'Lei do ex' cala a Curuzu e Paysandu perde para o Vila Nova, permanecendo no Z4 da Série B Nem a pressão da torcida e a forte chuva ajudaram o Paysandu a garantir três pontos e a vaga fora da zona de rebaixamento Luiz Guillherme Ramos 11.08.25 23h27 O ex-bicolor João Vieira fez o gol da vitória do Vila Nova sobre o Paysandu. (Thiago Gomes / O Liberal) Paysandu tinha tudo para fazer um grande jogo: estádio cheio, nove jogos sem perder e, de quebra, a tradicional chuva amazônica que inferniza os adversários, mas o que se viu foi um time sem poder ofensivo, que sucumbiu à articulação do Vila Nova. Como resultado, o Papão saiu de campo derrotado pelo placar de 1 a 0, gol marcado pelo ex-bicolor João Vieira. O revés manteve o time na 19ª posição, com 21 pontos. Já o Vila se manteve em 9ª, agora com 30 pontos. VEJA COMO FOI A PARTIDA LANCE A LANCE WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu O primeiro tempo da partida começou com um nítido domínio bicolor. Incentivado pela Fiel, o Papão tratou de corresponder em campo, mas esbarrou em uma defesa compacta, que dificultou ao máximo a penetração bicolor na retaguarda goiana. Sentindo o incômodo, o Tigre tentou dar o bote em resposta rápida, a essa altura já com o estádio tomado por um temporal daqueles. A primeira grande chance foi goiana, aos 17 minutos, quando a bola foi levantada na área bicolor e Ruan Ribeiro perdeu sozinho na pequena área. Com a trégua das águas, o Papão tentou criar chances efetivas, mas acabou direcionando os ataques pela esquerda, com Reverson e Garcez. Na direita, Marlon não teve a mesma companhia e o time acabou um tanto previsível taticamente. Foi assim que, em outra investida, aos 25, Pedro Romano achou Dodô e este chutou cruzado, passando muito perto do gol. Na insistência pela esquerda, Garcez até tentou cavar uma penalidade aos 40 e não foi atendido pela arbitragem. Garcez, aliás, foi bastante servido por ali, e em um desses lances, o jogador acabou furando a defesa, abrindo o placar de cabeça. O assistente, no entanto, viu impedimento de Leandro Vilela e anulou o gol bicolor. Assim o primeiro tempo encerrou no placar magro de 0 a 0. VEJA MAIS Presidente do Paysandu fala sobre o futuro de Diogo Oliveira: 'Até o fim do ano está seguro aqui' Roger Aguilera conversou com o repórter Rodolfo Sousa, da rádio Liberal+ e falou um pouco sobre a situação do atacante que vem agradando a Fiel Bicolor Roger Aguilera cancela campanha para quitar transfer ban e projeta levar Paysandu ao Mangueirão A ideia do presidente, no entanto, depende de um bom resultado em casa e no próximo jogo fora, contra a Chapecoense Transfer Ban: por que o Paysandu foi punido pela FIFA e não pode contratar? Entenda o imbróglio envolvendo a punição do Papão na Fifa. 2º Tempo Os times voltaram do intervalo sem mudanças, com o Papão ligeiramente mais ofensivo, com grande infiltração pelas laterais. Aos 5, Diogo Oliveira foi calçado pelo defensor na grande área e a torcida inflamou querendo a penalidade. Na sequência do lance, Reverson cobrou escanteio muito mal e a conclusão não levou perigo, mas gerou novo tiro de canto. Com o time mais encaixado, o Paysandu passou a pressionar a defesa do Vila, com o uso das bolas alçadas e trocas de passes rápidas. Em uma dessas, Denner saiu na cara do gol após passe de Diogo Oliveira. O meia, no entanto, teve a finalização travada pela defesa. A pressão não parou por aí e o Paysandu chegou outras duas vezes através de escanteio. Na segunda, Halls fez a defesa, tranquilizando o time visitante. Paysandu e Vila Nova Thiago Gomes / O Liberal Thiago Gomes / O Liberal Thiago Gomes / O Liberal Thiago Gomes / O Liberal Thiago Gomes / O Liberal Thiago Gomes / O Liberal Thiago Gomes / O Liberal Thiago Gomes / O Liberal Thiago Gomes / O Liberal Thiago Gomes / O Liberal Se o Paysandu atacava e não marcava, o Vila Nova aproveitou a oportunidade para fazer o dever "fora de casa", com direito à temida "Lei do Ex". Aos 26, André Luís avançou sozinho pela direita e achou João Vieira sozinho, na esquerda da área. O volante mergulhou e empurrou a bola para o fundo das redes, sem chance de defesa, para o desespero da Fiel Bicolor. O lance foi para revisão, mas acabou confirmado pelo VAR. A desvantagem no placar deixou a partida nervosa, com o Paysandu se lançando ao ataque por todos os lados. Claudinei Oliveira fez as cinco mudanças na segunda etapa esperando que o time fosse mais ofensivo e letal, mas o passar do tempo não correspondia à intenção do técnico. Mesmo assim, o time seguiu criando, agora diante de vaias e até uma sandália arremessada no gramado. Com a tensão envolvendo o fim de jogo, o Paysandu não mostrou controle e acabou derrotado em casa por 1 a 0. Na próxima rodada, o Papão encara a Chapecoense fora de casa, enquanto o Vila faz o clássico contra o Goiás, na capital goiana. Ficha Técnica Data: 11/08/2025 Hora: 21h30 Local: Estádio da Curuzu - Belém-PA Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS) Assistentes: Lucio Beiersdorf Flor (RS) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS) Cartões Amarelos: Marlon (Paysandu) Ruan Ribeiro (Vila Nova) Paysandu: Gabriel Mesquita; Luan Freitas (Edílson), Thalisson Gabriel, Novillo, Reverson (PK); Leandro Vilela, Ronaldo Henrique (André Lima), Denner (Vinny Faria), Garcez; Marlon (Benitez) e Diogo Oliveira. Técnico: Claudinei Oliveira Vila Nova: Halls; Pedro Romano, Thiago Pagnussat, Weverton, William Formiga; Ralf (Arilson), João Vieira (Miticov), Dodô (Nathan Melo), Vinícius Paiva (André Luís); Guilherme Parede (Higor) e Ruan Ribeiro. Técnico: Paulo Turra 