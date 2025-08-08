Após um ano sem jogar, Edinho volta ao Paysandu e se diz pronto para encarar o Vila Nova

O Paysandu ganhou um reforço especial para a partida contra o Vila Nova, nesta segunda-feira (11), na Curuzu. Recuperado de uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito que o deixou de fora do time por mais de um ano, o atacante Edinho está liberado pelo departamento médico e à disposição do técnico Claudinei Oliveira.

A última partida de Edinho pelo Papão foi em 24 de julho de 2024, contra o Brusque, pela Série B. Desde então, ele passou por cirurgia, fisioterapia e um processo longo de fortalecimento físico.

"Bastante ansioso para jogar, já faz mais de um ano que não é atual. Foi um processo desafiador, a primeira vez que fiz cirurgia. No começo é difícil, mas hoje me sinto totalmente confiante e espero voltar bem", afirmou o jogador.

O médico Edilson Andrade, responsável pelo procedimento, destacou que a confiança foi um fator decisivo para a recuperação.

"O Edinho se mostrou muito confiante no tratamento, isso conta muito. Um dos principais desafios no retorno é o que chamamos de cinesiofobia, o medo de confiar no membro operado. Hoje ele está 100% à disposição do Claudinei e a gente isso comemora", disse.

Edinho revelou que, durante a recuperação, chegou a se questionar se voltaria a jogar no mesmo nível.

"Às vezes imaginei se ia jogar como antes, correr... mas me sinto seguro. Quase 10 meses depois da cirurgia, estou pronto para voltar", disse o atacante, que tem contrato de empréstimo até o fim do ano e espera mostrar que pode renovar.

"Até agora não tem nada (negociações para renovar), até por causa dessa lesão, mas espero mostrar até o final do ano um bom futebol e vamos ver o que vai acontecer", disse o ponta direita.

Agora, o desafio do jogo de aventura é recuperar o ritmo de jogo e se readaptar ao gramado em partidas oficiais. O desejo de jogar contra a Vila, ele não esconde. “Estou 100% a disposição”, diz.