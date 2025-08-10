Remanescente de 2024, zagueiro do Remo se despede do clube: 'Hora de ir em busca de mais um acesso'

O zagueiro Rafael Castro está de saída do Remo. Após cerca de uma temporada no clube azulino, o jogador se despediu do time por meio de uma postagem nas redes sociais. Devoto de Nossa Senhora de Nazaré, o defensor aproveitou uma visita da santa padroeira dos paraenses no estádio Baenão, no último sábado (9) para se despedir da equipe.

"Antes de ir, não tinha forma melhor de me despedir de Nossa Nazinha, que sempre intercedeu pelos meus sonhos. Agora é hora de ir em busca de mais um acesso", escreveu o jogador na legenda de uma foto segurando a imagem de Nossa Senhora de Nazaré, nos stories do Instagram.

(Reprodução / Rafael Castro / Instagram)

Vale destacar que o Remo ainda não fez nenhum anúncio oficial. Mas, segundo as informações, Rafael deve ir para o Londrina-PR, que disputa a Série C do Campeonato Brasileiro. A transferência será por empréstimo, já que o jogador tem contrato com o Leão Azul até o fim do ano.

Neste ano, o zagueiro fez apenas 12 jogos, diferente de 2024, quando chegou no meio da temporada e foi titular em 15 das 16 partidas que disputou, sendo uma das peças fundamentais para o acesso azulino.

O defensor é um dos remanescentes da temporada de 2024, quando o Remo conseguiu o acesso à Série B. Foi o primeiro a ter o contrato renovado oficialmente. Neste anos, atuou em algumas partidas do Campeonato Paraense, mas perdeu espaço após a saída de Rodrigo Santana e foi pouco utilizado na Série B.

Formado nas categorias de base do Corinthians-SP, Rafael também passou por equipes como a Chapecoense-SC, Ferroviária-SP, Taubaté-SP, São José-RS, Mixto-MT e Treze-PB.

Devoção

Em entrevista ao Núcleo de Esportes de O Liberal, em outubro de 2024, Rafael revelou que pediu à Nossa Senhora para jogar no Remo. Com o desejo realizado, conquistou o acesso e cumpriu a promessa de subir as escadas da Basílica de Nazaré.

Se confirmada a saída do jogador, Rafael deixará o clube com o título do Campeonato Paraense de 2025.