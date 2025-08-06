Paysandu inicia venda de ingressos promocionais para confronto contra o Vila Nova pela Série B Times se enfrentam na segunda-feira (11), às 21h30, na Curuzu O Liberal 06.08.25 10h47 A partida acontecerá na próxima segunda-feira (11), às 21h30, no Estádio da Curuzu (Jorge Luiz / Paysandu) O Paysandu iniciou, na manhã desta quarta-feira (6), a venda de ingressos para o jogo contra o Vila Nova-GO, válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida acontecerá na próxima segunda-feira (11), às 21h30, no Estádio da Curuzu, em Belém. Até sexta-feira, 8 de agosto, os ingressos promocionais para as arquibancadas custam R$ 40 para mulheres, R$ 50 para homens e R$ 100 para as cadeiras. A partir do dia 9, os bilhetes serão vendidos por R$ 50 (feminino), R$ 60 (masculino) para arquibancada, e R$ 120 para as cadeiras. VEJA MAIS Imagem emblemática de um líder Paysandu pega Vila com desfalque no meio e possível retorno no ataque Times jogam na Curuzu na próxima segunda-feira, na Curuzu, pela 21ª rodada da Série B Estudantes têm direito à meia-entrada, enquanto sócios-torcedores contam com condições especiais para compra e acesso. Idosos e pessoas com deficiência têm direito à gratuidade. Os ingressos podem ser adquiridos pelo sistema online do clube ou nas lojas oficiais do Paysandu, na Região Metropolitana de Belém. Valores dos ingressos Até 08/08 ou enquanto durarem os ingressos promocionais Arquibancada (feminino): R$ 40 Arquibancada (masculino): R$ 50 Cadeira: R$ 100 Lote padrão (a partir de 09/08) Arquibancada (feminino): R$ 50 Arquibancada (masculino): R$ 60 Cadeira: R$ 120 Pontos de venda dos ingressos Loja Lobo Curuzu / Sede Social / Castanhal Segunda a sexta-feira: das 9h às 18h Sábado: das 9h às 14h Lojas Lobo Boulevard / Parque Shopping / Bosque Grão-Pará / Metrópole / Pátio Belém / Castanheira Segunda a sábado: das 10h às 22h Domingo: das 10h às 17h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes paysandu paysandu futebol ingressos paysandu COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU DEFESA Jogando até de lateral, Luan Freitas vira o 'coringa' da defesa do Paysandu Na segunda temporada pelo clube, o zagueiro atuou em diversas posições do setor nesse ano e mira mais uma chance contra o Vila Nova 07.08.25 21h16 SÉRIE B 2025 'Não dá pra escolher adversário', diz Claudinei Oliveira sobre sequência do Paysandu Treinador do Paysandu falou ao Grupo Liberal sobre elenco, transfer ban, futuro da equipe e o impacto da ausência de Rossi 07.08.25 17h59 LESÃO Matheus Vargas passará por cirurgia no joelho no próximo sábado (9) Meio-campista do Paysandu sofreu ruptura no ligamento cruzado anterior e está fora da temporada 07.08.25 14h42 Futebol Paysandu pode ter retorno de Rossi contra o Vila Nova pela Série B Atacante não joga desde a 16ª rodada e pode ser reforço importante na luta contra o rebaixamento 07.08.25 11h06 MAIS LIDAS EM ESPORTES Mboko, de 18 anos, surpreende a experiente Osaka e conquista o título em Montreal 07.08.25 23h53 Cruzeiro vence o CRB e se classifica na Copa do Brasil; Vasco também avança às quartas de final 07.08.25 23h27 futebol Corinthians registra BO após notar sumiço de registros sobre controle de despesas O desaparecimento dos documentos foi notado por causa dos ofícios recebidos pelo CD para apurar faturas 21.07.25 19h48 REMO BID 'fura' o Remo e confirma a contratação de zagueiro uruguaio Jogador foi oficializado no BID no final da tarde desta quinta-feira (7) 07.08.25 18h45