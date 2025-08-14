Remo mira atacantes do Botafogo e ex-Atlético-GO para reforçar elenco, diz jornalista Clube azulino teria como alvo Matheus Peixoto, ex-Atlético-GO, e Gonzalo Mastriani, do Fogão O Liberal 14.08.25 12h41 Jogadores seriam alvos no Leão Azul (Divulgação / Atlético-GO/ Botafogo) Com a saída de Felipe Vizeu, o Remo volta ao mercado em busca de um novo nome para o setor ofensivo. Segundo informações do jornalista e colunista de O Liberal, Carlos Ferreira, o Leão Azul já teria dois atletas na mira: Matheus Peixoto, ex-Atlético-GO, e o uruguaio Gonzalo Mastriani, do Botafogo-RJ. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo De acordo com as informações, Matheus Peixoto, que atua no Júbilo Iwata, do Japão, estaria retornando ao futebol brasileiro e seria um dos alvos do Leão Azul, assim como Gonzalo, que defende o Fogão na Série A. Peixoto tem 29 anos e atua como centroavante. O jogador está há duas temporadas no futebol japonês, tendo marcado 15 gols em 66 jogos, além de contribuir com quatro assistências. VEJA MAIS Suspenso, António Oliveira desfalca Remo contra Botafogo-SP na Série B Auxiliar Felipe Zílio assume o comando do Leão Azul no duelo deste sábado (16), às 16h, no Mangueirão Marcos Braz dá detalhes sobre saída de Felipe Vizeu do Remo: ‘ótimo negócio’ Dirigente azulino fala qual era o salário do atacante no clube e projeta quanto o Leão ainda terá de dívida com o atleta. Reynaldo fala sobre recuperação, liderança e adaptação no Remo: 'Estamos no mesmo propósito' Capitão azulino comenta retorno após lesão, relação com elenco e expectativas para reta final da Série B Formado na base do Audax, do Rio de Janeiro, o atacante tem passagens por Bahia, Bragantino-SP - onde foi campeão da Série B em 2019 -, Sport-PE, Ponte Preta-SP, Juventude-RS, Ceará e Atlético-GO, além de uma curta experiência no futebol europeu, com o Metalist, da Ucrânia. Já Gonzalo chegou ao atual campeão da América nesta temporada por meio de empréstimo. O atacante estava no Athletico-PR desde o ano passado até ser cedido ao Botafogo. Até o momento, o jogador disputou 13 jogos com a camisa alvinegra e marcou um gol. O uruguaio começou a carreira no CA Cerro, do Uruguai, passou pelo futebol italiano, com o Crotone, pela Eslovênia, México e pelo Equador, quando atuou pelo Barcelona e pelo Guayaquil City. No Brasil, Gonzalo passou mais de duas temporadas no América-MG antes de ir para o Furacão. No entanto, apesar das informações de bastidores, as negociações não foram confirmadas pelo clube. Em contato com o Núcleo de Esportes de OLiberal na última quarta-feira (13), o executivo de futebol do Leão Azul, Marcos Braz, negou o interesse do Remo nos atletas. O Leão Azul tem até o dia 2 de setembro, data do fechamento da janela de transferências, para contratar. Depois, o clube só poderá fazer movimentações no final do ano. Assim, a equipe busca se reforçar agora para a reta decisiva da Série B, na qual briga por uma vaga no G-4. 