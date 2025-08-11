Presidente do Paysandu fala sobre o futuro de Diogo Oliveira: 'Até o fim do ano está seguro aqui'

Questionado sobre a situação do atacante Diogo Oliveira, o presidente bicolor, Roger Aguilera, falou sobre o atleta, que veio ao Papão emprestado e logo caiu nas graças da torcida por apresentar um futebol sólido, com direito a cinco gols em oito jogos. O avançado é considerado uma aposta para a próxima temporada.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Conforme indicado pelo dirigente, Oliveira precisa ter uma conversa para definir a sua vontade, já que foi sondado por clubes de fora. "O Diogo tem contrato até o final do ano. Temos que ter uma outra conversa para o ano que vem. Ele teve sondagens de fora do país agora e só sai se tiver dinheiro na mesa. Ninguém vai liberar o jogador de graça", explicou.

Diogo chegou ao Paysandu por empréstimo, em junho deste ano, vindo do Plaza Colonia, do Uruguai, como uma aposta, já que o atleta estava sem atuar devido a uma lesão.

"Como ele veio de graça lá, ele pediu. Era uma oportunidade para ele, pois estava se recuperando de uma lesão e, logicamente, o salário dele era bem abaixo do que recebe aqui no Paysandu. Foi uma oportunidade de mercado também. E, quando surgiu o Paysandu, surgiram duas oportunidades para ele: uma na China, que chegou até mim, e outra também de fora. Agora surgiu uma da Arábia, só que, se não tiver dinheiro envolvido, ele não sai do Paysandu".

VEJA MAIS

Roger não confirmou a permanência, mas garantiu que o clube terá um momento com o atleta e com o empresário para sentir o “clima”. Caso o jogador mostre interesse, o clube, ao que parece, está disposto a fazer o investimento para contar com ele em 2026.

"Tem que dar uma pressão no empresário dele para ver se ele quer ficar aqui. No caso dele, temos que conversar. Até o final do ano ele está seguro aqui. Estamos pensando no ano que vem".