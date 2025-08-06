Capa Jornal Amazônia
Paysandu

Paysandu inicia venda de ingressos promocionais para confronto contra o Vila Nova pela Série B

Times se enfrentam na segunda-feira (11), às 21h30, na Curuzu

O Liberal
fonte

A partida acontecerá na próxima segunda-feira (11), às 21h30, no Estádio da Curuzu (Jorge Luiz / Paysandu)

O Paysandu iniciou, na manhã desta quarta-feira (6), a venda de ingressos para o jogo contra o Vila Nova-GO, válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida acontecerá na próxima segunda-feira (11), às 21h30, no Estádio da Curuzu, em Belém.

Até sexta-feira, 8 de agosto, os ingressos promocionais para as arquibancadas custam R$ 40 para mulheres, R$ 50 para homens e R$ 100 para as cadeiras. A partir do dia 9, os bilhetes serão vendidos por R$ 50 (feminino), R$ 60 (masculino) para arquibancada, e R$ 120 para as cadeiras.

Estudantes têm direito à meia-entrada, enquanto sócios-torcedores contam com condições especiais para compra e acesso. Idosos e pessoas com deficiência têm direito à gratuidade. Os ingressos podem ser adquiridos pelo sistema online do clube ou nas lojas oficiais do Paysandu, na Região Metropolitana de Belém.

Valores dos ingressos

Até 08/08 ou enquanto durarem os ingressos promocionais

  • Arquibancada (feminino): R$ 40
  • Arquibancada (masculino): R$ 50
  • Cadeira: R$ 100

Lote padrão (a partir de 09/08)

  • Arquibancada (feminino): R$ 50
  • Arquibancada (masculino): R$ 60
  • Cadeira: R$ 120

Pontos de venda dos ingressos

Loja Lobo Curuzu / Sede Social / Castanhal

  • Segunda a sexta-feira: das 9h às 18h
  • Sábado: das 9h às 14h

Lojas Lobo Boulevard / Parque Shopping / Bosque Grão-Pará / Metrópole / Pátio Belém / Castanheira

  • Segunda a sábado: das 10h às 22h
  • Domingo: das 10h às 17h30
