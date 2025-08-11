Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right Paysandu chevron right

Transfer Ban: por que o Paysandu foi punido pela FIFA e não pode contratar?

Entenda o imbróglio envolvendo a punição do Papão na Fifa.

Iury Costa
fonte

O presidente do Paysandu, Roger Aguilera. (Matheus Vieira/Paysandu)

O Paysandu está impedido de registrar novos jogadores devido a um Transfer Ban imposto pela FIFA, provocada por uma dívida na contratação do lateral-esquerdo Keffel, anunciada em julho de 2024. Mas, como o Paysandu chegou a esta situação? Vamos entender.

O Transfer Ban é a proibição de registrar novos jogadores, imposta pela FIFA a clubes que descumpriram regras (como irregularidades em transferências ou débitos). O clube afetado não pode contratar nem inscrever jogadores por um período determinado, como forma de sanção disciplinar.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

O problema bicolor começa na negociação com o Torreense, da 2ª divisão de Portugal, em que o Paysandu adquiriu 50% dos direitos econômicos de Keffel por cerca de 50 mil euros (R$ 304 mil). O contrato previa ainda um pagamento extra de 130 mil euros (R$ 730 mil) caso o time bicolor permanecesse na Série B do Campeonato Brasileiro, o que ocorreu no fim da temporada passada. Ou seja: em jogo, cerca de 1 milhão de reais por um jogador que atuou apenas uma vez com a camisa bicolor.

A quitação do débito estava prevista para ocorrer com a venda do meia Matheus Vargas. Porém, uma lesão impediu a transferência, obrigando o Paysandu a buscar alternativas para efetuar o pagamento e evitar prejuízos na competição.

Como pagar?

O clube tem até 2 de setembro, data de fechamento da janela, para regularizar a situação e reforçar o elenco. Em entrevista à Rádio Liberal +, o presidente Roger Aguilera afirmou que, neste momento, a prioridade é manter os salários em dia.

“Nossa prioridade é sempre pagar todos os deveres, mas hoje minha obrigação maior é pagar a folha, então eu estou correndo atrás. Quero pagar, vou pagar, mas agora não está tão simples”, disse.

Campanha de arrecadação

Na última sexta-feira (8), o Paysandu lançou uma campanha para arrecadar recursos e quitar a dívida. No site oficial de vendas de ingressos, o torcedor pode adquirir o bilhete com a opção “ingresso + doação”, nos valores de R$ 70, R$ 75 ou R$ 80, incluindo ingresso, taxa e contribuição. Quem participar concorre ao sorteio de uma camisa oficial autografada pelo elenco.

*(Iury Costa, estagiário sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de Oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

