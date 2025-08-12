Frontini critica arbitragem de Paysandu e Vila Nova: 'Eu falei que ele é um covarde' O dirigente reclamou do tempo de acréscimo, mas negou qualquer agressão física O Liberal 12.08.25 18h45 Frontini confrontou a arbitragem do jogo após o apito final que decretou a derrota bicolor. (Thiago Gomes / O Liberal) O revés por 1 a 0 para o Vila Nova, na noite de segunda-feira (12), pela 21ª rodada, não ficou marcado apenas pelo resultado. Após o apito final, a arbitragem relatou um episódio envolvendo o executivo de futebol bicolor, Carlos Frontini, e até o arremesso de um chinelo em direção ao assistente. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu De acordo com a súmula do árbitro Jonathan Benkenstein Pinheiro (CD/RS), aos 42 minutos do segundo tempo, um chinelo foi lançado em direção ao árbitro assistente 2, Tiago Diel. O objeto não acertou o profissional, mas foi recolhido pelo juiz. O documento também registra que, ao término da partida, Frontini foi ao centro do gramado discutir de forma exaltada com a equipe de arbitragem, precisando ser contido por seguranças e membros do Paysandu. Em entrevista após a derrota, o dirigente reclamou do tempo de acréscimo e negou qualquer agressão física. “Ele deu um minuto no primeiro tempo e sete no segundo, e ainda disse que eu agredi o auxiliar. Aí eu falei que ele é um covarde, um mentiroso, por dizer isso. 'Então pode relatar aí que eu te chamei de covarde'”, declarou Frontini. VEJA MAIS Paysandu tem renda líquida de R$ 350 mil em derrota para o Vila Nova Público total foi de 13.217 pessoas no Estádio da Curuzu, com arrecadação bruta de R$ 498 mil pela Série B Em súmula, árbitro registra xingamento de Frontini e arremesso de objetos em jogo do Paysandu Jonathan Benkenstein Pinheiro relatou que o executivo bicolor precisou ser contido por seguranças e membros do time após o apito final Derrota do Paysandu para o Vila Nova-GO encerra maior sequência de invencibilidade da Série B Além de perder a marca, Papão fechou a rodada na lanterna da tabela Frontini já esteve envolvidoem episódios semelhantes. Na 14ª rodada, contra a Ferroviária, na Curuzu, ele também foi citado por críticas à arbitragem. O caso mais recente será encaminhado ao Tribunal de Justiça Desportiva (TJD). Segundo o artigo 213 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, o lançamento de objetos no campo pode resultar em multa de R$ 100 a R$ 100 mil e até perda de mando de campo, caso seja entendido que o clube não adotou medidas preventivas. A identificação dos responsáveis pode isentar a agremiação de punição. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol paysandu frontini série b 2025 jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU Futebol Frontini critica arbitragem de Paysandu e Vila Nova: 'Eu falei que ele é um covarde' O dirigente reclamou do tempo de acréscimo, mas negou qualquer agressão física 12.08.25 18h45 SÉRIE B Paysandu tem renda líquida de R$ 350 mil em derrota para o Vila Nova Público total foi de 13.217 pessoas no Estádio da Curuzu, com arrecadação bruta de R$ 498 mil pela Série B 12.08.25 15h47 Futebol Em súmula, árbitro registra xingamento de Frontini e arremesso de objetos em jogo do Paysandu Jonathan Benkenstein Pinheiro relatou que o executivo bicolor precisou ser contido por seguranças e membros do time após o apito final 12.08.25 12h19 Futebol Derrota do Paysandu para o Vila Nova-GO encerra maior sequência de invencibilidade da Série B Além de perder a marca, Papão fechou a rodada na lanterna da tabela 12.08.25 10h44 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Paysandu: técnico avalia derrota para o Vila, cita chuva e projeta jogo contra a Chape Claudinei Oliveira comentou sobre o revés do time bicolor diante do Vila, na Curuzu 12.08.25 0h36 Futebol Roger Aguilera cancela campanha para quitar transfer ban e projeta levar Paysandu ao Mangueirão A ideia do presidente, no entanto, depende de um bom resultado em casa e no próximo jogo fora, contra a Chapecoense 11.08.25 21h28 Remo Felipe Vizeu deve deixar o Remo e fechar com clube sul-americano, diz jornalista Segundo Abner Luiz, acerto pode ser oficializado ainda nesta terça-feira (12). 12.08.25 10h12 Tabela Derrota mantém Paysandu na vice-lanterna, e Remo fica mais próximo do G-4; veja a tabela Time bicolor perde a chance de fechar a rodada fora do Z-4 com tropeço diante do Tigre; Leão Azul volta a figurar entre os cinco primeiros 12.08.25 8h52