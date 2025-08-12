Derrota do Paysandu para o Vila Nova-GO encerra maior sequência de invencibilidade da Série B

Foram nove jogos sem perder desde a chegada de Claudinei Oliveira ao Paysandu. Contudo, a sequência foi interrompida na noite da última segunda-feira (11), na Curuzu, com a derrota por 1 a 0 para o Vila Nova-GO, na 21ª rodada da Série B.

O Paysandu dividia a maior sequência de invencibilidade na Série B de 2025 com o Remo, último time a perder no campeonato, e com o Coritiba-PR. O trio acumulou nove partidas de invencibilidade.

A equipe azulina, sob o comando de Daniel Paulista, passou as nove primeiras rodadas sem perder, até ser derrotada pelo CRB-AL. Ao todo, foram quatro vitórias e cinco empates - mesma marca do Paysandu, acumulada entre a 12ª e a 20ª rodada da Série B.

Antes da chegada de Claudinei, o Paysandu ficou 11 rodadas sem vencer no campeonato, amargando sete derrotas. Mas, com o novo técnico, o time bicolor reagiu e voltou a vencer, até igualar a sequência de Remo e Coritiba, que atingiu a marca entre a 8ª e a 16ª rodada. A série invicta da equipe paranaense foi interrompida justamente pelo Papão, que, no Couto Pereira, goleou por 5 a 2.

Risco

Mesmo com a marca e a reação dando esperança para o torcedor, o Bicola não conseguiu desgarrar do Z-4. Foram 17 pontos conquistados dos 27 disputados, o que fez o clube saltar de quatro para 21. O time deixou a lanterna da tabela, no entanto, com três empates consecutivos e a derrota para o Vila Nova, apenas a segunda na casa bicolor, encerrou a marca e provocou o retorno do clube a vice-lanterna.

Com isso, o Papão fica em uma situação ainda mais delicada, precisando dobrar o aproveitamento para evitar o rebaixamento - atualmente, a equipe tem apenas 33% na competição.