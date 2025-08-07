Paysandu pode ter retorno de Rossi contra o Vila Nova pela Série B

O Paysandu volta a campo nesta segunda-feira (11), às 21h30, para enfrentar o Vila Nova-GO, em partida válida pela 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Para esse confronto, o time bicolor deve contar com o retorno do atacante Rossi. A informação foi confirmada por uma fonte do Núcleo de Esportes de O Liberal ligada ao Papão.

O atleta não atua pelo time bicolor desde o empate por 2 a 2 contra o Atlético-GO, na Curuzu, pela 16ª rodada da Série B. Desde então, Rossi está sob cuidados médicos devido a uma fibrose óssea que o incomoda há quatro meses, segundo a fonte. Nesta temporada, o atacante já atuou em 30 jogos, marcou 12 gols e deu seis assistências, sendo o jogador com mais participações em gols da equipe até o momento.

Mesmo com a dúvida sobre a disponibilidade de Rossi para a partida, o técnico do Paysandu, Claudinei Oliveira, poderá contar com o retorno do atacante Marlon, que não atuou na última partida contra o Athletico-PR. O atleta retorna após cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo recebido na partida contra o Athletico-MG.

O time bicolor também terá uma baixa no meio-campo: o volante Anderson Leite está suspenso por acúmulo de cartões amarelos e será desfalque. Claudinei deve recorrer a Ronaldo Henrique como substituto natural. O volante foi titular na partida contra o Athletico-MG, ainda na 1ª rodada, e agora deve ganhar uma nova oportunidade entre os titulares.

Com apenas 21 pontos somados e ocupando a vice-lanterna da competição, o Papão entra em campo pressionado pela necessidade urgente de reação. Já o Vila Nova é o nono colocado na Série B, com 27 pontos, mas vem de duas derrotas consecutivas.

A partida entre Paysandu e Vila Nova terá transmissão lance a lance pelo portal Oliberal.com e narração pela Rádio Liberal+.