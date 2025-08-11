Presidente do Paysandu fala sobre o futuro de Diogo Oliveira: 'Até o fim do ano está seguro aqui' Roger Aguilera conversou com o repórter Rodolfo Sousa, da rádio Liberal+ e falou um pouco sobre a situação do atacante que vem agradando a Fiel Bicolor Luiz Guillherme Ramos 11.08.25 21h40 Diogo Oliveira já marcou cinco gols em oito partidas pelo Paysandu. (Igor Mota / O Liberal) Questionado sobre a situação do atacante Diogo Oliveira, o presidente bicolor, Roger Aguilera, falou sobre o atleta, que veio ao Papão emprestado e logo caiu nas graças da torcida por apresentar um futebol sólido, com direito a cinco gols em oito jogos. O avançado é considerado uma aposta para a próxima temporada. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Conforme indicado pelo dirigente, Oliveira precisa ter uma conversa para definir a sua vontade, já que foi sondado por clubes de fora. "O Diogo tem contrato até o final do ano. Temos que ter uma outra conversa para o ano que vem. Ele teve sondagens de fora do país agora e só sai se tiver dinheiro na mesa. Ninguém vai liberar o jogador de graça", explicou. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)Diogo chegou ao Paysandu por empréstimo, em junho deste ano, vindo do Plaza Colonia, do Uruguai, como uma aposta, já que o atleta estava sem atuar devido a uma lesão. "Como ele veio de graça lá, ele pediu. Era uma oportunidade para ele, pois estava se recuperando de uma lesão e, logicamente, o salário dele era bem abaixo do que recebe aqui no Paysandu. Foi uma oportunidade de mercado também. E, quando surgiu o Paysandu, surgiram duas oportunidades para ele: uma na China, que chegou até mim, e outra também de fora. Agora surgiu uma da Arábia, só que, se não tiver dinheiro envolvido, ele não sai do Paysandu". VEJA MAIS Roger Aguilera cancela campanha para quitar transfer ban e projeta levar Paysandu ao Mangueirão A ideia do presidente, no entanto, depende de um bom resultado em casa e no próximo jogo fora, contra a Chapecoense Com mudanças no meio-campo e ataque, Paysandu está definido para jogo contra o Vila Nova O técnico Claudinei Oliveira definiu a onzena titular em busca dos três pontos na Série B Transfer Ban: por que o Paysandu foi punido pela FIFA e não pode contratar? Entenda o imbróglio envolvendo a punição do Papão na Fifa. Roger não confirmou a permanência, mas garantiu que o clube terá um momento com o atleta e com o empresário para sentir o “clima”. Caso o jogador mostre interesse, o clube, ao que parece, está disposto a fazer o investimento para contar com ele em 2026. "Tem que dar uma pressão no empresário dele para ver se ele quer ficar aqui. No caso dele, temos que conversar. Até o final do ano ele está seguro aqui. Estamos pensando no ano que vem". Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol série b 2025 paysandu jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU Futebol 'Lei do ex' cala a Curuzu e Paysandu perde para o Vila Nova, permanecendo no Z4 da Série B Nem a pressão da torcida e a forte chuva ajudaram o Paysandu a garantir três pontos e a vaga fora da zona de rebaixamento 11.08.25 23h27 Futebol Presidente do Paysandu fala sobre o futuro de Diogo Oliveira: 'Até o fim do ano está seguro aqui' Roger Aguilera conversou com o repórter Rodolfo Sousa, da rádio Liberal+ e falou um pouco sobre a situação do atacante que vem agradando a Fiel Bicolor 11.08.25 21h40 Futebol Roger Aguilera cancela campanha para quitar transfer ban e projeta levar Paysandu ao Mangueirão A ideia do presidente, no entanto, depende de um bom resultado em casa e no próximo jogo fora, contra a Chapecoense 11.08.25 21h28 Futebol Com mudanças no meio-campo e ataque, Paysandu está definido para jogo contra o Vila Nova O técnico Claudinei Oliveira definiu a onzena titular em busca dos três pontos na Série B 11.08.25 20h50 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Campeão com o Paysandu, lateral encerra a carreira de jogador após 16 anos O lateral-esquerdo Bruno Collaço informou em sua rede social que pendurou as chuteiras 11.08.25 20h48 Futebol Futebol paraense pode ter até cinco novos estádios em 2024; veja quais são Dessas obras, previstas para serem entregues ano que vem, duas dizem respeito a estruturas construídas do zero. As demais são praças esportivas que estão sendo reformadas. 25.02.23 14h00 FUTEBOL Caça-Rato 'cutuca' o Remo e diz que se arrepende de ter jogado no Leão: 'Não me pagou' Jogador de 36 anos vestiu a camisa do Remo em 2015, na administração do presidente Pedro Minowa 23.09.22 11h36 FUTEBOL Real Espana x Real Estelí: onde assistir ao vivo hoje (04/08) pela Liga da Concacaf Real Espana e Real Estelí jogam nesta quinta-feira pela Liga da Concacaf; veja onde assistir e o horário do jogo 04.08.22 16h00