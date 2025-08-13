Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Após deixar o Remo, Felipe Vizeu manda 'indireta' nas redes sociais; confira

Atacante rescindiu contrato em comum acordo com o Leão; torcida azulina comemorou saída

O Liberal
fonte

Vizeu ainda não se despediu formalmente do clube (Reprodução / Instagram / Felipe Vizeu)

O atacante Felipe Vizeu usou as redes sociais na última terça-feira (12) para enviar uma “indireta” ao Remo e aos seus torcedores. Em uma publicação nos stories do Instagram, o jogador compartilhou uma frase sobre superação e, ao final, “agradeceu” pela passagem pelo time paraense, que foi bastante criticada pela torcida azulina.

image Torcida comemorou a saída do atacante nas redes sociais (Reprodução/Instagram/@vizeu9)

Na mesma tarde, o Remo comunicou oficialmente a rescisão de contrato com o atacante. Até o momento, Vizeu ainda não se despediu formalmente do clube; a única publicação dele nas redes sociais é a mencionada acima.

A rescisão aconteceu em comum acordo e liberou o atleta do restante do contrato, que iria até o fim da próxima temporada. Segundo apurado, o jogador deve trocar o Baenão pelo futebol peruano, mais precisamente pelo Sporting Cristal.

Com a camisa do Leão, Felipe Vizeu disputou 26 partidas, sendo 12 delas pela Série B, e marcou três gols — dois no Parazão e um no Brasileirão. A última vez que balançou as redes foi há cerca de quatro meses, na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, contra a Ferroviária-SP. Na ocasião, ele marcou o gol do empate em 1 a 1.

Vizeu chegou ao Remo com a expectativa de ser goleador, característica que nunca foi marcante em sua trajetória. Sua temporada com mais gols foi em 2017, quando atuava pelo Flamengo-RJ: em 38 partidas, marcou nove vezes. Depois disso, sua melhor média de gols foi em 2024, pelo Criciúma-SC, com sete gols em 37 jogos.

Reação da torcida

Nas redes sociais, a torcida do Remo comemorou a saída do atleta como se fosse um gol. Duramente criticado há algum tempo, pode-se dizer que Vizeu não era o jogador preferido pelos azulinos.

  • “Nem ia beber hoje, mas o Vizeu foi dispensado do Remo”, disse um torcedor no X, antigo Twitter.
  • “Rescisão do Vizeu, amém! Graças a Deus”, escreveu outra torcedora.
  • “Remo ganhando, Felipe Vizeu rasgando e sexta-feira ainda é feriado”, comentou um terceiro.
Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas.
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

