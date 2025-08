Paysandu mantém tabu de 7 anos sem perder para o Vila Nova em Belém; confira

Paysandu e Vila Nova-GO se enfrentam nesta segunda-feira (11), às 21h30, no Estádio da Curuzu, em Belém. A partida, válida pela 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, coloca frente a frente dois times cuja rivalidade tem crescido bastante nos últimos anos, especialmente pelos grandes confrontos protagonizados nas finais da Copa Verde.

Para superar o time bicolor, os goianos terão que quebrar a invencibilidade de nove jogos da equipe paraense, além de superar o tabu de não vencer o Papão em seus domínios há sete anos. A última e única vitória do Vila Nova na capital paraense ocorreu na Segundona de 2018.

Apesar do fator casa favorecer o Paysandu, é importante lembrar que, no primeiro turno da Série B, o Vila Nova saiu vitorioso do confronto por 1 a 0, com gol do atacante Gabriel Poveda. No entanto, de modo geral, o histórico dos confrontos é bastante equilibrado, com sete vitórias para cada lado e nove empates.

A partida também marca a estreia do novo técnico do Vila Nova, Paulo Turra, de 51 anos. Ele assumiu o comando da equipe goiana após uma sequência de resultados negativos, com a missão de reverter o mau momento do time.

O Vila Nova é o nono colocado na Série B, com 27 pontos, mas vem de duas derrotas consecutivas. Já o Paysandu vive um momento mais delicado na competição, ocupando a 19ª posição, com 21 pontos, sendo vice-lanterna, mas estando a apenas seis pontos do time goiano.

A partida entre Paysandu e Vila Nova terá transmissão lance a lance pelo portal Oliberal.com e narração pela Rádio Liberal+.