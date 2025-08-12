Derrota do Paysandu para o Vila Nova-GO encerra maior sequência de invencibilidade da Série B Além de perder a marca, Papão fechou a rodada na lanterna da tabela O Liberal 12.08.25 10h44 Papão voltou a perder após nove jogos (Jorge Luís Totti/Paysandu) Foram nove jogos sem perder desde a chegada de Claudinei Oliveira ao Paysandu. Contudo, a sequência foi interrompida na noite da última segunda-feira (11), na Curuzu, com a derrota por 1 a 0 para o Vila Nova-GO, na 21ª rodada da Série B. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu O Paysandu dividia a maior sequência de invencibilidade na Série B de 2025 com o Remo, último time a perder no campeonato, e com o Coritiba-PR. O trio acumulou nove partidas de invencibilidade. A equipe azulina, sob o comando de Daniel Paulista, passou as nove primeiras rodadas sem perder, até ser derrotada pelo CRB-AL. Ao todo, foram quatro vitórias e cinco empates - mesma marca do Paysandu, acumulada entre a 12ª e a 20ª rodada da Série B. VEJA MAIS Paysandu: técnico avalia derrota para o Vila, cita chuva e projeta jogo contra a Chape Claudinei Oliveira comentou sobre o revés do time bicolor diante do Vila, na Curuzu 'Lei do ex' cala a Curuzu e Paysandu perde para o Vila Nova, permanecendo no Z4 da Série B Nem a pressão da torcida e a forte chuva ajudaram o Paysandu a garantir três pontos e a vaga fora da zona de rebaixamento Roger Aguilera cancela campanha para quitar transfer ban e projeta levar Paysandu ao Mangueirão A ideia do presidente, no entanto, depende de um bom resultado em casa e no próximo jogo fora, contra a Chapecoense Antes da chegada de Claudinei, o Paysandu ficou 11 rodadas sem vencer no campeonato, amargando sete derrotas. Mas, com o novo técnico, o time bicolor reagiu e voltou a vencer, até igualar a sequência de Remo e Coritiba, que atingiu a marca entre a 8ª e a 16ª rodada. A série invicta da equipe paranaense foi interrompida justamente pelo Papão, que, no Couto Pereira, goleou por 5 a 2. Risco Mesmo com a marca e a reação dando esperança para o torcedor, o Bicola não conseguiu desgarrar do Z-4. Foram 17 pontos conquistados dos 27 disputados, o que fez o clube saltar de quatro para 21. O time deixou a lanterna da tabela, no entanto, com três empates consecutivos e a derrota para o Vila Nova, apenas a segunda na casa bicolor, encerrou a marca e provocou o retorno do clube a vice-lanterna. Com isso, o Papão fica em uma situação ainda mais delicada, precisando dobrar o aproveitamento para evitar o rebaixamento - atualmente, a equipe tem apenas 33% na competição. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol série b paysandu COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU Futebol Derrota do Paysandu para o Vila Nova-GO encerra maior sequência de invencibilidade da Série B Além de perder a marca, Papão fechou a rodada na lanterna da tabela 12.08.25 10h44 Tabela Derrota mantém Paysandu na vice-lanterna, e Remo fica mais próximo do G-4; veja a tabela Time bicolor perde a chance de fechar a rodada fora do Z-4 com tropeço diante do Tigre; Leão Azul volta a figurar entre os cinco primeiros 12.08.25 8h52 FUTEBOL Paysandu: técnico avalia derrota para o Vila, cita chuva e projeta jogo contra a Chape Claudinei Oliveira comentou sobre o revés do time bicolor diante do Vila, na Curuzu 12.08.25 0h36 Futebol 'Lei do ex' cala a Curuzu e Paysandu perde para o Vila Nova, permanecendo no Z4 da Série B Nem a pressão da torcida e a forte chuva ajudaram o Paysandu a garantir três pontos e a vaga fora da zona de rebaixamento 11.08.25 23h27 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Paysandu: técnico avalia derrota para o Vila, cita chuva e projeta jogo contra a Chape Claudinei Oliveira comentou sobre o revés do time bicolor diante do Vila, na Curuzu 12.08.25 0h36 Futebol Roger Aguilera cancela campanha para quitar transfer ban e projeta levar Paysandu ao Mangueirão A ideia do presidente, no entanto, depende de um bom resultado em casa e no próximo jogo fora, contra a Chapecoense 11.08.25 21h28 Futebol 'Lei do ex' cala a Curuzu e Paysandu perde para o Vila Nova, permanecendo no Z4 da Série B Nem a pressão da torcida e a forte chuva ajudaram o Paysandu a garantir três pontos e a vaga fora da zona de rebaixamento 11.08.25 23h27 ENTENDA Transfer Ban: por que o Paysandu foi punido pela FIFA e não pode contratar? Entenda o imbróglio envolvendo a punição do Papão na Fifa. 11.08.25 14h40