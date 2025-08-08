Vargas diz que partida em que se lesionou seria a última pelo Paysandu e revela destino

O volante Matheus Vargas vai passar pela cirurgia hoje para internado do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. O procedimento será realizado na manhã deste sábado (8), no Hospital Porto Dias, em Belém, e comandado pelo médico Edilson Andrade, chefe do departamento médico do Paysandu. A previsão é que o jogador receba alta no domingo e comece a fisioterapia já na segunda-feira, no próprio clube.

A lesão aconteceu no jogo contra o Amazonas, pela 18ª rodada da Série B, no Estádio Carlos Zamith. O prazo de recuperação é de aproximadamente nove meses, o que afasta Vargas do restante da temporada e do início da próxima. O caso ganhou contornos ainda mais frustrantes para o atleta porque a partida marcaria sua despedida do clube: havia uma negociação avançada para defender um time do Vietnã.

"Tinha sim uma negociação bem avançada antes da minha lesão. Antes do jogo, conversei com o Claudinei, ele perguntou como eu estava e eu falei que ainda contrato tinha com o Paysandu. Enquanto tinha contrato, seria jogador do Paysandu. Entramos num acordo que eu estaria no jogo", contou o meio-campista.

Durante a coletiva desta sexta-feira, Vargas reconheceu o impacto emocional da contusão, mas destacou o apoio recebido nos primeiros dias.

"Fiquei chateado, abala, mas graças à minha família, minha esposa e meus companheiros, tenho sido forte. É ter uma lesão que vai te tirar do que mais gosta de fazer por oito ou nove meses", disse.

O médico Edilson Andrade explicou que o procedimento seguirá o mesmo protocolo utilizado recentemente em outro atleta do elenco, o atacante Edinho, que também rompeu o LCA.

"A gente tem um protocolo firmado no clube. O diagnóstico é semelhante ao do Edinho, vamos usar o mesmo enxerto e o mesmo padrão. A previsão é que ele opere amanhã de manhã e já comece a fisioterapia na segunda-feira", disse o médico, reforçando que a lesão de Vargas foi uma fatalidade.