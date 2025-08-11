Transfer Ban: por que o Paysandu foi punido pela FIFA e não pode contratar? Entenda o imbróglio envolvendo a punição do Papão na Fifa. Iury Costa 11.08.25 14h40 O presidente do Paysandu, Roger Aguilera. (Matheus Vieira/Paysandu) O Paysandu está impedido de registrar novos jogadores devido a um Transfer Ban imposto pela FIFA, provocada por uma dívida na contratação do lateral-esquerdo Keffel, anunciada em julho de 2024. Mas, como o Paysandu chegou a esta situação? Vamos entender. O Transfer Ban é a proibição de registrar novos jogadores, imposta pela FIFA a clubes que descumpriram regras (como irregularidades em transferências ou débitos). O clube afetado não pode contratar nem inscrever jogadores por um período determinado, como forma de sanção disciplinar. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu O problema bicolor começa na negociação com o Torreense, da 2ª divisão de Portugal, em que o Paysandu adquiriu 50% dos direitos econômicos de Keffel por cerca de 50 mil euros (R$ 304 mil). O contrato previa ainda um pagamento extra de 130 mil euros (R$ 730 mil) caso o time bicolor permanecesse na Série B do Campeonato Brasileiro, o que ocorreu no fim da temporada passada. Ou seja: em jogo, cerca de 1 milhão de reais por um jogador que atuou apenas uma vez com a camisa bicolor. VEJA MAIS Com apenas um jogo pelo Paysandu, Keffel custou quase R$ 800 mil, afirma imprensa portuguesa Jogador chegou ao Papão em julho, ainda durante o comando do técnico Hélio dos Anjos. Metade do valor pago foi destinado ao Torreense, time em que o lateral atuava em Portugal Paysandu anuncia empréstimo de jogador que fez apenas uma partida pelo clube Lateral-esquerdo ainda tem contrato com o Papão até novembro de 2025, mas vai disputar o restante da temporada europeia no Portimonense, de Portugal Transferban: "Estamos correndo atrás de alternativas", garante Roger Aguilera Presidente do Paysandu explicou que lesão de Matheus Vargas fez com que o clube "anulasse" uma venda já concretizada A quitação do débito estava prevista para ocorrer com a venda do meia Matheus Vargas. Porém, uma lesão impediu a transferência, obrigando o Paysandu a buscar alternativas para efetuar o pagamento e evitar prejuízos na competição. Como pagar? O clube tem até 2 de setembro, data de fechamento da janela, para regularizar a situação e reforçar o elenco. Em entrevista à Rádio Liberal +, o presidente Roger Aguilera afirmou que, neste momento, a prioridade é manter os salários em dia. “Nossa prioridade é sempre pagar todos os deveres, mas hoje minha obrigação maior é pagar a folha, então eu estou correndo atrás. Quero pagar, vou pagar, mas agora não está tão simples”, disse. VEJA MAIS Vargas diz que partida em que se lesionou seria a última pelo Paysandu e revela destino A lesão aconteceu no jogo contra o Amazonas, pela 18ª rodada da Série B. Atleta passará por cirurgia neste sábado e prazo de recuperação é de aproximadamente nove meses, o que afasta Vargas do restante da temporada. Paysandu oficializa campanha de doação para quitar dívida do Transfer Ban; veja Conforme o vídeo divulgado nas redes sociais, o torcedor bicolor pode ajudar o clube a quitar o compromisso através de doações na compra de ingresso para a partida contra o Vila Nova Presidente do Paysandu relata dificuldade para pagar transfer ban: 'O negócio não está muito fácil' A punição da Fifa foi aplicada em 30 de junho de 2025. Presidente bicolor afirmou que a "prioridade é a folha salarial" Campanha de arrecadação Na última sexta-feira (8), o Paysandu lançou uma campanha para arrecadar recursos e quitar a dívida. No site oficial de vendas de ingressos, o torcedor pode adquirir o bilhete com a opção “ingresso + doação”, nos valores de R$ 70, R$ 75 ou R$ 80, incluindo ingresso, taxa e contribuição. *(Iury Costa, estagiário sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de Oliberal.com) 