Jogando até de lateral, Luan Freitas vira o 'coringa' da defesa do Paysandu Na segunda temporada pelo clube, o zagueiro atuou em diversas posições do setor nesse ano e mira mais uma chance contra o Vila Nova O Liberal 07.08.25 21h16 De volta à Curuzu, onde encara o Vila Nova-GO na próxima segunda-feira (11), às 21h30, pela 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Paysandu intensificou a preparação no CT Raul Aguilera. Com desfalques e um elenco renovado após a última janela, o técnico Claudinei Oliveira tem recorrido a alternativas para montar a defesa — e é aí que entra Luan Freitas. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Na segunda temporada pelo clube, o zagueiro virou uma espécie de coringa do sistema defensivo. No último jogo, o empate por 1 a 1 contra o Athletico Paranaense, em Curitiba, Luan foi improvisado na lateral direita — e deu conta do recado. Ele deve seguir como titular no setor diante da Vila. "Ano passado pude jogar de zagueiro, que é minha posição de origem, e de volante também. Esse ano não joguei de volante, joguei de lateral. Estou aqui pra ajudar o Paysandu. Onde o professor quiser, vou dar o meu melhor", disse o defensor, na coletiva após o treino desta quarta-feira (7). VEJA MAIS 'Não dá pra escolher adversário', diz Claudinei Oliveira sobre sequência do Paysandu Treinador do Paysandu falou ao Grupo Liberal sobre elenco, transfer ban, futuro da equipe e o impacto da ausência de Rossi Matheus Vargas passará por cirurgia no joelho no próximo sábado (9) Meio-campista do Paysandu sofreu ruptura no ligamento cruzado anterior e está fora da temporada O Paysandu conta atualmente com sete zagueiros no elenco: além de Luan, há Thalisson e Joaquín Novillo — os titulares no momento —, Yefferson Quintana, Thiago Heleno, Maurício Antônio e Lucca. A concorrência aumentou com os dez reforços trazidos pelo clube na última janela. Ainda assim, Luan prefere ver o copo meio cheio. "São sete zagueiros, todos de um nível muito alto. Então quem o professor optar vai responder, porque a gente treina muito. A decisão é do professor, a dor de cabeça é dele", afirmou. Apesar de estar confortável em outras funções, Luan admite as diferenças e os desafios de jogar fora de posição. “Tem diferença, você fica um pouco mais exposto, enfrenta muito mais o 1 contra 1. Mas sou zagueiro com bastante mobilidade, consigo fazer isso”, disse. Contra o mesmo Vila Nova que visita a Curuzu na segunda, o Paysandu viveu um dos momentos mais difíceis da temporada. A derrota na segunda rodada da Série B foi mais um entre vários tropeços nas primeiras partidas do campeonato. Agora, a equipe vive um cenário oposto: são novos jogos de invencibilidade. “Não é como começa, é como terminar. Apesar de ter sido a segunda rodada, nossa derrota contra o Vila Nova... A gente até jogou bem e não conseguiu os resultados. Só que agora são nove jogos sem perder, estamos com confiança, o grupo se fechou com o professor. A gente tem dado a vida e Deus tem nos honrado. Segunda-feira é ajustar, não tomar gol e sair com a vitória", projetou. Além da parte tática, Luan acredita que a confiança tem sido determinante na recuperação da equipe. "A confiança é fundamental. Sem confiança o jogador não joga bem. Então os resultados e atuações têm nos dado confiança. Segunda é continuar com essa confiança e fazer nosso dever de casa, que é ganhar", diz. 