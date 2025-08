Papão de glórias e angústia

O Paysandu soma pontos há nove rodadas consecutivas, numa invencibilidade inimaginável há dois meses, quando a história era de um "lanterna" sem vitória alguma na Série B. Com Claudinei Oliveira no comando, o Papão é um time de glórias e angústia. Afinal, apesar do sucesso de performance é de resultados, é o penúltimo colocado no campeonato.

A invencibilidade e o bom rendimento do time transmitem convicção no êxito fundamental, que evitar a volta à Série C. A angústia vai seguir. Afinal, os demais do bloco da agonia também estão pontuando. Amargas emoções para os bicolores. Segunda-feira, em Belém, 21:30, a próxima jornada, contra o Vila Nova.

E agora, Leão?

Por mais legítima que seja a alegação de "cansaço" dos azulinos para o baixo rendimento diante da Ferroviária, a apatia e a derrota impõem compromisso extra de competitividade e êxito em Belo Horizonte, sábado, contra o América. Tudo pela redenção junto à torcida.

Para que o Coelho "pague o pato", o Leão terá que ser o "bicho"! Isso significa mostrar a raça de um time determinado a subir de série e de patamar. Afinal, no futebol a última impressão é a que vale, e o time está em débito, com ou sem cansaço. O intervalo de uma semana, só para treinos e repouso, indica não só um time pleno fisicamente como também sedendo por três pontos.

BAIXINHAS

* Nico Ferreira, uruguaio que está se integrando ao elenco do Remo, joga na posição de Pedro Rocha, que está suspenso. Já poderia substituir o PR no sábado, mas está em adaptação e retomada da forma fisica. Nico Ferreira fez seu último jogo no dia que 28 de junho. Felipe Vizeu, Jânderson e o uruguaio Diego Hernandez são candidatos à vaga.

* Diogo Oliveira é uma gratíssima surpresa no Paysandu. Não só porque está fazendo gols, mas pelas funções estratégicas que cumpre muito bem no time. "Diogol" tem cinco gols em oito jogos pelo Papão. Já havia feito cinco gols na temporada, pelo Plaza Colônia (Uruguai), mas em 16 jogos. Casou bem com a camisa bicolor.

* Dos oito primeiros da Série B, Remo e Coritiba têm as mais baixas artilharias, com 22 gols. A diferença entre os dois é que o time paranaense tomou 14 e o Leão Azul já tomou 19 gols. Isso explica os oito pontos a mais do Coritiba no campeonato (38 x 30).

* Nas nove rodadas da invencibilidade, o Paysandu conquistou 17 pontos. Aproveitamento de 62,9%. Índice de G4. Nas mesmas nove rodadas, o Remo obteve apenas 10 pontos. 37% de aproveitamento. Índice de zona do rebaixamento.

* América Mineiro (próximo adversário do Remo) e Botafogo são os dois times mais vazados da Série B. Cada um tomou 28 gols nas 20 rodadas. Vila Nova (próximo adversário do Paysandu) marcou apenas 19 gols e em matéria de artilharia só está acima do Atlético Goianiense (18), Volta Redonda e Botafogo (14).

* Goleiro de fé é o bicolor Gabriel Mesquita. Católico fervoroso, mesmo à distância ele segue interagindo com a comunidade da paróquia que integra em Curitiba. No jogo contra o Athletico Paranaense ele usava uma "medalhinha" da santa ou santo que o protege, mas, por risco de acidente, teve que tirar do pescoço ao ser observado pelo arbítrio.

* Santarenos em êxtase pela ascensão de São Raimundo e Amazônia ao Parazão. O campeonato se enriquece com o resgate do Rai-Fran, um clássico com oito décadas de história e mais de 300 jogos na rivalidade de alvinegros e azulinos.