Paysandu terá desfalque certo contra o Vila Nova; Rossi ainda é dúvida

O Paysandu terá um desfalque confirmado para o duelo da próxima segunda-feira (11), contra o Vila Nova-GO, pela 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O volante Anderson Leite está suspenso por acúmulo de cartões amarelos e será ausência certa na partida, marcada para 21h30, na Curuzu.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Com apenas 21 pontos somados e ocupando a vice-lanterna da competição, o Papão entra em campo pressionado pela necessidade urgente de reação. A ausência de Anderson representa um desafio extra para o técnico Claudinei Oliveira, que deve recorrer a Ronaldo Henrique como substituto natural no meio-campo. O volante foi titular na partida contra o Athletic-MG, ainda na 1ª rodada, e agora deve ganhar nova chance entre os titulares.

Além da suspensão, o clube segue monitorando a situação clínica de outros atletas. Um dos nomes que ainda gera expectativa é o atacante Rossi. Após cumprir duas semanas de licença médica para tratar uma lesão na coxa direita, o jogador ainda não foi liberado oficialmente pelo departamento médico.

VEJA MAIS

Sua presença diante do Vila Nova segue indefinida. Caso a ausência se confirme, Claudinei pode optar pela permanência de Maurício Garcez — titular diante do Athletico-PR — ou apostar em Marcelinho, a depender do esquema tático adotado para a partida.

Do outro lado, o Vila Nova chega a Belém em situação mais confortável. Com 27 pontos e ocupando a nona colocação na tabela, o time goiano busca se aproximar do G-4 e tem motivos para acreditar em um bom resultado fora de casa. Além da campanha mais sólida, o Vila é um adversário bem conhecido do Paysandu. No confronto do primeiro turno, em Goiânia, os goianos levaram a melhor e venceram por 1 a 0.