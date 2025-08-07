Matheus Vargas passará por cirurgia no joelho no próximo sábado (9)

O Paysandu informou, nesta quinta-feira (7), que o meio-campista Matheus Vargas será submetido a cirurgia no próximo sábado (9), em Belém. O procedimento será realizado pela manhã, no Hospital Porto Dias, para reconstrução do ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo.

A lesão ocorreu na partida contra o Amazonas, válida pela 18ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, no Estádio Carlos Zamith. O prazo estimado de recuperação é de aproximadamente nove meses. Com isso, Vargas está fora do restante da temporada e não voltará a atuar em 2025.

Aos 29 anos, Matheus Vargas foi contratado pelo Paysandu no fim do ano passado, após passagem pelo Buriram United, da Tailândia. Revelado nas categorias de base do Corinthians, o jogador também vestiu as camisas de Audax, Oeste, Ponte Preta, Fortaleza, Atlético-GO, Sport e Juventude.

Na atual temporada, Vargas atuou em 35 partidas pelo Paysandu e somou mais de 2.400 minutos em campo. Ele deu uma assistência e vinha sendo uma das peças mais utilizadas pelo técnico Claudinei Oliveira ao longo do ano.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Caio Maia, coordenador do Núcleo de Esportes)