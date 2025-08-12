Remo oficializa saída de zagueiro por empréstimo; saiba detalhes Jogador Rafael Castro, de 28 anos, deixou o Remo e vai jogar a Série C pelo Londrina-PR Fábio Will 12.08.25 17h08 Zagueiro Rafael Castro perdeu espaço com o início da Série B (Samara Miranda / Remo) A terça-feira (12) no Baenão foi de anúncios de rescisões. Após o clube anunciar a saída do atacante Felipe Vizeu, o Remo confirmou outra saída, dessa vez a do zagueiro Rafael Castro, jogador remanescente do acesso, mas que perdeu espaço na atual temporada. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo O jogador já havia se despedido no último sábado (9), em suas redes sociais, agradecendo ao clube e dizendo que iria atrás de um novo acesos na carreira. Em nota oficial publicada no site do Remo, o Leão Azul informa que ele o atleta foi emprestado ao Londrina-PR, clube que está na Série C que deseja sucesso em seu novo desafio na carreira. VEJA MAIS Remanescente de 2024, zagueiro do Remo se despede do clube: 'Hora de ir em busca de mais um acesso' Rafael Castro foi uma das peças importantes na conquista do acesso à Série B Sem saudade! Felipe Vizeu não é mais atleta do Clube do Remo; veja O jogador não teve identificação com o clube azulino e acabou rendendo muito abaixo do esperado Rafael Castro, de 28 anos, chegou ao Remo no meio da disputa da Série C do ano passado, vindo do Treze-PB, clube que estava disputando a Série D do Campeonato Brasileiro. O jogador teve que enfrentar a desconfiança do torcedor azulino, mas aos poucos foi ganhando a posição e virou “homem de confiança” do então técnico azulino Rodrigo Santana. Castro terminou a Série C como titular da equipe, que conquistou o tão desejado acesso à Série B. Rafael Castro subiu e conquistou título pelo Remo (Samara Miranda / Ascom Remo) Na atual temporada Rafael Castro iniciou o Campeonato Paraense como titular absoluto, mas com as chegadas de alguns reforços defensivos, Castro foi sendo pouco utilizado e chegou a ficar oito partidas sem entrar em campo pelo Remo. Seu último jogo com a camisa azulina ocorreu no dia 14 de junho, na derrota para o Athletico-PR, em Curitiba (PR). Com a camisa do Remo o zagueiro disputou 28 jogos, não marcou gols, mas conquistou o acesso à Série B e o título do Campeonato Paraense deste ano. Castro está indo para o Londrina, equipe que está na 5ª posição na Série C. O clube paranaense vem de duas derrotas seguidas na competição e foi ultrapassado pela Ponte Preta-SP, na última rodada. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo remo rafael castro londrina COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO FUTEBOL Remo oficializa saída de zagueiro por empréstimo; saiba detalhes Jogador Rafael Castro, de 28 anos, deixou o Remo e vai jogar a Série C pelo Londrina-PR 12.08.25 17h08 Futebol Reynaldo pede paciência à torcida e aposta em vitória do Remo sobre o Botafogo-SP No próximo sábado, o Clube do Remo ganha nova oportunidade de retornar ao G4 da Série B, desta vez diante da torcida 12.08.25 17h04 FUTEBOL Marcos Braz descarta interesse do Remo em atacante; veja quem Clube azulino busca um atacante no mercado, mas Marcos Braz disse não saber de nenhuma negociação com Tiago Marques 12.08.25 15h59 Futebol Sem saudade! Felipe Vizeu não é mais atleta do Clube do Remo; veja O jogador não teve identificação com o clube azulino e acabou rendendo muito abaixo do esperado 12.08.25 15h44 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Roger Aguilera cancela campanha para quitar transfer ban e projeta levar Paysandu ao Mangueirão A ideia do presidente, no entanto, depende de um bom resultado em casa e no próximo jogo fora, contra a Chapecoense 11.08.25 21h28 FUTEBOL Paysandu: técnico avalia derrota para o Vila, cita chuva e projeta jogo contra a Chape Claudinei Oliveira comentou sobre o revés do time bicolor diante do Vila, na Curuzu 12.08.25 0h36 Remo Felipe Vizeu deve deixar o Remo e fechar com clube sul-americano, diz jornalista Segundo Abner Luiz, acerto pode ser oficializado ainda nesta terça-feira (12). 12.08.25 10h12 Tabela Derrota mantém Paysandu na vice-lanterna, e Remo fica mais próximo do G-4; veja a tabela Time bicolor perde a chance de fechar a rodada fora do Z-4 com tropeço diante do Tigre; Leão Azul volta a figurar entre os cinco primeiros 12.08.25 8h52