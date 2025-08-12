Capa Jornal Amazônia
Paysandu: técnico avalia derrota para o Vila, cita chuva e projeta jogo contra a Chape

Claudinei Oliveira comentou sobre o revés do time bicolor diante do Vila, na Curuzu

Fábio Will
fonte

Claudinei pediu cabeça no lugar para os atletas (Thiago Gomes / O Liberal)

A derrota por 1 a 0 para o Vila Nova-GO, dentro da Curuzu, pôs fim à invencibilidade do Paysandu na Série B. O revés deixou o Papão ainda na zona de rebaixamento, mais precisamente na vice-lanterna, com 21 pontos. Para o técnico Claudinei Oliveira, a chuva foi peça fundamental na partida e disse que a estratégia bicolor não teve efeito por conta do dilúvio que caiu em Belém.

“Não sou um cara de contar historinhas. Temo que falar o que aconteceu. Trabalhamos, enfrentamos uma equipe que se defende muito bem no jogo aéreo e trabalhamos a semana pra não fazermos esse jogo direto, mas sim uma partida de bola construída, posse de bola, jogo trabalhado. Mas aí caiu a chuva e ficou uma partida boa para o Vila Nova. Tudo que trabalhamos não conseguimos desenvolver por conta d gramado”, disse.

Claudinei lamentou a derrota sofrida em casa, diante do torcedor e questionou a falta de finalizações e cruzamentos errados. O comandante bicolor pediu equilíbrio neste momento e pediu para que ninguém apontasse o dedo para ninguém.

“No segundo tempo eles baixaram mais as linhas, ficaram mais defensivos ainda. Acho que nossa equipe tinha que finalizar mais de média distância, era o que cabia fazer. Os nossos cruzamentos não saíram perfeitos como ocorreram em outros jogos. Agora temos que ter equilíbrio e não apontar o dedo pra ninguém, é lamentar a nossa apresentação e o adversário nos dificultou pra caramba”, falou.

O próximo compromisso do Paysandu será diante da Chapecoense-SC, fora de casa, jogo marcado para o domingo (17), às 16h. Claudinei comentou sobre o elenco será utilizado em sua totalidade diante da Chape.

“Temos que usar o elenco. Benítez treinou bem, voltou a jogar. O André entrou e  Vinni retornou, sempre dando oportunidades pra todos. Temos que ter essa meritocracia e buscar o resultado contra a Chapecoense-SC. Temos uma noção como eles jogam, pois possuem um treinador que comanda a equipe faz um tempo e buscar um grande jogo fora”, finalizou.

.
