Remo oficializa saída de zagueiro por empréstimo; saiba detalhes

A terça-feira (12) no Baenão foi de anúncios de rescisões. Após o clube anunciar a saída do atacante Felipe Vizeu, o Remo confirmou outra saída, dessa vez a do zagueiro Rafael Castro, jogador remanescente do acesso, mas que perdeu espaço na atual temporada.

O jogador já havia se despedido no último sábado (9), em suas redes sociais, agradecendo ao clube e dizendo que iria atrás de um novo acesos na carreira. Em nota oficial publicada no site do Remo, o Leão Azul informa que ele o atleta foi emprestado ao Londrina-PR, clube que está na Série C que deseja sucesso em seu novo desafio na carreira.

Rafael Castro, de 28 anos, chegou ao Remo no meio da disputa da Série C do ano passado, vindo do Treze-PB, clube que estava disputando a Série D do Campeonato Brasileiro. O jogador teve que enfrentar a desconfiança do torcedor azulino, mas aos poucos foi ganhando a posição e virou “homem de confiança” do então técnico azulino Rodrigo Santana. Castro terminou a Série C como titular da equipe, que conquistou o tão desejado acesso à Série B.

Rafael Castro subiu e conquistou título pelo Remo (Samara Miranda / Ascom Remo)

Na atual temporada Rafael Castro iniciou o Campeonato Paraense como titular absoluto, mas com as chegadas de alguns reforços defensivos, Castro foi sendo pouco utilizado e chegou a ficar oito partidas sem entrar em campo pelo Remo. Seu último jogo com a camisa azulina ocorreu no dia 14 de junho, na derrota para o Athletico-PR, em Curitiba (PR). Com a camisa do Remo o zagueiro disputou 28 jogos, não marcou gols, mas conquistou o acesso à Série B e o título do Campeonato Paraense deste ano.

Castro está indo para o Londrina, equipe que está na 5ª posição na Série C. O clube paranaense vem de duas derrotas seguidas na competição e foi ultrapassado pela Ponte Preta-SP, na última rodada.