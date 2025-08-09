Remo confirma favoritismo e vence América-MG fora de casa, pela Série B Leão venceu partida com gol marcado no início da partida e volta para casa com os três pontos da rodada Andréia Santana | Especial para O Liberal 09.08.25 18h06 Remo venceu com gol de pênalti, marcado ainda no primeiro tempo (Samara Miranda / Ascom Remo) O Clube do Remo sofreu mais do que deveria, mas conseguiu segurar a vitória diante do América-MG neste sábado (9). A partida válida pela 21ª rodada da Série B terminou em 1 a 0, com um gol de pênalti marcado por Marrony nos minutos iniciais, mantendo a invencibilidade de 23 anos do Leão diante do Coelho. Com 33 pontos, o Leão agora está na quinta posição na tabela da Segundona. O próximo desafio do Remo agora é em casa, no Estádio do Mangueirão, no próximo sábado (16), quando recebe o Botafogo-SP pela 22ª rodada da competição. Primeiro tempo: gol rápido e domínio do América-MG O Leão começou o jogo com confiança para manter a invencibilidade diante do América-MG. Logo aos dois minutos de jogo, Marrony puxou um rápido contra-ataque e encontrou Matheus Davó, que avançou em direção ao gol, mas foi derrubado pelo goleiro Matheus Mendes. A arbitragem marcou pênalti, e Marrony não desperdiçou: cobrou com precisão e abriu o placar para o Remo, no Estádio Independência. VEJA MAIS Marcos Braz entrega camisa do Remo a ídolo do Flamengo em Belém Executivo do Leão presenteou Diego Ribas, durante encontro descontraído na capital paraense Remo oficializa contratação de Cristian Tassano após registro no BID Atleta chega ao Leão após atuar em 32 partidas pelo Feirense, de Portugal BID 'fura' o Remo e confirma a contratação de zagueiro uruguaio Jogador foi oficializado no BID no final da tarde desta quinta-feira (7) Não demorou para os donos da casa reagirem após ficarem atrás no placar. William Bigode teve duas boas oportunidades para chegar à área e tentar empatar, mas desperdiçou ambas as chances. Pressionando, o América seguiu dominando o campo azulino. Em mais uma das investidas, Miquéias arriscou um forte chute de fora da área, mas Marcelo Rangel defendeu e mandou para escanteio. Aproveitando a oportunidade de atacar novamente, Nathan Santos puxou o contra-ataque e acionou Nicolás Ferreira pela esquerda. Ele cruzou para Pavani, que cabeceou mal e mandou a bola pela linha de fundo. Pouco depois, o meia do Leão sentiu o posterior da coxa esquerda e precisou ser substituído por Pedro Castro. Com maior posse de bola, o América manteve o controle da partida, enquanto o Remo se limitava a explorar contra-ataques, perdendo a chance de impor seu ritmo mesmo em vantagem. Apesar disso, o time azulino não sofreu grandes sustos, e o primeiro tempo terminou com o Leão à frente no placar por 1 a 0. Segundo tempo: pressão do América-MG e defesa sólida do Remo No segundo tempo, a partida começou intensa. Logo no primeiro minuto, o América-MG quase empatou, mas Marcelo Rangel defendeu a finalização de Figueiredo, que já estava em posição de impedimento. Pouco depois, o Remo respondeu ao avanço do Coelho com um cruzamento que Davó não alcançou, e Ricardo Silva afastou para escanteio. Marrony, destaque azulino no primeiro tempo, sentiu lesão e deu lugar a Janderson, que não decepcionou ao entrar em campo e quase ampliou o placar para o Leão ao receber livre na área do América, mas foi parado por Ricardo Silva, que novamente afastou o perigo para escanteio. Em uma invertida do Coelho, Figueiredo conseguiu atravessar a área do Leão, mas parou novamente no paredão Marcelo Rangel. Mais ligado na partida, o Remo voltou a pressionar na área adversária. Felipe Vizeu antecipou o zagueiro e sofreu falta, mas o árbitro decidiu não marcar o pênalti. Com maior controle do jogo, o Leão buscou o segundo gol da noite, enquanto a defesa do América conseguiu afastar os perigos e criar contra-ataques que ameaçaram o time azulino. Nos minutos finais, o América mostrou crescente desespero para buscar o empate, mas o Remo segurou firme o resultado conquistado no primeiro tempo. A partida terminou em 1 a 0 para o Leão, que garantiu os três pontos na rodada. Ficha técnica da partida Campeonato Brasileiro - Série B América-MG 0 x 1 Clube do Remo Data: sábado (8) Hora: 16h Local: Estádio Independência, Belo Horizonte (MG) Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ) Assistentes: Alessandro Álvaro Rocha de Matos (BA) e Thiago Filemon Soares Pinto (RJ) VAR: Vinícius Furlan (SP) Gol: Marrony (Remo, 4’ 1T) Cartões amarelos: Camutanga (Remo), Stênio (América-MG) América-MG: Jhosefer (Mariano), R. Silva, Lucão, Stênio (Júlio César), Paulinho, Kauã Diniz (Miqueias), Yago Souza (Ortiz), Figueiredo, Miguelito, Arthur Sousa (W. Bigode), M. Mendes. Técnico: Diogo Giacomini. Clube do Remo: Felipe Vizeu (Matheus Davó), Janderson (Marrony), Jaderson (Nico F.), Régis (Cantillo), Pedro Castro (Pavani), Caio V., Sávio, Camutanga, Reynaldo, Nathan S., Marcelo Rangel. Técnico: António Oliveira. 