, o Rei do Futebol. Hoje, no entanto, o estádio não recebe um jogo com a presença da torcida há mais de um ano. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Carinhosamente chamado de Baenão por estar localizado na Avenida Almirante Barroso, esquina com a Travessa Antônio Baena, o estádio recebeu o nome “Evandro Almeida” em homenagem a um dirigente do clube falecido em 1965, anos após a sua inauguração. O local já foi cenário de jogos com mais de 30 mil torcedores — algo inimaginável nos tempos atuais. Ao longo dos anos, diversos projetos de reforma e construção de áreas como cadeiras e camarotes foram divulgados por dirigentes do clube. Um deles, na gestão do presidente Zeca Pirão, em 2013, gerou indignação na torcida azulina. VEJA MAIS Remo mira atacantes do Botafogo e ex-Atlético-GO para reforçar elenco, diz jornalista Clube azulino teria como alvo Matheus Peixoto, ex-Atlético-GO, e Gonzalo Mastriani, do Fogão Suspenso, António Oliveira desfalca Remo contra Botafogo-SP na Série B Quarteto de auxiliares assume o comando do Leão Azul no duelo deste sábado (16), às 16h, no Mangueirão Marcos Braz dá detalhes sobre saída de Felipe Vizeu do Remo: ‘ótimo negócio’ Dirigente azulino fala qual era o salário do atacante no clube e projeta quanto o Leão ainda terá de dívida com o atleta. A proposta previa a construção de novas cadeiras e camarotes na área voltada para a Travessa das Mercês. Parte das arquibancadas desse setor foi demolida. Porém, com o mau desempenho do time e as finanças comprometidas por dívidas, o projeto foi abandonado. O Remo passou, então, a mandar suas partidas no Mangueirão. Em 2014, o Baenão chegou a ser reaberto para alguns jogos, mas a área das Mercês permaneceu isolada por tapumes, reduzindo a capacidade do estádio. Logo depois, o clube voltou a utilizar o Mangueirão, e o Baenão acabou completamente abandonado, sem previsão de retorno. A mudança começou em 2017, quando um grupo de torcedores, batizado de “Retorno do Rei”, decidiu agir por conta própria. Cansados de ver o descaso com o estádio, arregaçaram as mangas: promoveram reuniões, festas, rifas, bingos, vendas de camisas e campanhas de doações em dias de jogo, tudo para ajudar na recuperação do Baenão. Em 2019, o movimento ganhou força, principalmente com a chegada do então presidente Fábio Bentes. O clube lançou uma ampla campanha para reabrir o estádio. No dia 13 de julho de 2019, pela Série C do Campeonato Brasileiro, o Estádio Evandro Almeida voltou a receber a torcida azulina, no empate por 2 a 2 com o Luverdense-MT. Desde então, o Remo passou a utilizar o Baenão, que posteriormente recebeu iluminação em LED. Em 29 de junho de 2024, aconteceu o último jogo com presença de público no estádio: vitória por 2 a 1 sobre o Ferroviário-CE, com gols de Jaderson e Pavani. A última partida oficial do Remo no Baenão ocorreu também nesta temporada, mas sem torcida. Punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), o clube recebeu o São Raimundo-RR pela primeira fase da Copa Verde no dia 6 de fevereiro. Após empate em 1 a 1 no tempo normal, a vaga foi decidida nos pênaltis, com vitória dos visitantes por 4 a 3. Atualmente, o Baenão funciona como Centro de Treinamento do Remo para a disputa da Série B. O local abriga academia, dormitórios, setores administrativos e o Núcleo Azulino de Saúde e Performance (NASP). Nos últimos meses, parte da estrutura tem passado por reformas para receber novas salas, ampliando a estrutura oferecida a atletas e funcionários. Palavras-chave esportes remo remo baenão série b futebol 