O Liberal chevron right Esportes chevron right Paysandu chevron right

'Lei do ex' cala a Curuzu e Paysandu perde para o Vila Nova, permanecendo no Z4 da Série B

Nem a pressão da torcida e a forte chuva ajudaram o Paysandu a garantir três pontos e a vaga fora da zona de rebaixamento

Luiz Guillherme Ramos
fonte

O ex-bicolor João Vieira fez o gol da vitória do Vila Nova sobre o Paysandu. (Thiago Gomes / O Liberal)

Paysandu tinha tudo para fazer um grande jogo: estádio cheio, nove jogos sem perder e, de quebra, a tradicional chuva amazônica que inferniza os adversários, mas o que se viu foi um time sem poder ofensivo, que sucumbiu à articulação do Vila Nova. Como resultado, o Papão saiu de campo derrotado pelo placar de 1 a 0, gol marcado pelo ex-bicolor João Vieira. O revés manteve o time na 19ª posição, com 21 pontos. Já o Vila se manteve em 9ª, agora com 30 pontos. 

VEJA COMO FOI A PARTIDA LANCE A LANCE

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

O primeiro tempo da partida começou com um nítido domínio bicolor. Incentivado pela Fiel, o Papão tratou de corresponder em campo, mas esbarrou em uma defesa compacta, que dificultou ao máximo a penetração bicolor na retaguarda goiana. Sentindo o incômodo, o Tigre tentou dar o bote em resposta rápida, a essa altura já com o estádio tomado por um temporal daqueles. A primeira grande chance foi goiana, aos 17 minutos, quando a bola foi levantada na área bicolor e Ruan Ribeiro perdeu sozinho na pequena área. 

Com a trégua das águas, o Papão tentou criar chances efetivas, mas acabou direcionando os ataques pela esquerda, com Reverson e Garcez. Na direita, Marlon não teve a mesma companhia e o time acabou um tanto previsível taticamente. Foi assim que, em outra investida, aos 25, Pedro Romano achou Dodô e este chutou cruzado, passando muito perto do gol. 

Na insistência pela esquerda, Garcez até tentou cavar uma penalidade aos 40 e não foi atendido pela arbitragem. Garcez, aliás, foi bastante servido por ali, e em um desses lances, o jogador acabou furando a defesa, abrindo o placar de cabeça. O assistente, no entanto, viu impedimento de Leandro Vilela e anulou o gol bicolor. Assim o primeiro tempo encerrou no placar magro de 0 a 0.

2º Tempo

Os times voltaram do intervalo sem mudanças, com o Papão ligeiramente mais ofensivo, com grande infiltração pelas laterais. Aos 5, Diogo Oliveira foi calçado pelo defensor na grande área e a torcida inflamou querendo a penalidade. Na sequência do lance, Reverson cobrou escanteio muito mal e a conclusão não levou perigo, mas gerou novo tiro de canto. 

Com o time mais encaixado, o Paysandu passou a pressionar a defesa do Vila, com o uso das bolas alçadas e trocas de passes rápidas. Em uma dessas, Denner saiu na cara do gol após passe de Diogo Oliveira. O meia, no entanto, teve a finalização travada pela defesa. A pressão não parou por aí e o Paysandu chegou outras duas vezes através de escanteio. Na segunda, Halls fez a defesa, tranquilizando o time visitante. 

Paysandu e Vila Nova

Se o Paysandu atacava e não marcava, o Vila Nova aproveitou a oportunidade para fazer o dever "fora de casa", com direito à temida "Lei do Ex". Aos 26, André Luís avançou sozinho pela direita e achou João Vieira sozinho, na esquerda da área. O volante mergulhou e empurrou a bola para o fundo das redes, sem chance de defesa, para o desespero da Fiel Bicolor. O lance foi para revisão, mas acabou confirmado pelo VAR. 

A desvantagem no placar deixou a partida nervosa, com o Paysandu se lançando ao ataque por todos os lados. Claudinei Oliveira fez as cinco mudanças na segunda etapa esperando que o time fosse mais ofensivo e letal, mas o passar do tempo não correspondia à intenção do técnico. Mesmo assim, o time seguiu criando, agora diante de vaias e até uma sandália arremessada no gramado. Com a tensão envolvendo o fim de jogo, o Paysandu não mostrou controle e acabou derrotado em casa por 1 a 0. Na próxima rodada, o Papão encara a Chapecoense fora de casa, enquanto o Vila faz o clássico contra o Goiás, na capital goiana. 

Ficha Técnica

Data: 11/08/2025
Hora: 21h30
Local: Estádio da Curuzu - Belém-PA
Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS)
Assistentes: Lucio Beiersdorf Flor (RS) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS)
Cartões Amarelos: Marlon (Paysandu) Ruan Ribeiro (Vila Nova) 

Paysandu: Gabriel Mesquita; Luan Freitas (Edílson), Thalisson Gabriel, Novillo, Reverson (PK); Leandro Vilela, Ronaldo Henrique (André Lima), Denner (Vinny Faria), Garcez; Marlon (Benitez) e Diogo Oliveira.
Técnico: Claudinei Oliveira

Vila Nova: Halls; Pedro Romano, Thiago Pagnussat, Weverton, William Formiga; Ralf (Arilson), João Vieira (Miticov), Dodô (Nathan Melo), Vinícius Paiva (André Luís); Guilherme Parede (Higor) e Ruan Ribeiro. 
Técnico: Paulo Turra

