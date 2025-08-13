Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Remo aumenta chance de acesso na Série B e Paysandu volta a ter mais de 50% de risco de queda

Conforme dados do projeto Probabilidade no Futebol, da UFMG, o Papão é um dos mais ameaçados

Aila Beatriz Inete
fonte

Time azulino tem crescimento após triunfo (Samara Miranda / Remo / Jorge Luís Totti/Paysandu)

Em cenários completamente diferentes, Remo e Paysandu finalizaram mais uma rodada da Série B. Enquanto o Leão Azul se recuperou da derrota para a Ferroviária-SP e voltou a ver as chances de acesso crescerem, o Papão perdeu em casa, caiu para a vice-lanterna da tabela e fechou a rodada com o risco de rebaixamento superior a 50%.

O Remo venceu o América-MG fora de casa e chegou a 33 pontos, ficando a apenas um da Chapecoense-SC, quarta colocada. Com isso, segundo os dados do projeto Probabilidade no Futebol, do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o clube se recuperou e as chances de acesso passaram de 17,2% para 25,3%.

O time azulino já esteve em cenário mais favorável, mas a instabilidade nas últimas rodadas acabou afetando as projeções. Inclusive, o Criciúma-SC, sexto colocado com 32 pontos, fechou a rodada com mais possibilidade de acesso: 28,7%. O Goiás-GO, líder do campeonato, tem 88,6%, seguido pelo Coritiba-PR, com 75%, pelo Novorizontino-SP, com 53%, e pela Chape, com 45%.

VEJA MAIS 

image Gabriel Mesquita fala sobre o que faltou para o time do Paysandu vencer o Vila Nova
O resultado da noite desta segunda-feira (11) encerrou a sequência de nove jogos invictos do time comandados por Claudinei Oliveira e manteve a equipe na zona de rebaixamento.

image Sem saudade! Felipe Vizeu não é mais atleta do Clube do Remo; veja
O jogador não teve identificação com o clube azulino e acabou rendendo muito abaixo do esperado

image Remo oficializa saída de zagueiro por empréstimo; saiba detalhes
Jogador Rafael Castro, de 28 anos, deixou o Remo e vai jogar a Série C pelo Londrina-PR

Já as chances de queda do Remo são remotas. Em relação à 20ª rodada, o percentual diminuiu, saindo de 3,8% para apenas 1%. Em contrapartida, os bicolores tiveram, mais uma vez, aumento na possibilidade de rebaixamento, que voltou a ficar na casa dos 50,1%.

Amazonas-AM, é a equipe mais ameaçado, com 65%. O Botafogo-SP tem 61,4% de probabilidade de cair e o América-MG, 59,6%.

A projeção acompanha a posição do clube na tabela. Após a derrota para o Vila Nova-GO em casa, o time caiu para a vice-lanterna, com apenas 21 pontos em 22 jogos. Assim, o Papão vê sua situação na Série B ficar mais delicada.

Ao todo, ainda restam 17 partidas a serem disputadas, com 51 pontos em jogo. Com isso, considerando a pontuação das últimas edições, o Bicola precisa chegar a 45 pontos para não retornar à Série C.

Quanto às projeções relacionadas ao acesso, o Paysandu é um dos times com a menor porcentagem: 0,45%.

Na próxima rodada, o Remo recebe o Botafogo-SP no sábado (16), no Mangueirão, enquanto o Bicola visita a Chapecoense-SC no domingo (17), na Arena Condá. 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

esportes

futebol

remo

paysandu

série b
Remo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM REMO

Futebol

Marcos Braz dá detalhes sobre saída de Felipe Vizeu do Remo: ‘ótimo negócio’

Dirigente azulino fala qual era o salário do atacante no clube e projeta quanto o Leão ainda terá de dívida com o atleta. 

13.08.25 12h03

Sem saudades!

Após deixar o Remo, Felipe Vizeu manda 'indireta' nas redes sociais; confira

Atacante rescindiu contrato em comum acordo com o Leão; torcida azulina comemorou saída

13.08.25 11h44

Futebol

Remo aumenta chance de acesso na Série B e Paysandu volta a ter mais de 50% de risco de queda

Conforme dados do projeto Probabilidade no Futebol, da UFMG, o Papão é um dos mais ameaçados

13.08.25 11h05

Futebol

Botafogo-SP enfrenta o Remo com desfalques e possível estreia na zaga

Pantera não deve contar com os principais jogadores da posição, mas pode ter estreia na zaga

13.08.25 9h30

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Botafogo-SP enfrenta o Remo com desfalques e possível estreia na zaga

Pantera não deve contar com os principais jogadores da posição, mas pode ter estreia na zaga

13.08.25 9h30

Sem saudades!

Após deixar o Remo, Felipe Vizeu manda 'indireta' nas redes sociais; confira

Atacante rescindiu contrato em comum acordo com o Leão; torcida azulina comemorou saída

13.08.25 11h44

Futebol

Remo aumenta chance de acesso na Série B e Paysandu volta a ter mais de 50% de risco de queda

Conforme dados do projeto Probabilidade no Futebol, da UFMG, o Papão é um dos mais ameaçados

13.08.25 11h05

Papão

Apesar da má fase, Paysandu enfrenta Chapecoense com retrospecto favorável na Série B

Times entram em campo neste domingo (17), às 16h, na Arena Condá

13.08.25 10h26

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda