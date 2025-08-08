Após um ano sem jogar, Edinho volta ao Paysandu e se diz pronto para encarar o Vila Nova A última partida de Edinho pelo Papão foi em 24 de julho de 2024, contra o Brusque, pela Série B. Desde então, ele passou por cirurgia, fisioterapia e um processo longo de fortalecimento físico O Liberal 08.08.25 19h46 Jogador já treina com o grupo desde o início da semana (Ascom Paysandu) O Paysandu ganhou um reforço especial para a partida contra o Vila Nova, nesta segunda-feira (11), na Curuzu. Recuperado de uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito que o deixou de fora do time por mais de um ano, o atacante Edinho está liberado pelo departamento médico e à disposição do técnico Claudinei Oliveira. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu A última partida de Edinho pelo Papão foi em 24 de julho de 2024, contra o Brusque, pela Série B. Desde então, ele passou por cirurgia, fisioterapia e um processo longo de fortalecimento físico. "Bastante ansioso para jogar, já faz mais de um ano que não é atual. Foi um processo desafiador, a primeira vez que fiz cirurgia. No começo é difícil, mas hoje me sinto totalmente confiante e espero voltar bem", afirmou o jogador. VEJA MAIS Paysandu oficializa campanha de doação para quitar dívida do Transfer Ban; veja Conforme o vídeo divulgado nas redes sociais, o torcedor bicolor pode ajudar o clube a quitar o compromisso através de doações na compra de ingresso para a partida contra o Vila Nova Jogando até de lateral, Luan Freitas vira o 'coringa' da defesa do Paysandu Na segunda temporada pelo clube, o zagueiro atuou em diversas posições do setor nesse ano e mira mais uma chance contra o Vila Nova O médico Edilson Andrade, responsável pelo procedimento, destacou que a confiança foi um fator decisivo para a recuperação. "O Edinho se mostrou muito confiante no tratamento, isso conta muito. Um dos principais desafios no retorno é o que chamamos de cinesiofobia, o medo de confiar no membro operado. Hoje ele está 100% à disposição do Claudinei e a gente isso comemora", disse. Edinho revelou que, durante a recuperação, chegou a se questionar se voltaria a jogar no mesmo nível. "Às vezes imaginei se ia jogar como antes, correr... mas me sinto seguro. Quase 10 meses depois da cirurgia, estou pronto para voltar", disse o atacante, que tem contrato de empréstimo até o fim do ano e espera mostrar que pode renovar. "Até agora não tem nada (negociações para renovar), até por causa dessa lesão, mas espero mostrar até o final do ano um bom futebol e vamos ver o que vai acontecer", disse o ponta direita. Agora, o desafio do jogo de aventura é recuperar o ritmo de jogo e se readaptar ao gramado em partidas oficiais. O desejo de jogar contra a Vila, ele não esconde. “Estou 100% a disposição”, diz. 