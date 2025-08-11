Com mudanças no meio-campo e ataque, Paysandu está definido para jogo contra o Vila Nova

O técnico Claudinei Oliveira definiu os 11 titulares que entram em campo na noite desta segunda-feira (11), para a partida contra o Vila Nova, pela 21ª rodada da Série B. O treinador fez algumas mudanças nos setores de meio-campo e ataque, em relação ao jogo passado.

No meio-campo, Ronaldo Henrique está de volta, compondo o setor ao lado de Leandro Vilela e Maurício Garcez. Na frente, o ataque fica montado com Marlon e Diogo Oliveira. A partida começa logo mais, às 21h30, direto da Curuzu. Acompanhe o Lance a Lance da partida a partir das 21h.