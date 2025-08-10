Capa Jornal Amazônia
Remanescente de 2024, zagueiro do Remo se despede do clube: 'Hora de ir em busca de mais um acesso'

Rafael Castro foi uma das peças importantes na conquista do acesso à Série B

O Liberal
fonte

Jogador pode ir jogar na Série C (Samara Miranda / Ascom Remo)

O zagueiro Rafael Castro está de saída do Remo. Após cerca de uma temporada no clube azulino, o jogador se despediu do time por meio de uma postagem nas redes sociais. Devoto de Nossa Senhora de Nazaré, o defensor aproveitou uma visita da santa padroeira dos paraenses no estádio Baenão, no último sábado (9) para se despedir da equipe.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

"Antes de ir, não tinha forma melhor de me despedir de Nossa Nazinha, que sempre intercedeu pelos meus sonhos. Agora é hora de ir em busca de mais um acesso", escreveu o jogador na legenda de uma foto segurando a imagem de Nossa Senhora de Nazaré, nos stories do Instagram.

image (Reprodução / Rafael Castro / Instagram)

Vale destacar que o Remo ainda não fez nenhum anúncio oficial. Mas, segundo as informações, Rafael deve ir para o Londrina-PR, que disputa a Série C do Campeonato Brasileiro. A transferência será por empréstimo, já que o jogador tem contrato com o Leão Azul até o fim do ano.

Neste ano, o zagueiro fez apenas 12 jogos, diferente de 2024, quando chegou no meio da temporada e foi titular em 15 das 16 partidas que disputou, sendo uma das peças fundamentais para o acesso azulino.

O defensor é um dos remanescentes da temporada de 2024, quando o Remo conseguiu o acesso à Série B. Foi o primeiro a ter o contrato renovado oficialmente. Neste anos, atuou em algumas partidas do Campeonato Paraense, mas perdeu espaço após a saída de Rodrigo Santana e foi pouco utilizado na Série B.

Formado nas categorias de base do Corinthians-SP, Rafael também passou por equipes como a Chapecoense-SC, Ferroviária-SP, Taubaté-SP, São José-RS, Mixto-MT e Treze-PB.

Devoção

Em entrevista ao Núcleo de Esportes de O Liberal, em outubro de 2024, Rafael revelou que pediu à Nossa Senhora para jogar no Remo. Com o desejo realizado, conquistou o acesso e cumpriu a promessa de subir as escadas da Basílica de Nazaré.

Se confirmada a saída do jogador, Rafael deixará o clube com o título do Campeonato Paraense de 2025.

