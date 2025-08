'Jamais vou deixar de fazer falta por causa de meme', diz Leandro Vilela, volante do Paysandu

Por mais que brinquem, apontem ou façam memes, Leandro Vilela não pretende mudar seu estilo de jogo. Com 10 cartões amarelos e um vermelho acumulados nas 20 primeiras rodadas da Série B deste ano, o volante do Paysandu lidera a lista de advertências da competição — e garante que não vai abrir mão da sua forma de jogar para tentar agradar as estatísticas.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Na reapresentação do elenco bicolor na Curuzu nesta quarta-feira (6), após o empate com o Athletico-PR fora de casa, Vilela foi o escolhido para conceder entrevista coletiva. Entre perguntas sobre a preparação para o duelo contra o Vila Nova, na próxima segunda-feira (11), na Curuzu, o foco recaiu mesmo sobre a fama de "jogador que gosta de bater".

“Reajo com muita naturalidade, deixo isso pra torcida, pra imprensa, mas internamente todas as advertências com amarelo têm um significado. Em três ocasiões foi erro de arbitragem — afirmou o jogador, que admite a possibilidade de evolução, mas reforça que o estilo firme faz parte da função que exerce em campo”, disse.

VEJA MAIS

“Não estou me eximindo de culpa, eu posso melhorar nisso, a evolução é eterna. Mas nunca vou pensar em não tomar cartão e deixar o Paysandu levar um ataque perigoso ou um gol. A minha posição exige que eu seja firme. Sou um cara de marcação”, disse Vilela.

Para Vilela, faltas táticas fazem parte do jogo — especialmente quando o objetivo é proteger a defesa. Ele citou o gol sofrido contra o Athletico-PR como exemplo de um lance que poderia ter sido evitado com uma falta no momento certo.

“Acho que no gol que sofremos contra o Athletico-PR, é um lance que, se a gente faz uma falta, provavelmente teria saído o cartão, mas o gol não sairia”, disse.

A fama de violento, diz, é alimentada por recortes seletivos — como se apenas os cartões recebessem destaque, enquanto os desarmes, na visão dele, acabam ignorados.

“Se eu deixar de ser agressivo, vou roubar menos bolas. Se eu deixar de ser agressivo, vou dar mais espaço pro adversário pensar e talvez fazer um passe que coloque eles na cara do gol. Se eu não me engano, nesse jogo que tomei cartão fui o cara que mais roubou bolas. E aí? O que vamos colocar na balança? Depende do que você olhar: as bolas que eu roubei ou o cartão amarelo? Fica mais visível o que você quiser”, disse.

Mesmo com o histórico de advertências, o camisa 5 garante que entra em campo sem receios. Nem mesmo a possibilidade de nova punição o faz jogar com o "pé no freio".

“Entendo que dá pra melhorar, mas não é algo que mexa com a minha cabeça. Vou jogar 100% contra o Vila. Se levar um cartão na comemoração, tudo bem”, completou.

Sobre o adversário da próxima rodada, Vilela demonstrou respeito e citou o exemplo do Coritiba, que tropeçou contra equipes da parte inferior da tabela — entre elas, o próprio Paysandu.

“Vamos fazer de tudo pra ganhar, nossa confiança está em alta, mas nunca podemos menosprezar o adversário. O Coritiba enfrentou três equipes que estavam bem inferiores na tabela e não venceu nenhuma delas: foi contra nós, Amazonas e Botafogo. Então não dá pra desmerecer ninguém. Com certeza o Vila Nova vem pra buscar o resultado, mas nós temos uma obrigação e necessidade maior que a deles pra vencer”, disse.

A bola rola para Paysandu x Vila Nova às 21h30 da próxima segunda-feira (11), na Curuzu, pela 21ª rodada da Série B.