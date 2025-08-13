Remo aumenta chance de acesso na Série B e Paysandu volta a ter mais de 50% de risco de queda Conforme dados do projeto Probabilidade no Futebol, da UFMG, o Papão é um dos mais ameaçados Aila Beatriz Inete 13.08.25 11h05 Time azulino tem crescimento após triunfo (Samara Miranda / Remo / Jorge Luís Totti/Paysandu) Em cenários completamente diferentes, Remo e Paysandu finalizaram mais uma rodada da Série B. Enquanto o Leão Azul se recuperou da derrota para a Ferroviária-SP e voltou a ver as chances de acesso crescerem, o Papão perdeu em casa, caiu para a vice-lanterna da tabela e fechou a rodada com o risco de rebaixamento superior a 50%. O Remo venceu o América-MG fora de casa e chegou a 33 pontos, ficando a apenas um da Chapecoense-SC, quarta colocada. Com isso, segundo os dados do projeto Probabilidade no Futebol, do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o clube se recuperou e as chances de acesso passaram de 17,2% para 25,3%. O time azulino já esteve em cenário mais favorável, mas a instabilidade nas últimas rodadas acabou afetando as projeções. Inclusive, o Criciúma-SC, sexto colocado com 32 pontos, fechou a rodada com mais possibilidade de acesso: 28,7%. O Goiás-GO, líder do campeonato, tem 88,6%, seguido pelo Coritiba-PR, com 75%, pelo Novorizontino-SP, com 53%, e pela Chape, com 45%. VEJA MAIS Gabriel Mesquita fala sobre o que faltou para o time do Paysandu vencer o Vila Nova O resultado da noite desta segunda-feira (11) encerrou a sequência de nove jogos invictos do time comandados por Claudinei Oliveira e manteve a equipe na zona de rebaixamento. Sem saudade! Felipe Vizeu não é mais atleta do Clube do Remo; veja O jogador não teve identificação com o clube azulino e acabou rendendo muito abaixo do esperado Remo oficializa saída de zagueiro por empréstimo; saiba detalhes Jogador Rafael Castro, de 28 anos, deixou o Remo e vai jogar a Série C pelo Londrina-PR Já as chances de queda do Remo são remotas. Em relação à 20ª rodada, o percentual diminuiu, saindo de 3,8% para apenas 1%. Em contrapartida, os bicolores tiveram, mais uma vez, aumento na possibilidade de rebaixamento, que voltou a ficar na casa dos 50,1%. Amazonas-AM, é a equipe mais ameaçado, com 65%. O Botafogo-SP tem 61,4% de probabilidade de cair e o América-MG, 59,6%. A projeção acompanha a posição do clube na tabela. Após a derrota para o Vila Nova-GO em casa, o time caiu para a vice-lanterna, com apenas 21 pontos em 22 jogos. Assim, o Papão vê sua situação na Série B ficar mais delicada. Ao todo, ainda restam 17 partidas a serem disputadas, com 51 pontos em jogo. Com isso, considerando a pontuação das últimas edições, o Bicola precisa chegar a 45 pontos para não retornar à Série C. Quanto às projeções relacionadas ao acesso, o Paysandu é um dos times com a menor porcentagem: 0,45%. Na próxima rodada, o Remo recebe o Botafogo-SP no sábado (16), no Mangueirão, enquanto o Bicola visita a Chapecoense-SC no domingo (17), na Arena Condá. 