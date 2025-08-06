Vila Nova conta com ex-bicolores no elenco para enfrentar o Paysandu na Curuzu

O reencontro entre Paysandu e Vila Nova, na próxima segunda-feira (11), pela 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, terá ingredientes que vão além da tabela de classificação. Em campo, o Tigre contará com dois jogadores que conhecem bem a Curuzu — e o uniforme bicolor. O atacante Ruan Ribeiro e o volante João Vieira, hoje no time goiano, já defenderam o Papão nas temporadas recentes e viveram momentos marcantes com a camisa alviceleste.

Ruan Ribeiro teve passagem pelo Papão em 2024. (Ascom Vila Nova)

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Ruan esteve no elenco do Paysandu na Série B do ano passado. Com boas atuações no setor ofensivo, o jogador foi um dos nomes utilizados na tentativa de consolidar o tempo na Segunda Divisão, ainda que sua permanência não tenha se estendido para 2024. Já João Vieira tem uma história ainda mais longa com o clube paraense. Foram três anos vestindo a camisa bicolor, com direito a título: ele foi titular e protagonista da conquista da Copa Verde de 2022, sendo lembrado com carinho pela torcida.

VEJA MAIS

A partida desta segunda-feira, às 21h30, na Curuzu, ganha contornos decisivos para o Paysandu, que ocupa a vice-lanterna da Série B com apenas 21 pontos. Apesar de estar invicto há nove rodadas, o tempo comandado por Claudinei Oliveira precisa transformar os empates em vitórias para deixar a zona de rebaixamento. A pressão é grande e a necessidade de ocorrência é urgente.

O Vila Nova, por sua vez, vive um momento assustador. Após um início de campeonato promissório, o time caiu de rendimento nas últimas seis rodadas e acabou demitindo o técnico Luizinho Lopes. A equipe não perdeu tempo e anunciou Paulo Turra como substituto, e o clima é de reformulação em meio à disputa da parte interessada da tabela —atualmente, o clube goiano ocupa a 9ª colocação, com 30 pontos.