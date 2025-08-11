Na luta contra o Z-4, Paysandu recebe o Vila Nova-GO pela 21ª rodada da Série B Time bicolor precisa da vitória para não se complicar ainda mais na tabela O Liberal 11.08.25 7h30 Papão é vice-lanterna da Série B (Jorge Luís Totti/Paysandu) Sem perder há nove partidas, mas na vice-lanterna da Série B, o Paysandu recebe o Vila Nova-GO nesta segunda-feira (11), na Curuzu. A partida é válida pela 21ª rodada do campeonato e é extremamente importante na luta do Papão contra a zona de rebaixamento. O time bicolor tem 21 pontos e está na 19ª posição. Uma vitória sobre o Vila pode deixar o Papão em uma situação melhor na tabela. Com isso, para o jogo, o Paysandu pode ter um reforço importante: o atacante Rossi, que pode voltar após quatro partidas no departamento médico. Rossi é o artilheiro do Bicola na temporada, mas vem sofrendo com problemas físicos e não joga desde o empate por 2 a 2 com o Atlético-GO, na 16ª rodada. A expectativa é que o jogador possa entrar no decorrer do jogo. VEJA MAIS Após um ano sem jogar, Edinho volta ao Paysandu e se diz pronto para encarar o Vila Nova A última partida de Edinho pelo Papão foi em 24 de julho de 2024, contra o Brusque, pela Série B. Desde então, ele passou por cirurgia, fisioterapia e um processo longo de fortalecimento físico Vargas diz que partida em que se lesionou seria a última pelo Paysandu e revela destino A lesão aconteceu no jogo contra o Amazonas, pela 18ª rodada da Série B. Atleta passará por cirurgia neste sábado e prazo de recuperação é de aproximadamente nove meses, o que afasta Vargas do restante da temporada. Paysandu oficializa campanha de doação para quitar dívida do Transfer Ban; veja Conforme o vídeo divulgado nas redes sociais, o torcedor bicolor pode ajudar o clube a quitar o compromisso através de doações na compra de ingresso para a partida contra o Vila Nova Além do camisa 77, o Papão deve ter o reforço do atacante Edinho, que está sem jogar há quase um ano. O atleta está recuperado de uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito e foi liberado pelo departamento médico, ficando à disposição do treinador Claudinei Oliveira. Marlon também retorna após cumprir suspensão contra o Athletico-PR. Apesar dos reforços, o Bicola tem um desfalque confirmado para o duelo: Anderson Leite cumpre suspensão. Martínez e Ronaldo Henrique brigam pela posição de titular. O Vila Nova chega para o jogo com duas derrotas seguidas e sob um novo comando técnico. Após a derrota para o Coritiba-PR, na última rodada, Luizinho Lopes, ex-Paysandu, foi demitido e Paulo Turra foi contratado para a posição, com a missão de recolocar o Tigre de volta ao caminho das vitórias e brigar pelo acesso. Para a partida, a equipe pode ter dois retornos importantes: os meias Jean Mota e Bruno Xavier. Os jogadores estão em transição após se lesionarem e há a expectativa de que possam entrar em campo contra o Bicola. Além disso, o Vila pode ter a estreia do lateral-direito Thalys, ex-Remo, que foi anunciado oficialmente nesta semana, mas já estava integrado ao elenco há alguns dias. Apesar de ter amargado duas derrotas seguidas, na tabela o Vila Nova vive uma situação melhor do que o Bicola. O Tigre ocupa a nona posição da classificação, com 27 pontos. Ficha técnica Paysandu x Vila Nova-GO 21ª rodada - Série B 2025 Data: 11/08/2025 Hora: 21h30 Local: Estádio da Curuzu - Belém-PA Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS) Assistentes: Lucio Beiersdorf Flor (RS) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS) Paysandu: Gabriel Mesquita; Luan Freitas, Thalisson Gabriel, Thiago Heleno e Reverson; Leandro Vilela, Ramón Martínez (Ronaldo Henrique) , Marlon e Denner; Garcez e Diogo Oliveira Técnico: Claudinei Oliveira Vila Nova: Halls; Thalys, Tiago Pagnussat, Walisson Maia e Formiga; João Vieira, Igor Henrique, Arilson (Junior Todinho) e Dodô; André Luis e Guilherme Parede. Técnico: Paulo Turra 