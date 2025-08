Imagem emblemática de um líder

Reportagem da TV Liberal mostrou e destacou o técnico Claudinei Oliveira, do Paysandu, empurrando carinho no aeroporto com malas do clube, em ajuda aos funcionários da rouparia. Pareceu uma atitude bem espontânea. Foi apenas um ato de humildade? Foi apenas solidariedade? Muito mais que isso, foi uma atitude exemplar de um líder. Atitude de quem sabe o valor do exemplo.

A leitura daquela imagem depende do olhar. Pode até parecer bobagem, mas não comum. Para este colunista, a imagem foi emblemática. Fez entender o rápido e amplo efeito de Claudinei na Curuzu, aglutinando, mobilizando, exercendo uma liderança 360 graus, colocando todos na mesma sintonia. Obra de líder cuja atitude no aeroporto deve ou precisa inspirar a quem só olha para o próprio umbigo, mas viu a reportagem que o repórter João Wanderley teve a sensibilidade de chamar atenção para um momento tão diferente quanto inspirador.

Provável dupla de zaga

Camutanga e Reynaldo jogaram juntos no Vitória. No Remo se já formaram dupla foi em raros momentos. Porém, são os dois zagueiros que alcançaram maior destaque na temporada do Leão Azul. A provável dupla de zaga para o jogo contra o América Mineiro, sábado, tem tudo para uma continuidade.

Camutanga recuperou no Remo o futebol que o tornou xodó no Náutico e no Vitória. Uma segurança! Reynaldo viveu o seu apogeu nos últimos jogos do Parazão e nos primeiros da Série B, até se lesionar. Agora eles se juntam para um "casamento" fadado a dar muito certo.

BAIXINHAS

* Lateral direito e meia. Duas posições carentes no Leão e Papão, seja pela má fase de quem está nos dois elencos ou pela falta. Tente montar uma "seleção Re-Pa" desta Série B pela performance atual dos atletas. O colunista tentou e precisou recorrer a "improvisações".

* Marcelo Rangel; Luan Freitas, Camutanga, Novillo, Sávio; Leandro Vilela, Cássio Vinícius, Cantillo; Maurício Garcez, Diogo Oliveira e Pedro Rocha. Técnico: Claudinei Oliveira.

Seis profissionais do Leão Azul e seis do Papão, contando com o técnico. Estejam à vontade para as contestações.

* Curiosamente, Paysandu e Remo vão enfrentar na próxima rodada times em troca de técnico. O Vila Nova, adversário do Papão, vai ter a estreia de Paulo Turra no lugar do ex-, bicolor Luizinho Lopes. O América demitiu Enderson Moreira e ainda está à procura do substituto.

* Nos seus dois próximos jogos o Remo vai enfrentar as duas piores defesas da Série B, conforme indicam os números. América Mineiro e Botafogo/SP tomaram 28 gols, cada, nas 20 rodadas. O jogo América x Remo, sábado, será às 16 horas.

* Próximas cinco rodadas do Paysandu: Vila Nova em Belém, Chapecoense em Chapecó, CRB em Maceió, Operário em Belém, Volta Redonda em Volta Redonda. Do Remo: América em Belo Horizonte, Botafogo em Belém, Coritiba em Curitiba, Criciúma em Belém, Amazonas em Manaus.

* Titi Ortiz, um personagem à parte para o jogo América x Remo. O argentino era dado como contratado pelo Remo, ao sair do Sport Recife, mas preferiu ir para o clube mineiro. Titi Ortiz entrou nos dois últimos jogos do América, totalizando 35 minutos em campo.

* Anderson Leite no Paysandu (cartões amarelos) e Pedro Rocha no Remo (cartão vermelho) jogadores suspensos, fora da 21a rodada da Série B. Concorrência aberta nos dois clubes pelas vagas abertas no meio de campo do Papão e no ataque do Leão Azul.