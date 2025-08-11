Com mudanças no meio-campo e ataque, Paysandu está definido para jogo contra o Vila Nova O técnico Claudinei Oliveira definiu a onzena titular em busca dos três pontos na Série B Luiz Guillherme Ramos 11.08.25 20h50 Claudinei Oliveira definiu os 11 titulares para o duelo desta noite, na Curuzu. (Jorge Luís Totti/Paysandu) O técnico Claudinei Oliveira definiu os 11 titulares que entram em campo na noite desta segunda-feira (11), para a partida contra o Vila Nova, pela 21ª rodada da Série B. O treinador fez algumas mudanças nos setores de meio-campo e ataque, em relação ao jogo passado. No meio-campo, Ronaldo Henrique está de volta, compondo o setor ao lado de Leandro Vilela e Maurício Garcez. Na frente, o ataque fica montado com Marlon e Diogo Oliveira. A partida começa logo mais, às 21h30, direto da Curuzu. Acompanhe o Lance a Lance da partida a partir das 21h. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol série b 2025 paysandu x vila nova jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU Futebol Com mudanças no meio-campo e ataque, Paysandu está definido para jogo contra o Vila Nova O técnico Claudinei Oliveira definiu a onzena titular em busca dos três pontos na Série B 11.08.25 20h50 FUTEBOL Campeão com o Paysandu, lateral encerra a carreira de jogador após 16 anos O lateral-esquerdo Bruno Collaço informou em sua rede social que pendurou as chuteiras 11.08.25 20h48 ENTENDA Transfer Ban: por que o Paysandu foi punido pela FIFA e não pode contratar? Entenda o imbróglio envolvendo a punição do Papão na Fifa. 11.08.25 14h40 Futebol Em acordo, Paysandu anuncia saída de Keffel e segue bloqueado para contratar pela Fifa Dívida com Torreense mantém punição; lateral renunciou a valores na rescisão. 11.08.25 13h53 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (11/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Jogos pelas Séries A e B do Brasileirão movimentam o futebol nesta segunda-feira 11.08.25 7h00 Futebol Série B: Veja o que o Paysandu precisa fazer para sair da zona de rebaixamento hoje Time paraense enfrenta o Vila Nova-GO nesta segunda-feira (11), às 21h30, no Estádio Curuzu, em Belém 11.08.25 10h45 Futebol Com Daniel Paulista, ex-Remo, Sport-PE volta a vencer após 141 dias Time superou o Grêmio no último domingo (10), em duelo válido pela 19ª rodada da Série A 11.08.25 11h15 ENTENDA Transfer Ban: por que o Paysandu foi punido pela FIFA e não pode contratar? Entenda o imbróglio envolvendo a punição do Papão na Fifa. 11.08.25 14h40