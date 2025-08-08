Marcos Braz entrega camisa do Remo a ídolo do Flamengo em Belém

O executivo de futebol do Remo, Marcos Braz, movimentou as redes sociais na última quinta-feira (7) ao publicar um vídeo ao lado do ex-jogador Diego Ribas, em Belém. Amigos de longa data e multicampeões pelo Flamengo, os dois protagonizaram um momento descontraído na capital paraense, com direito à entrega simbólica de uma camisa do clube azulino.

No vídeo, Braz aparece ao lado de Diego e repete um gesto tradicional dos tempos de Flamengo: entregar o uniforme ao novo “reforço”. Dessa vez, a brincadeira teve outro tom.



“Olha o homem aí, chegou. Diego Ribas. Agora chegou, o homem em Belém. Obrigado, Diego. Estamos juntos”, disse Braz no registro.

Desde que deixou os gramados, em 2022, Diego Ribas tem atuado como comentarista esportivo e palestrante, viajando por diversas cidades do país. Já Marcos Braz assumiu o cargo de executivo no Remo no fim do ano passado, após deixar o Flamengo, e atualmente trabalha na campanha do clube paraense na Série B, onde o time ocupa a sexta colocação.

O Remo enfrenta o América-MG, neste sábado (9), às 16h, no Estádio Independência, na 21ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. A partida terá transmissão lance a lance pelo portal O Liberal e narração pela Rádio Liberal +.