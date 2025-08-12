Paysandu: técnico avalia derrota para o Vila, cita chuva e projeta jogo contra a Chape Claudinei Oliveira comentou sobre o revés do time bicolor diante do Vila, na Curuzu Fábio Will 12.08.25 0h36 Claudinei pediu cabeça no lugar para os atletas (Thiago Gomes / O Liberal) A derrota por 1 a 0 para o Vila Nova-GO, dentro da Curuzu, pôs fim à invencibilidade do Paysandu na Série B. O revés deixou o Papão ainda na zona de rebaixamento, mais precisamente na vice-lanterna, com 21 pontos. Para o técnico Claudinei Oliveira, a chuva foi peça fundamental na partida e disse que a estratégia bicolor não teve efeito por conta do dilúvio que caiu em Belém. “Não sou um cara de contar historinhas. Temo que falar o que aconteceu. Trabalhamos, enfrentamos uma equipe que se defende muito bem no jogo aéreo e trabalhamos a semana pra não fazermos esse jogo direto, mas sim uma partida de bola construída, posse de bola, jogo trabalhado. Mas aí caiu a chuva e ficou uma partida boa para o Vila Nova. Tudo que trabalhamos não conseguimos desenvolver por conta d gramado”, disse. Claudinei lamentou a derrota sofrida em casa, diante do torcedor e questionou a falta de finalizações e cruzamentos errados. O comandante bicolor pediu equilíbrio neste momento e pediu para que ninguém apontasse o dedo para ninguém. “No segundo tempo eles baixaram mais as linhas, ficaram mais defensivos ainda. Acho que nossa equipe tinha que finalizar mais de média distância, era o que cabia fazer. Os nossos cruzamentos não saíram perfeitos como ocorreram em outros jogos. Agora temos que ter equilíbrio e não apontar o dedo pra ninguém, é lamentar a nossa apresentação e o adversário nos dificultou pra caramba”, falou. O próximo compromisso do Paysandu será diante da Chapecoense-SC, fora de casa, jogo marcado para o domingo (17), às 16h. Claudinei comentou sobre o elenco será utilizado em sua totalidade diante da Chape. “Temos que usar o elenco. Benítez treinou bem, voltou a jogar. O André entrou e Vinni retornou, sempre dando oportunidades pra todos. Temos que ter essa meritocracia e buscar o resultado contra a Chapecoense-SC. Temos uma noção como eles jogam, pois possuem um treinador que comanda a equipe faz um tempo e buscar um grande jogo fora”, finalizou. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes claudinei oliveira paysandu paysandu futebol COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU FUTEBOL Paysandu: técnico avalia derrota para o Vila, cita chuva e projeta jogo contra a Chape Claudinei Oliveira comentou sobre o revés do time bicolor diante do Vila, na Curuzu 12.08.25 0h36 Futebol 'Lei do ex' cala a Curuzu e Paysandu perde para o Vila Nova, permanecendo no Z4 da Série B Nem a pressão da torcida e a forte chuva ajudaram o Paysandu a garantir três pontos e a vaga fora da zona de rebaixamento 11.08.25 23h27 Futebol Presidente do Paysandu fala sobre o futuro de Diogo Oliveira: 'Até o fim do ano está seguro aqui' Roger Aguilera conversou com o repórter Rodolfo Sousa, da rádio Liberal+ e falou um pouco sobre a situação do atacante que vem agradando a Fiel Bicolor 11.08.25 21h40 Futebol Roger Aguilera cancela campanha para quitar transfer ban e projeta levar Paysandu ao Mangueirão A ideia do presidente, no entanto, depende de um bom resultado em casa e no próximo jogo fora, contra a Chapecoense 11.08.25 21h28 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Roger Aguilera cancela campanha para quitar transfer ban e projeta levar Paysandu ao Mangueirão A ideia do presidente, no entanto, depende de um bom resultado em casa e no próximo jogo fora, contra a Chapecoense 11.08.25 21h28 FUTEBOL Paysandu: técnico avalia derrota para o Vila, cita chuva e projeta jogo contra a Chape Claudinei Oliveira comentou sobre o revés do time bicolor diante do Vila, na Curuzu 12.08.25 0h36 FUTEBOL Campeão com o Paysandu, lateral encerra a carreira de jogador após 16 anos O lateral-esquerdo Bruno Collaço informou em sua rede social que pendurou as chuteiras 11.08.25 20h48 ENTENDA Transfer Ban: por que o Paysandu foi punido pela FIFA e não pode contratar? Entenda o imbróglio envolvendo a punição do Papão na Fifa. 11.08.25 14h40