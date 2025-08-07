Matheus Vargas passará por cirurgia no joelho no próximo sábado (9) Meio-campista do Paysandu sofreu ruptura no ligamento cruzado anterior e está fora da temporada Iury Costa 07.08.25 14h42 Atleta está fora da temporada. (Matheus Vieira/Paysandu) O Paysandu informou, nesta quinta-feira (7), que o meio-campista Matheus Vargas será submetido a cirurgia no próximo sábado (9), em Belém. O procedimento será realizado pela manhã, no Hospital Porto Dias, para reconstrução do ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu A lesão ocorreu na partida contra o Amazonas, válida pela 18ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, no Estádio Carlos Zamith. O prazo estimado de recuperação é de aproximadamente nove meses. Com isso, Vargas está fora do restante da temporada e não voltará a atuar em 2025. VEJA MAIS Paysandu pode ter retorno de Rossi contra o Vila Nova pela Série B Atacante não joga desde a 16ª rodada e pode ser reforço importante na luta contra o rebaixamento Vila Nova conta com ex-bicolores no elenco para enfrentar o Paysandu na Curuzu O atacante Ruan Ribeiro e o volante João Vieira, hoje no time goiano, já defenderam o Papão nas temporadas recentes e viveram momentos marcantes com a camisa alviceleste Aos 29 anos, Matheus Vargas foi contratado pelo Paysandu no fim do ano passado, após passagem pelo Buriram United, da Tailândia. Revelado nas categorias de base do Corinthians, o jogador também vestiu as camisas de Audax, Oeste, Ponte Preta, Fortaleza, Atlético-GO, Sport e Juventude. Na atual temporada, Vargas atuou em 35 partidas pelo Paysandu e somou mais de 2.400 minutos em campo. Ele deu uma assistência e vinha sendo uma das peças mais utilizadas pelo técnico Claudinei Oliveira ao longo do ano. *(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Caio Maia, coordenador do Núcleo de Esportes) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave paysandu matheus vargas série b esportes COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU LESÃO Matheus Vargas passará por cirurgia no joelho no próximo sábado (9) Meio-campista do Paysandu sofreu ruptura no ligamento cruzado anterior e está fora da temporada 07.08.25 14h42 Futebol Paysandu pode ter retorno de Rossi contra o Vila Nova pela Série B Atacante não joga desde a 16ª rodada e pode ser reforço importante na luta contra o rebaixamento 07.08.25 11h06 EX-AMOR Vila Nova conta com ex-bicolores no elenco para enfrentar o Paysandu na Curuzu O atacante Ruan Ribeiro e o volante João Vieira, hoje no time goiano, já defenderam o Papão nas temporadas recentes e viveram momentos marcantes com a camisa alviceleste 06.08.25 21h54 BAD BOY? 'Jamais vou deixar de fazer falta por causa de meme', diz Leandro Vilela, volante do Paysandu Entre perguntas sobre a preparação para o duelo contra o Vila Nova, na próxima segunda-feira (11), na Curuzu, o foco recaiu mesmo sobre a fama de 'jogador que gosta de bater'. Atleta é o líder em cartões entre todas as divisões. 06.08.25 20h01 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (07/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Jogos pelo Campeonato Argentino e pela Copa do Brasil movimentam o futebol nesta quinta-feira 07.08.25 7h00 Vini Jr e Raphinha são indicados a melhor do mundo e Brasil tem oito candidatos na Bola de Ouro 07.08.25 11h22 SITUAÇÃO COMPLICADA Presidente do Paysandu relata dificuldade para pagar transfer ban: 'O negócio não está muito fácil' A punição da Fifa foi aplicada em 30 de junho de 2025. Presidente bicolor afirmou que a "prioridade é a folha salarial" 06.08.25 19h33 EX-AMOR Vila Nova conta com ex-bicolores no elenco para enfrentar o Paysandu na Curuzu O atacante Ruan Ribeiro e o volante João Vieira, hoje no time goiano, já defenderam o Papão nas temporadas recentes e viveram momentos marcantes com a camisa alviceleste 06.08.25 21h54