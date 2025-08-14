Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Remo mira atacantes do Botafogo e ex-Atlético-GO para reforçar elenco, diz jornalista

Clube azulino teria como alvo Matheus Peixoto, ex-Atlético-GO, e Gonzalo Mastriani, do Fogão

O Liberal
fonte

Jogadores seriam alvos no Leão Azul (Divulgação / Atlético-GO/ Botafogo)

Com a saída de Felipe Vizeu, o Remo volta ao mercado em busca de um novo nome para o setor ofensivo. Segundo informações do jornalista e colunista de O Liberal, Carlos Ferreira, o Leão Azul já teria dois atletas na mira: Matheus Peixoto, ex-Atlético-GO, e o uruguaio Gonzalo Mastriani, do Botafogo-RJ.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

De acordo com as informações, Matheus Peixoto, que atua no Júbilo Iwata, do Japão, estaria retornando ao futebol brasileiro e seria um dos alvos do Leão Azul, assim como Gonzalo, que defende o Fogão na Série A. 

Peixoto tem 29 anos e atua como centroavante. O jogador está há duas temporadas no futebol japonês, tendo marcado 15 gols em 66 jogos, além de contribuir com quatro assistências.

VEJA MAIS 

image Suspenso, António Oliveira desfalca Remo contra Botafogo-SP na Série B
Auxiliar Felipe Zílio assume o comando do Leão Azul no duelo deste sábado (16), às 16h, no Mangueirão

image Marcos Braz dá detalhes sobre saída de Felipe Vizeu do Remo: ‘ótimo negócio’
Dirigente azulino fala qual era o salário do atacante no clube e projeta quanto o Leão ainda terá de dívida com o atleta. 

image Reynaldo fala sobre recuperação, liderança e adaptação no Remo: 'Estamos no mesmo propósito'
Capitão azulino comenta retorno após lesão, relação com elenco e expectativas para reta final da Série B

Formado na base do Audax, do Rio de Janeiro, o atacante tem passagens por Bahia, Bragantino-SP - onde foi campeão da Série B em 2019 -, Sport-PE, Ponte Preta-SP, Juventude-RS, Ceará e Atlético-GO, além de uma curta experiência no futebol europeu, com o Metalist, da Ucrânia.

Já Gonzalo chegou ao atual campeão da América nesta temporada por meio de empréstimo. O atacante estava no Athletico-PR desde o ano passado até ser cedido ao Botafogo. Até o momento, o jogador disputou 13 jogos com a camisa alvinegra e marcou um gol.

O uruguaio começou a carreira no CA Cerro, do Uruguai, passou pelo futebol italiano, com o Crotone, pela Eslovênia, México e pelo Equador, quando atuou pelo Barcelona e pelo Guayaquil City. No Brasil, Gonzalo passou mais de duas temporadas no América-MG antes de ir para o Furacão.

No entanto, apesar das informações de bastidores, as negociações não foram confirmadas pelo clube. Em contato com o Núcleo de Esportes de OLiberal na última quarta-feira (13), o executivo de futebol do Leão Azul, Marcos Braz, negou o interesse do Remo nos atletas.

O Leão Azul tem até o dia 2 de setembro, data do fechamento da janela de transferências, para contratar. Depois, o clube só poderá fazer movimentações no final do ano. Assim, a equipe busca se reforçar agora para a reta decisiva da Série B, na qual briga por uma vaga no G-4.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

remo

esportes

série b
Remo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM REMO

Mercado

Remo mira atacantes do Botafogo e ex-Atlético-GO para reforçar elenco, diz jornalista

Clube azulino teria como alvo Matheus Peixoto, ex-Atlético-GO, e Gonzalo Mastriani, do Fogão

14.08.25 12h41

É o amor!

Torcedor faz pedido de casamento durante jogo do Remo na Série B; confira

O ato romântico ocorreu na partida contra a Ferroviária-SP, no dia 1º de agosto, no Mangueirão

14.08.25 11h54

Futebol

Suspenso, António Oliveira desfalca Remo contra Botafogo-SP na Série B

Auxiliar Felipe Zílio assume o comando do Leão Azul no duelo deste sábado (16), às 16h, no Mangueirão

14.08.25 11h53

Futebol

Próximo adversário do Remo, Botafogo-SP tem o pior ataque da Série B

Time paulista é o 18º colocado na tabela e luta contra o rebaixamento

14.08.25 11h22

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Sem saudades!

Após deixar o Remo, Felipe Vizeu manda 'indireta' nas redes sociais; confira

Atacante rescindiu contrato em comum acordo com o Leão; torcida azulina comemorou saída

13.08.25 11h44

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (14/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Amistosos, Libertadores, Copa Sul-Americana e Série B do Brasileirão movimentam o futebol nesta quinta-feira

14.08.25 7h00

Futebol

Marcos Braz dá detalhes sobre saída de Felipe Vizeu do Remo: ‘ótimo negócio’

Dirigente azulino fala qual era o salário do atacante no clube e projeta quanto o Leão ainda terá de dívida com o atleta. 

13.08.25 12h03

REFORÇO

Governo do Pará anuncia aumento de patrocínio para ajudar Paysandu a quitar transferban

O valor do patrocínio do Banpará, principal parceiro do clube, será ampliado em R$ 600 mil, passando de R$ 4,4 milhões para R$ 5 milhões anuais

13.08.25 20h56

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda