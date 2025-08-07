Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Paysandu chevron right

Jogando até de lateral, Luan Freitas vira o 'coringa' da defesa do Paysandu

Na segunda temporada pelo clube, o zagueiro atuou em diversas posições do setor nesse ano e mira mais uma chance contra o Vila Nova

O Liberal

De volta à Curuzu, onde encara o Vila Nova-GO na próxima segunda-feira (11), às 21h30, pela 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Paysandu intensificou a preparação no CT Raul Aguilera. Com desfalques e um elenco renovado após a última janela, o técnico Claudinei Oliveira tem recorrido a alternativas para montar a defesa — e é aí que entra Luan Freitas.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Na segunda temporada pelo clube, o zagueiro virou uma espécie de coringa do sistema defensivo. No último jogo, o empate por 1 a 1 contra o Athletico Paranaense, em Curitiba, Luan foi improvisado na lateral direita — e deu conta do recado. Ele deve seguir como titular no setor diante da Vila.

"Ano passado pude jogar de zagueiro, que é minha posição de origem, e de volante também. Esse ano não joguei de volante, joguei de lateral. Estou aqui pra ajudar o Paysandu. Onde o professor quiser, vou dar o meu melhor", disse o defensor, na coletiva após o treino desta quarta-feira (7).

VEJA MAIS

image 'Não dá pra escolher adversário', diz Claudinei Oliveira sobre sequência do Paysandu
Treinador do Paysandu falou ao Grupo Liberal sobre elenco, transfer ban, futuro da equipe e o impacto da ausência de Rossi

image Matheus Vargas passará por cirurgia no joelho no próximo sábado (9)
Meio-campista do Paysandu sofreu ruptura no ligamento cruzado anterior e está fora da temporada

O Paysandu conta atualmente com sete zagueiros no elenco: além de Luan, há Thalisson e Joaquín Novillo — os titulares no momento —, Yefferson Quintana, Thiago Heleno, Maurício Antônio e Lucca. A concorrência aumentou com os dez reforços trazidos pelo clube na última janela. Ainda assim, Luan prefere ver o copo meio cheio.

"São sete zagueiros, todos de um nível muito alto. Então quem o professor optar vai responder, porque a gente treina muito. A decisão é do professor, a dor de cabeça é dele", afirmou.

Apesar de estar confortável em outras funções, Luan admite as diferenças e os desafios de jogar fora de posição. “Tem diferença, você fica um pouco mais exposto, enfrenta muito mais o 1 contra 1. Mas sou zagueiro com bastante mobilidade, consigo fazer isso”, disse.

Contra o mesmo Vila Nova que visita a Curuzu na segunda, o Paysandu viveu um dos momentos mais difíceis da temporada. A derrota na segunda rodada da Série B foi mais um entre vários tropeços nas primeiras partidas do campeonato. Agora, a equipe vive um cenário oposto: são novos jogos de invencibilidade.

“Não é como começa, é como terminar. Apesar de ter sido a segunda rodada, nossa derrota contra o Vila Nova... A gente até jogou bem e não conseguiu os resultados. Só que agora são nove jogos sem perder, estamos com confiança, o grupo se fechou com o professor. A gente tem dado a vida e Deus tem nos honrado. Segunda-feira é ajustar, não tomar gol e sair com a vitória”, projetou.

Além da parte tática, Luan acredita que a confiança tem sido determinante na recuperação da equipe. "A confiança é fundamental. Sem confiança o jogador não joga bem. Então os resultados e atuações têm nos dado confiança. Segunda é continuar com essa confiança e fazer nosso dever de casa, que é ganhar", diz.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Paysandu
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM PAYSANDU

DEFESA

Jogando até de lateral, Luan Freitas vira o 'coringa' da defesa do Paysandu

Na segunda temporada pelo clube, o zagueiro atuou em diversas posições do setor nesse ano e mira mais uma chance contra o Vila Nova

07.08.25 21h16

SÉRIE B 2025

'Não dá pra escolher adversário', diz Claudinei Oliveira sobre sequência do Paysandu

Treinador do Paysandu falou ao Grupo Liberal sobre elenco, transfer ban, futuro da equipe e o impacto da ausência de Rossi

07.08.25 17h59

LESÃO

Matheus Vargas passará por cirurgia no joelho no próximo sábado (9)

Meio-campista do Paysandu sofreu ruptura no ligamento cruzado anterior e está fora da temporada

07.08.25 14h42

Futebol

Paysandu pode ter retorno de Rossi contra o Vila Nova pela Série B

Atacante não joga desde a 16ª rodada e pode ser reforço importante na luta contra o rebaixamento

07.08.25 11h06

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (07/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Jogos pelo Campeonato Argentino e pela Copa do Brasil movimentam o futebol nesta quinta-feira

07.08.25 7h00

SITUAÇÃO COMPLICADA

Presidente do Paysandu relata dificuldade para pagar transfer ban: 'O negócio não está muito fácil'

A punição da Fifa foi aplicada em 30 de junho de 2025. Presidente bicolor afirmou que a "prioridade é a folha salarial"

06.08.25 19h33

Vini Jr e Raphinha são indicados a melhor do mundo e Brasil tem oito candidatos na Bola de Ouro

07.08.25 11h22

REMO

BID 'fura' o Remo e confirma a contratação de zagueiro uruguaio

Jogador foi oficializado no BID no final da tarde desta quinta-feira (7)

07.08.25 18h45

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda