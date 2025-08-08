Paysandu oficializa campanha de doação para quitar dívida do Transfer Ban; veja Conforme o vídeo divulgado nas redes sociais, o torcedor bicolor pode ajudar o clube a quitar o compromisso através de doações na compra de ingresso para a partida contra o Vila Nova O Liberal 08.08.25 18h25 A Fiel Bicolor pode ajudar o clube a quitar a dívida do Transfer Ban. (Igor Mota / O Liberal) O Paysandu oficializou na tarde desta sexta-feira (8) uma campanha que tem por objetivo levantar fundos para quitar a dívida do Transfer Ban, punição imposta pela Fifa que impede o clube de realizar contratações, devido a débito com o Torreense, de Portugal. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Conforme o vídeo divulgado nas redes sociais, o torcedor bicolor pode ajudar o clube a quitar o compromisso. Esta é a única maneira de fazer novas contratações. Pensando na solução imediata, o clube pediu a colaboração de quem for assistir à partida contra o Vila Nova, na próxima segunda-feira (11). No site de venda de ingressos, o torcedor pode acessar a opção "ingresso + doação", escolher o valor e finalizar a compra. De quebra, para incentivar a doação, o clube fará o sorteio de uma camisa oficial e autografada pelo elenco bicolor. Os valores opcionais são R$ 70, R$ 75 e R$ 80,00, incluindo ingresso, taxa de compra mais a doação. Os bilhetes podem ser adquiridos no site ingressos.paysandu.com.br. O Paysandu foi punido com o Transfer Ban pela Fifa em 30 de junho de 2025 e, quase dois meses depois, o time paraense ainda não conseguiu quitar a dívida que nasceu com a contratação do lateral-esquerdo Keffel, junto ao Torreense, de Portugal. De acordo com o presidente Roger Aguilera, a dívida está na casa dos R$ 800 mil. O time bicolor tem até o dia 2 de setembro, data que marca o fechamento da janela de transferências, para buscar reforços e fortalecer o elenco para a reta final da Série B do Campeonato Brasileiro. Com a expectativa de quitar a dívida, o Paysandu pretende retomar a liberdade para contratar jogadores. VEJA MAIS Paysandu é o único clube do Brasileirão a sofrer com transferban da Fifa Situação do time paraense permanece estagnada há mais de um mês Transferban: "Estamos correndo atrás de alternativas", garante Roger Aguilera Presidente do Paysandu explicou que lesão de Matheus Vargas fez com que o clube "anulasse" uma venda já concretizada Presidente do Paysandu relata dificuldade para pagar transfer ban: 'O negócio não está muito fácil' A punição da Fifa foi aplicada em 30 de junho de 2025. Presidente bicolor afirmou que a "prioridade é a folha salarial" Entenda Em julho de 2024, o Paysandu acertou a contratação do lateral-esquerdo Keffel, que na época defendia o Torreense, de Portugal. Na negociação, a equipe bicolor garantiu a compra de 50% dos direitos econômicos do defensor por cerca de 50 mil euros — algo em torno de R$ 304 mil. Porém, no contrato firmado entre as partes, o valor da transação teria um acréscimo para 130 mil euros — cerca de R$ 730 mil — em caso de permanência do Paysandu na Série B do Campeonato Brasileiro, o que aconteceu ao final do ano. A dívida seria paga com a venda do meia Matheus Vargas, mas a lesão do atleta acabou impedindo o negócio e, consequentemente, a amortização do valor, obrigando o clube a encontrar outra alternativa para evitar a punição e o consequente comprometimento do time na Série B deste ano. LESÃO SÉRIA Vargas diz que partida em que se lesionou seria a última pelo Paysandu e revela destino A lesão aconteceu no jogo contra o Amazonas, pela 18ª rodada da Série B. Atleta passará por cirurgia neste sábado e prazo de recuperação é de aproximadamente nove meses, o que afasta Vargas do restante da temporada. 08.08.25 20h08 O RETORNO Após um ano sem jogar, Edinho volta ao Paysandu e se diz pronto para encarar o Vila Nova A última partida de Edinho pelo Papão foi em 24 de julho de 2024, contra o Brusque, pela Série B. Desde então, ele passou por cirurgia, fisioterapia e um processo longo de fortalecimento físico 08.08.25 19h46 Futebol Paysandu oficializa campanha de doação para quitar dívida do Transfer Ban; veja Conforme o vídeo divulgado nas redes sociais, o torcedor bicolor pode ajudar o clube a quitar o compromisso através de doações na compra de ingresso para a partida contra o Vila Nova 08.08.25 18h25 Futebol Vila Nova-GO pode ter retornos para jogo contra o Paysandu na Curuzu; confira Tigre visita o Papão pela 21ª rodada da Série B na próxima segunda-feira (11) 08.08.25 11h41 