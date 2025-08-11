Roger Aguilera cancela campanha para quitar transfer ban e projeta levar Paysandu ao Mangueirão A ideia do presidente, no entanto, depende de um bom resultado em casa e no próximo jogo fora, contra a Chapecoense Luiz Guillherme Ramos 11.08.25 21h28 Roger Aguilera, presidente do Paysandu. (Cristino Martins/ O Liberal) Em entrevista antes da bola rolar contra o Vila Nova, o presidente Roger Aguilera falou sobre a recente campanha de doação para quitar a dívida do clube, que foi penalizado com o transfer ban, decorrente de débito com o Torreense, de Portugal, pela contratação do lateral-direito Keffel, em junho deste ano. Segundo ele, a campanha foi cancelada e o clube já se debruça sobre uma nova forma de levantar recursos para impedir que seja impedido de contratar na próxima janela de transferências. Segundo ele, a campanha foi cancelada e o clube já se debruça sobre uma nova forma de levantar recursos para impedir que seja impedido de contratar na próxima janela de transferências. "Começamos a fazer uma ação durante a venda dos ingressos, mas vamos recuar naquela ação de PIX e tudo. Estava conversando com o pessoal da Ginga, que são nossos parceiros, e vamos criar uma outra campanha, precisando da ajuda do torcedor, mas fazendo alguma ativação, alguma parceria com o nosso patrocinador", disse Roger, que levantou a possibilidade de levar o próximo jogo em casa para o Mangueirão, onde a possibilidade de renda é maior, o que ajudaria o clube de uma forma mais impactante. "Eu acho que toda ideia é válida, só precisamos ver a viabilidade. Acredito que pra tudo precisa ter um momento e o momento é ganhar hoje, ter um bom resultado contra a Chapecoense, um empate ou vitória lá, aí a gente volta contra o Operário no Mangueirão. Essa é a ideia", confirmou. Hoje o Papão é o 19º na classificação, com 21 pontos e, após o jogo contra o Vila, viaja para encarar a Chapecoense e depois retorna, quando recebe o Operário, no próximo dia 24. VEJA MAIS Transfer Ban: por que o Paysandu foi punido pela FIFA e não pode contratar? Entenda o imbróglio envolvendo a punição do Papão na Fifa. Série B: Veja o que o Paysandu precisa fazer para sair da zona de rebaixamento hoje Time paraense enfrenta o Vila Nova-GO nesta segunda-feira (11), às 21h30, no Estádio Curuzu, em Belém Na luta contra o Z-4, Paysandu recebe o Vila Nova-GO pela 21ª rodada da Série B Time bicolor precisa da vitória para não se complicar ainda mais na tabela O Paysandu foi punido com o transfer ban pela Fifa em 30 de junho de 2025 e, quase dois meses depois, o time paraense ainda não conseguiu quitar a dívida que nasceu com a contratação do lateral-direito Keffel, junto ao Torreense, de Portugal. De acordo com o presidente Roger Aguilera, a dívida está na casa dos R$ 800 mil. Hoje o Papão é o 19º na classificação, com 21 pontos e, após o jogo contra o Vila, viaja para encarar a Chapecoense e depois retorna, quando recebe o Operário, no próximo dia 24. VEJA MAIS Transfer Ban: por que o Paysandu foi punido pela FIFA e não pode contratar? Entenda o imbróglio envolvendo a punição do Papão na Fifa. Série B: Veja o que o Paysandu precisa fazer para sair da zona de rebaixamento hoje Time paraense enfrenta o Vila Nova-GO nesta segunda-feira (11), às 21h30, no Estádio Curuzu, em Belém Na luta contra o Z-4, Paysandu recebe o Vila Nova-GO pela 21ª rodada da Série B Time bicolor precisa da vitória para não se complicar ainda mais na tabela O Paysandu foi punido com o transfer ban pela Fifa em 30 de junho de 2025 e, quase dois meses depois, o time paraense ainda não conseguiu quitar a dívida que nasceu com a contratação do lateral-direito Keffel, junto ao Torreense, de Portugal. De acordo com o presidente Roger Aguilera, a dívida está na casa dos R$ 800 mil. O time bicolor tem até o dia 2 de setembro, data que marca o fechamento da janela de transferências, para buscar reforços e fortalecer o elenco para a reta final da Série B do Campeonato Brasileiro. Com a expectativa de quitar a dívida, o Paysandu pretende retomar a liberdade para contratar jogadores. 