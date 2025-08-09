Remo confirma favoritismo e vence América-MG fora de casa, pela Série B

O Clube do Remo sofreu mais do que deveria, mas conseguiu segurar a vitória diante do América-MG neste sábado (9). A partida válida pela 21ª rodada da Série B terminou em 1 a 0, com um gol de pênalti marcado por Marrony nos minutos iniciais, mantendo a invencibilidade de 23 anos do Leão diante do Coelho.

Com 33 pontos, o Leão agora está na quinta posição na tabela da Segundona. O próximo desafio do Remo agora é em casa, no Estádio do Mangueirão, no próximo sábado (16), quando recebe o Botafogo-SP pela 22ª rodada da competição.

Primeiro tempo: gol rápido e domínio do América-MG

O Leão começou o jogo com confiança para manter a invencibilidade diante do América-MG. Logo aos dois minutos de jogo, Marrony puxou um rápido contra-ataque e encontrou Matheus Davó, que avançou em direção ao gol, mas foi derrubado pelo goleiro Matheus Mendes. A arbitragem marcou pênalti, e Marrony não desperdiçou: cobrou com precisão e abriu o placar para o Remo, no Estádio Independência.

Não demorou para os donos da casa reagirem após ficarem atrás no placar. William Bigode teve duas boas oportunidades para chegar à área e tentar empatar, mas desperdiçou ambas as chances. Pressionando, o América seguiu dominando o campo azulino. Em mais uma das investidas, Miquéias arriscou um forte chute de fora da área, mas Marcelo Rangel defendeu e mandou para escanteio.

Aproveitando a oportunidade de atacar novamente, Nathan Santos puxou o contra-ataque e acionou Nicolás Ferreira pela esquerda. Ele cruzou para Pavani, que cabeceou mal e mandou a bola pela linha de fundo. Pouco depois, o meia do Leão sentiu o posterior da coxa esquerda e precisou ser substituído por Pedro Castro.

Com maior posse de bola, o América manteve o controle da partida, enquanto o Remo se limitava a explorar contra-ataques, perdendo a chance de impor seu ritmo mesmo em vantagem. Apesar disso, o time azulino não sofreu grandes sustos, e o primeiro tempo terminou com o Leão à frente no placar por 1 a 0.

Segundo tempo: pressão do América-MG e defesa sólida do Remo

No segundo tempo, a partida começou intensa. Logo no primeiro minuto, o América-MG quase empatou, mas Marcelo Rangel defendeu a finalização de Figueiredo, que já estava em posição de impedimento. Pouco depois, o Remo respondeu ao avanço do Coelho com um cruzamento que Davó não alcançou, e Ricardo Silva afastou para escanteio.

Marrony, destaque azulino no primeiro tempo, sentiu lesão e deu lugar a Janderson, que não decepcionou ao entrar em campo e quase ampliou o placar para o Leão ao receber livre na área do América, mas foi parado por Ricardo Silva, que novamente afastou o perigo para escanteio. Em uma invertida do Coelho, Figueiredo conseguiu atravessar a área do Leão, mas parou novamente no paredão Marcelo Rangel.

Mais ligado na partida, o Remo voltou a pressionar na área adversária. Felipe Vizeu antecipou o zagueiro e sofreu falta, mas o árbitro decidiu não marcar o pênalti. Com maior controle do jogo, o Leão buscou o segundo gol da noite, enquanto a defesa do América conseguiu afastar os perigos e criar contra-ataques que ameaçaram o time azulino.

Nos minutos finais, o América mostrou crescente desespero para buscar o empate, mas o Remo segurou firme o resultado conquistado no primeiro tempo. A partida terminou em 1 a 0 para o Leão, que garantiu os três pontos na rodada.

Ficha técnica da partida

Campeonato Brasileiro - Série B

América-MG 0 x 1 Clube do Remo

Data: sábado (8)

Hora: 16h

Local: Estádio Independência, Belo Horizonte (MG)

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)

Assistentes: Alessandro Álvaro Rocha de Matos (BA) e Thiago Filemon Soares Pinto (RJ)

VAR: Vinícius Furlan (SP)

Gol: Marrony (Remo, 4’ 1T)

Cartões amarelos: Camutanga (Remo), Stênio (América-MG)

América-MG: Jhosefer (Mariano), R. Silva, Lucão, Stênio (Júlio César), Paulinho, Kauã Diniz (Miqueias), Yago Souza (Ortiz), Figueiredo, Miguelito, Arthur Sousa (W. Bigode), M. Mendes.

Técnico: Diogo Giacomini.

Clube do Remo: Felipe Vizeu (Matheus Davó), Janderson (Marrony), Jaderson (Nico F.), Régis (Cantillo), Pedro Castro (Pavani), Caio V., Sávio, Camutanga, Reynaldo, Nathan S., Marcelo Rangel.

Técnico: António Oliveira.