Marcos Braz entrega camisa do Remo a ídolo do Flamengo em Belém Executivo do Leão presenteou Diego Ribas, durante encontro descontraído na capital paraense O Liberal 08.08.25 12h02 Amigos de longa data protagonizaram um momento descontraído na capital paraense (Imagem/Reprodução) O executivo de futebol do Remo, Marcos Braz, movimentou as redes sociais na última quinta-feira (7) ao publicar um vídeo ao lado do ex-jogador Diego Ribas, em Belém. Amigos de longa data e multicampeões pelo Flamengo, os dois protagonizaram um momento descontraído na capital paraense, com direito à entrega simbólica de uma camisa do clube azulino. No vídeo, Braz aparece ao lado de Diego e repete um gesto tradicional dos tempos de Flamengo: entregar o uniforme ao novo "reforço". Dessa vez, a brincadeira teve outro tom. "Olha o homem aí, chegou. Diego Ribas. Agora chegou, o homem em Belém. Obrigado, Diego. Estamos juntos", disse Braz no registro. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)VEJA MAIS Vila Nova anuncia contratação de lateral ex-Remo e jogador pode estrear contra o Paysandu na Série B Thalys atuou em apenas uma partida nesta temporada e terá nova oportunidade no time de Goiânia O que é pior, ou melhor, hoje, para o Papão? Desde que deixou os gramados, em 2022, Diego Ribas tem atuado como comentarista esportivo e palestrante, viajando por diversas cidades do país. Já Marcos Braz assumiu o cargo de executivo no Remo no fim do ano passado, após deixar o Flamengo, e atualmente trabalha na campanha do clube paraense na Série B, onde o time ocupa a sexta colocação. O Remo enfrenta o América-MG, neste sábado (9), às 16h, no Estádio Independência, na 21ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. A partida terá transmissão lance a lance pelo portal O Liberal e narração pela Rádio Liberal +.