Série B: Veja o que o Paysandu precisa fazer para sair da zona de rebaixamento hoje Time paraense enfrenta o Vila Nova-GO nesta segunda-feira (11), às 21h30, no Estádio Curuzu, em Belém Pedro Garcia 11.08.25 10h45 Rodada foi extremamente favorável aos bicolores (Jorge Luís Totti/Paysandu) O Paysandu entra em campo na noite desta segunda-feira (11), às 21h30, para enfrentar o Vila Nova-GO, no Estádio Curuzu, em Belém. O time bicolor pode, finalmente, deixar a zona de rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro após a 21ª rodada da competição. Para isso, basta que o Papão vença o time goiano por qualquer placar. A rodada foi extremamente favorável aos bicolores, que precisavam de uma combinação de três resultados para ter a chance de sair do grupo de risco nesta etapa. VEJA MAIS Na luta contra o Z-4, Paysandu recebe o Vila Nova-GO pela 21ª rodada da Série B Time bicolor precisa da vitória para não se complicar ainda mais na tabela Em meio aos jogos da Série B, técnico e auxiliar do Paysandu estreitam laços no Dia dos Pais A relação profissional começou em 2024, quando Claudinei trocou a Chapecoense pelo Guarani e hoje se consolida no comando técnico do Papão da Amazônia Atualmente, o Paysandu ocupa a 19ª colocação, com 21 pontos. No início da rodada, o time precisava que Botafogo-SP (18º), América-MG (17º) e Volta Redonda-RJ (16º) tropeçassem — e foi exatamente isso que aconteceu. Jogando em casa, o Volta Redonda empatou por 1 a 1 com o Novorizontino. O América-MG foi derrotado pelo Remo por 1 a 0, em Minas Gerais. Já o Botafogo-SP perdeu por 2 a 0 para o Atlético-GO, fora de casa. Com esses resultados, o Paysandu depende apenas de si para deixar a zona de rebaixamento. O time bicolor vem de uma sequência de nove jogos sem perder e enfrenta o Vila Nova, que atravessa um momento de reestruturação, acumulando duas derrotas recentes e contando com um técnico novo. A partida terá transmissão lance a lance pelo portal O Liberal.com e narração pela Rádio Liberal+.