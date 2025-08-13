Após deixar o Remo, Felipe Vizeu manda 'indireta' nas redes sociais; confira Atacante rescindiu contrato em comum acordo com o Leão; torcida azulina comemorou saída O Liberal 13.08.25 11h44 Vizeu ainda não se despediu formalmente do clube (Reprodução / Instagram / Felipe Vizeu) O atacante Felipe Vizeu usou as redes sociais na última terça-feira (12) para enviar uma “indireta” ao Remo e aos seus torcedores. Em uma publicação nos stories do Instagram, o jogador compartilhou uma frase sobre superação e, ao final, “agradeceu” pela passagem pelo time paraense, que foi bastante criticada pela torcida azulina. Torcida comemorou a saída do atacante nas redes sociais (Reprodução/Instagram/@vizeu9) Na mesma tarde, o Remo comunicou oficialmente a rescisão de contrato com o atacante. Até o momento, Vizeu ainda não se despediu formalmente do clube; a única publicação dele nas redes sociais é a mencionada acima. VEJA MAIS Remo aumenta chance de acesso na Série B e Paysandu volta a ter mais de 50% de risco de queda Conforme dados do projeto Probabilidade no Futebol, da UFMG, o Papão é um dos mais ameaçados Botafogo-SP enfrenta o Remo com desfalques e possível estreia na zaga Pantera não deve contar com os principais jogadores da posição, mas pode ter estreia na zaga A rescisão aconteceu em comum acordo e liberou o atleta do restante do contrato, que iria até o fim da próxima temporada. Segundo apurado, o jogador deve trocar o Baenão pelo futebol peruano, mais precisamente pelo Sporting Cristal. Com a camisa do Leão, Felipe Vizeu disputou 26 partidas, sendo 12 delas pela Série B, e marcou três gols — dois no Parazão e um no Brasileirão. A última vez que balançou as redes foi há cerca de quatro meses, na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, contra a Ferroviária-SP. Na ocasião, ele marcou o gol do empate em 1 a 1. Vizeu chegou ao Remo com a expectativa de ser goleador, característica que nunca foi marcante em sua trajetória. Sua temporada com mais gols foi em 2017, quando atuava pelo Flamengo-RJ: em 38 partidas, marcou nove vezes. Depois disso, sua melhor média de gols foi em 2024, pelo Criciúma-SC, com sete gols em 37 jogos. Reação da torcida Nas redes sociais, a torcida do Remo comemorou a saída do atleta como se fosse um gol. Duramente criticado há algum tempo, pode-se dizer que Vizeu não era o jogador preferido pelos azulinos. “Nem ia beber hoje, mas o Vizeu foi dispensado do Remo”, disse um torcedor no X, antigo Twitter. “Rescisão do Vizeu, amém! Graças a Deus”, escreveu outra torcedora. “Remo ganhando, Felipe Vizeu rasgando e sexta-feira ainda é feriado”, comentou um terceiro. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo remo felipe vizeu futebol COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Marcos Braz dá detalhes sobre saída de Felipe Vizeu do Remo: ‘ótimo negócio’ Dirigente azulino fala qual era o salário do atacante no clube e projeta quanto o Leão ainda terá de dívida com o atleta. 13.08.25 12h03 Sem saudades! Após deixar o Remo, Felipe Vizeu manda 'indireta' nas redes sociais; confira Atacante rescindiu contrato em comum acordo com o Leão; torcida azulina comemorou saída 13.08.25 11h44 Futebol Remo aumenta chance de acesso na Série B e Paysandu volta a ter mais de 50% de risco de queda Conforme dados do projeto Probabilidade no Futebol, da UFMG, o Papão é um dos mais ameaçados 13.08.25 11h05 Futebol Botafogo-SP enfrenta o Remo com desfalques e possível estreia na zaga Pantera não deve contar com os principais jogadores da posição, mas pode ter estreia na zaga 13.08.25 9h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Botafogo-SP enfrenta o Remo com desfalques e possível estreia na zaga Pantera não deve contar com os principais jogadores da posição, mas pode ter estreia na zaga 13.08.25 9h30 Sem saudades! Após deixar o Remo, Felipe Vizeu manda 'indireta' nas redes sociais; confira Atacante rescindiu contrato em comum acordo com o Leão; torcida azulina comemorou saída 13.08.25 11h44 Futebol Remo aumenta chance de acesso na Série B e Paysandu volta a ter mais de 50% de risco de queda Conforme dados do projeto Probabilidade no Futebol, da UFMG, o Papão é um dos mais ameaçados 13.08.25 11h05 Papão Apesar da má fase, Paysandu enfrenta Chapecoense com retrospecto favorável na Série B Times entram em campo neste domingo (17), às 16h, na Arena Condá 13.08.25 10h26