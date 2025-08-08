Vila Nova anuncia contratação de lateral ex-Remo e jogador pode estrear contra o Paysandu na Série B

O lateral Thalys, ex-Remo, pode ter sua reestreia na temporada em um jogo contra o Paysandu, na Série B. O jogador foi anunciado oficialmente pelo Vila Nova-GO na última quinta-feira (7) como novo reforço para a sequência do Campeonato Brasileiro. O atleta já está integrado ao elenco e à disposição do treinador Paulo Turra.

Thalys está regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e deve jogar contra o Papão, na próxima segunda-feira (11), na Curuzu. Curiosamente, o único e último jogo do lateral no ano foi diante do Bicola. Ainda no Remo, após retornar de lesão, o atleta fez uma entrada simbólica no final do primeiro Re-Pa da final do Campeonato Paraense 2025.

Após isso, o contrato do jogador com o clube azulino foi encerrado e ele estava livre no mercado. O lateral-direito chegou no Leão Azul desde 2024, quando disputou o Parazão, Copa Verde, Copa do Brasil e quatro jogos da Série C. O atleta era titular da posição, mas uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho, na 4ª rodada do Brasileirão, tirou ele das atividades por mais de oito meses. Na passagem pelo Remo, o Thalys fez 23 partidas.

Agora, no Tigre da Vila, o ex-azulino chega para ocupar a vaga de Igor Inocêncio, que deixou o time colorado para atuar no futebol da Indonésia.

Thalys tem 25 anos e já passou por equipes como São José-RS, ABC, América-MG e Brasil-RS, além de ter passado pelas categorias de base do Curuzeiro.

O Vila Nova é o atual nono colocado da tabela e visita o Paysandu na próxima segunda-feira (11) sob novo comando técnico e em busca de recuperação após duas derrotas seguidas nas últimas rodadas.