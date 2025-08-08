Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Marcos Braz entrega camisa do Remo a ídolo do Flamengo em Belém

Executivo do Leão presenteou Diego Ribas, durante encontro descontraído na capital paraense

O Liberal
fonte

Amigos de longa data protagonizaram um momento descontraído na capital paraense (Imagem/Reprodução)

O executivo de futebol do Remo, Marcos Braz, movimentou as redes sociais na última quinta-feira (7) ao publicar um vídeo ao lado do ex-jogador Diego Ribas, em Belém. Amigos de longa data e multicampeões pelo Flamengo, os dois protagonizaram um momento descontraído na capital paraense, com direito à entrega simbólica de uma camisa do clube azulino.

No vídeo, Braz aparece ao lado de Diego e repete um gesto tradicional dos tempos de Flamengo: entregar o uniforme ao novo “reforço”. Dessa vez, a brincadeira teve outro tom.

“Olha o homem aí, chegou. Diego Ribas. Agora chegou, o homem em Belém. Obrigado, Diego. Estamos juntos”, disse Braz no registro.

VEJA MAIS

image Vila Nova anuncia contratação de lateral ex-Remo e jogador pode estrear contra o Paysandu na Série B
Thalys atuou em apenas uma partida nesta temporada e terá nova oportunidade no time de Goiânia

image O que é pior, ou melhor, hoje, para o Papão?

Desde que deixou os gramados, em 2022, Diego Ribas tem atuado como comentarista esportivo e palestrante, viajando por diversas cidades do país. Já Marcos Braz assumiu o cargo de executivo no Remo no fim do ano passado, após deixar o Flamengo, e atualmente trabalha na campanha do clube paraense na Série B, onde o time ocupa a sexta colocação.

O Remo enfrenta o América-MG, neste sábado (9), às 16h, no Estádio Independência, na 21ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. A partida terá transmissão lance a lance pelo portal O Liberal e narração pela Rádio Liberal +. 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

esportes

futebol

remo

remo

Diego Ribas

flamengo
Remo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM REMO

Futebol

Ex-Remo, Adaílton estreia com golaço em novo time do Japão

Jogador deixou o Leão Azul nesta janela de transferências para voltar ao futebol japonês

10.08.25 18h00

Futebol

Remanescente de 2024, zagueiro do Remo se despede do clube: 'Hora de ir em busca de mais um acesso'

Rafael Castro foi uma das peças importantes na conquista do acesso à Série B

10.08.25 15h42

De pai para filho

Técnico do Remo, António Oliveira herdou a paixão pelo futebol do pai: 'Grande orgulho'

António Oliveira é filho do ícone do futebol português Toni Oliveira

10.08.25 8h30

Futebol

Após vitória fora de casa, técnico do Remo convoca torcida para retorno ao Mangueirão: '40 mil'

Depois de vencer a segunda partida fora de casa, António Oliveira quer pressão contra o Botafogo-SP, no jogo que pode sacramentar o retorno do time ao G4

09.08.25 20h27

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Remanescente de 2024, zagueiro do Remo se despede do clube: 'Hora de ir em busca de mais um acesso'

Rafael Castro foi uma das peças importantes na conquista do acesso à Série B

10.08.25 15h42

De pai para filho

Técnico do Remo, António Oliveira herdou a paixão pelo futebol do pai: 'Grande orgulho'

António Oliveira é filho do ícone do futebol português Toni Oliveira

10.08.25 8h30

Futebol

Tuna luta, vence o Maranhão-MA, mas não consegue a classificação e é eliminada da Série D

Águia Guerreira lutou até o final, contudo, não chegou ao placar necessário para avançar na competição

10.08.25 17h39

Futebol

Ex-Remo, Adaílton estreia com golaço em novo time do Japão

Jogador deixou o Leão Azul nesta janela de transferências para voltar ao futebol japonês

10.08.25 18h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda