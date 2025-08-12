Gabriel Mesquita fala sobre o que faltou para o time do Paysandu vencer o Vila Nova

Na tarde desta terça-feira (12), o goleiro Gabriel Mesquita falou sobre a derrota do Paysandu para o Vila Nova, na noite anterior, na Curuzu, pela 21ª rodada da Série B. O resultado encerrou a sequência de nove jogos invictos do time comandados por Claudinei Oliveira e manteve a equipe na zona de rebaixamento.

Mesquita destacou que as condições climáticas dificultaram o desempenho bicolor no primeiro tempo. "Primeiro tempo difícil, uma chuva muito forte que atrapalhou os dois tempos, não conseguiu fazer as jogadas. No segundo tempo melhorou as condições, mas não conseguiu fazer o que a gente vinha fazendo", afirmou.

Para o goleiro, a equipe finalizou um pouco e não manteve a postura ofensiva que vinha apresentando. "Concluímos muito pouco a gol, agora é ajustar essas questões durante essa semana para conquistar um grande resultado na Arena Condá. Faltou a gente ser mais incisivo, como a gente fez nos últimos nove jogos que a gente ficou invicto, onde a gente machucou o adversário, fez o goleiro deles trabalhar, nesse jogo faltou isso", avaliou.

Mesquita admitiu a frustração por não ter conseguido sair do Z-4, mas garantiu que o grupo segue confiante. "A gente sabe que não ia ficar o tempo todo invicto, que em algum momento a derrota ia chegar, infelizmente chegou dentro da nossa casa, isso a gente não pode aceitar, mas é trabalhar essa semana pra conquistar esses pontos que a gente perdeu, fora de casa agora. A gente tinha a expectativa de terminar a rodada fora da zona de rebaixamento, isso nos frustra um pouco, mas não nos abala", completou.

Com 21 pontos, o Paysandu é vice-lanterna da Série B, um a mais que o Amazonas e empatado com Botafogo-SP e América-MG. O próximo compromisso será no domingo (17), contra a Chapecoense, quarta colocada, na Arena Condá. A partida é vista como chance imediata de recuperação.