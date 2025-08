Presidente do Paysandu relata dificuldade para pagar transfer ban: 'O negócio não está muito fácil'

Mais de um mês após ter sido punido com o transfer ban pela Fifa, o Paysandu segue impedido de registrar novos jogadores por conta de uma dívida com o Torreense, de Portugal. Em entrevista exclusiva à Rádio Liberal + nesta quarta-feira (6), o presidente do clube, Roger Aguilera, afirmou que não irá quitar a pendência neste momento. Segundo ele, a prioridade do momento é garantir o pagamento da folha salarial do elenco.

“Nossa prioridade é sempre pagar todos os deveres, mas hoje minha obrigação maior é pagar a folha, então eu estou correndo atrás”, disse Aguilera. “Quero pagar, vou pagar, mas agora não está tão simples essa situação, me comprometi a pagar a folha com os atletas”, disse.

A punição da Fifa foi aplicada em 30 de junho de 2025. À época, Aguilera declarou à TV Cultura que metade do débito já havia sido pago e que o restante seria quitado na semana seguinte. A promessa, no entanto, não foi cumprida até agora. Com isso, o clube paraense permanece na lista da entidade máxima do futebol ao lado de Colorado-PR (masculino) e Real Brasília-DF (feminino).

A situação preocupa o torcedor, principalmente pelo momento de reação da equipe na Série B do Campeonato Brasileiro. Depois de um início sem vitórias nas 11 primeiras rodadas, o Paysandu contratou 10 jogadores na janela extra de transferências de junho, trouxe Claudinei Oliveira para comandar o time e iniciou uma recuperação. Embora ainda esteja na zona de rebaixamento, o clube está embolado com outras equipes na briga pela permanência.

Mesmo com o bom momento, Aguilera reforçou que não há previsão para o pagamento do transfer ban. “Como vou pagar transfer ban se tenho que pagar dois milhões e pouco de folha? São coisas internas do clube, que não posso estar falando”, afirmou. “Nós já pagamos mais de 10 milhões de reais de dívidas do ano passado pra cá, isso compromete 100% nosso cronograma financeiro”, disse.

Sai muito, entra pouco

O presidente, que diante da situação financeira estudo a possibilidade de adiantar parte da receita destinada ao próximo ano, como aconteceu no ano passado, também explicou que as receitas atuais não cobrem os compromissos mensais do clube e que tem buscado alternativas para manter os pagamentos em dia. Ele estima pagar toda a folha até esta sexta-feira (8).

“Hoje o que entra no Paysandu de receita, com a nossa despesa, não fecha a conta. O negócio não está muito fácil, mas com habilidade e conseguindo ter outras receitas, ou até antecipando outras receitas, vamos tentar equilibrar”, disse o presidente bicolor.

Mesmo com a sanção, Aguilera ainda cogita reforçar o elenco, especialmente para o meio-campo e o ataque. Porém, reconhece que o grupo atual já está numeroso.

“Acho que o elenco está grande. Na parte defensiva o Paysandu tem jogadores de nível. No meio-campo, acho que podemos contratar mais um, talvez mais um centroavante”, comentou.

Por enquanto, porém, qualquer reforço depende da liberação da Fifa. E isso só será possível com o pagamento integral da dívida com o clube português.