Vila Nova conta com ex-bicolores no elenco para enfrentar o Paysandu na Curuzu O atacante Ruan Ribeiro e o volante João Vieira, hoje no time goiano, já defenderam o Papão nas temporadas recentes e viveram momentos marcantes com a camisa alviceleste O Liberal 06.08.25 21h54 Ruan Ribeiro em ação pelo Vila Nova (Foto: Roberto Corrêa/ Ascom Vila Nova) O reencontro entre Paysandu e Vila Nova, na próxima segunda-feira (11), pela 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, terá ingredientes que vão além da tabela de classificação. Em campo, o Tigre contará com dois jogadores que conhecem bem a Curuzu — e o uniforme bicolor. O atacante Ruan Ribeiro e o volante João Vieira, hoje no time goiano, já defenderam o Papão nas temporadas recentes e viveram momentos marcantes com a camisa alviceleste. Ruan Ribeiro teve passagem pelo Papão em 2024. (Ascom Vila Nova) WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Ruan esteve no elenco do Paysandu na Série B do ano passado. Com boas atuações no setor ofensivo, o jogador foi um dos nomes utilizados na tentativa de consolidar o tempo na Segunda Divisão, ainda que sua permanência não tenha se estendido para 2024. Já João Vieira tem uma história ainda mais longa com o clube paraense. Foram três anos vestindo a camisa bicolor, com direito a título: ele foi titular e protagonista da conquista da Copa Verde de 2022, sendo lembrado com carinho pela torcida. VEJA MAIS 'Jamais vou deixar de fazer falta por causa de meme', diz Leandro Vilela, volante do Paysandu Entre perguntas sobre a preparação para o duelo contra o Vila Nova, na próxima segunda-feira (11), na Curuzu, o foco recaiu mesmo sobre a fama de 'jogador que gosta de bater'. Atleta é o líder em cartões entre todas as divisões. Presidente do Paysandu relata dificuldade para pagar transfer ban: 'O negócio não está muito fácil' A punição da Fifa foi aplicada em 30 de junho de 2025. Presidente bicolor afirmou que a "prioridade é a folha salarial" A partida desta segunda-feira, às 21h30, na Curuzu, ganha contornos decisivos para o Paysandu, que ocupa a vice-lanterna da Série B com apenas 21 pontos. Apesar de estar invicto há nove rodadas, o tempo comandado por Claudinei Oliveira precisa transformar os empates em vitórias para deixar a zona de rebaixamento. A pressão é grande e a necessidade de ocorrência é urgente. O Vila Nova, por sua vez, vive um momento assustador. Após um início de campeonato promissório, o time caiu de rendimento nas últimas seis rodadas e acabou demitindo o técnico Luizinho Lopes. A equipe não perdeu tempo e anunciou Paulo Turra como substituto, e o clima é de reformulação em meio à disputa da parte interessada da tabela —atualmente, o clube goiano ocupa a 9ª colocação, com 30 pontos. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave paysandu série b 2025 