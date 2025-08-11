Série B: Veja o que o Paysandu precisa fazer para sair da zona de rebaixamento hoje

O Paysandu entra em campo na noite desta segunda-feira (11), às 21h30, para enfrentar o Vila Nova-GO, no Estádio Curuzu, em Belém. O time bicolor pode, finalmente, deixar a zona de rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro após a 21ª rodada da competição.

Para isso, basta que o Papão vença o time goiano por qualquer placar. A rodada foi extremamente favorável aos bicolores, que precisavam de uma combinação de três resultados para ter a chance de sair do grupo de risco nesta etapa.

Atualmente, o Paysandu ocupa a 19ª colocação, com 21 pontos. No início da rodada, o time precisava que Botafogo-SP (18º), América-MG (17º) e Volta Redonda-RJ (16º) tropeçassem — e foi exatamente isso que aconteceu.

Jogando em casa, o Volta Redonda empatou por 1 a 1 com o Novorizontino. O América-MG foi derrotado pelo Remo por 1 a 0, em Minas Gerais. Já o Botafogo-SP perdeu por 2 a 0 para o Atlético-GO, fora de casa.

Com esses resultados, o Paysandu depende apenas de si para deixar a zona de rebaixamento. O time bicolor vem de uma sequência de nove jogos sem perder e enfrenta o Vila Nova, que atravessa um momento de reestruturação, acumulando duas derrotas recentes e contando com um técnico novo.

A partida terá transmissão lance a lance pelo portal O Liberal.com e narração pela Rádio Liberal+.