Vargas diz que partida em que se lesionou seria a última pelo Paysandu e revela destino A lesão aconteceu no jogo contra o Amazonas, pela 18ª rodada da Série B. Atleta passará por cirurgia neste sábado e prazo de recuperação é de aproximadamente nove meses, o que afasta Vargas do restante da temporada. O Liberal 08.08.25 20h08 Vargas em ação pelo Lobo (Ascom Paysandu) O volante Matheus Vargas vai passar pela cirurgia hoje para internado do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. O procedimento será realizado na manhã deste sábado (8), no Hospital Porto Dias, em Belém, e comandado pelo médico Edilson Andrade, chefe do departamento médico do Paysandu. A previsão é que o jogador receba alta no domingo e comece a fisioterapia já na segunda-feira, no próprio clube. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu A lesão aconteceu no jogo contra o Amazonas, pela 18ª rodada da Série B, no Estádio Carlos Zamith. O prazo de recuperação é de aproximadamente nove meses, o que afasta Vargas do restante da temporada e do início da próxima. O caso ganhou contornos ainda mais frustrantes para o atleta porque a partida marcaria sua despedida do clube: havia uma negociação avançada para defender um time do Vietnã. VEJA MAIS Paysandu oficializa campanha de doação para quitar dívida do Transfer Ban; veja Conforme o vídeo divulgado nas redes sociais, o torcedor bicolor pode ajudar o clube a quitar o compromisso através de doações na compra de ingresso para a partida contra o Vila Nova Jogando até de lateral, Luan Freitas vira o 'coringa' da defesa do Paysandu Na segunda temporada pelo clube, o zagueiro atuou em diversas posições do setor nesse ano e mira mais uma chance contra o Vila Nova "Tinha sim uma negociação bem avançada antes da minha lesão. Antes do jogo, conversei com o Claudinei, ele perguntou como eu estava e eu falei que ainda contrato tinha com o Paysandu. Enquanto tinha contrato, seria jogador do Paysandu. Entramos num acordo que eu estaria no jogo", contou o meio-campista. Durante a coletiva desta sexta-feira, Vargas reconheceu o impacto emocional da contusão, mas destacou o apoio recebido nos primeiros dias. "Fiquei chateado, abala, mas graças à minha família, minha esposa e meus companheiros, tenho sido forte. É ter uma lesão que vai te tirar do que mais gosta de fazer por oito ou nove meses", disse. O médico Edilson Andrade explicou que o procedimento seguirá o mesmo protocolo utilizado recentemente em outro atleta do elenco, o atacante Edinho, que também rompeu o LCA. "A gente tem um protocolo firmado no clube. O diagnóstico é semelhante ao do Edinho, vamos usar o mesmo enxerto e o mesmo padrão. A previsão é que ele opere amanhã de manhã e já comece a fisioterapia na segunda-feira", disse o médico, reforçando que a lesão de Vargas foi uma fatalidade. 