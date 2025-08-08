Capa Jornal Amazônia
Vila Nova anuncia contratação de lateral ex-Remo e jogador pode estrear contra o Paysandu na Série B

Thalys atuou em apenas uma partida nesta temporada e terá nova oportunidade no time de Goiânia

O Liberal
fonte

Jogador vai reforçar o Vila Nova (Samara Miranda / Remo)

O lateral Thalys, ex-Remo, pode ter sua reestreia na temporada em um jogo contra o Paysandu, na Série B. O jogador foi anunciado oficialmente pelo Vila Nova-GO na última quinta-feira (7) como novo reforço para a sequência do Campeonato Brasileiro. O atleta já está integrado ao elenco e à disposição do treinador Paulo Turra.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Thalys está regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e deve jogar contra o Papão, na próxima segunda-feira (11), na Curuzu. Curiosamente, o único e último jogo do lateral no ano foi diante do Bicola. Ainda no Remo, após retornar de lesão, o atleta fez uma entrada simbólica no final do primeiro Re-Pa da final do Campeonato Paraense 2025.

Após isso, o contrato do jogador com o clube azulino foi encerrado e ele estava livre no mercado. O lateral-direito chegou no Leão Azul desde 2024, quando disputou o Parazão, Copa Verde, Copa do Brasil e quatro jogos da Série C. O atleta era titular da posição, mas uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho, na 4ª rodada do Brasileirão, tirou ele das atividades por mais de oito meses. Na passagem pelo Remo, o Thalys fez 23 partidas.

VEJA MAIS 

image Remo oficializa contratação de Cristian Tassano após registro no BID
Atleta chega ao Leão após atuar em 32 partidas pelo Feirense, de Portugal

image Jogando até de lateral, Luan Freitas vira o 'coringa' da defesa do Paysandu
Na segunda temporada pelo clube, o zagueiro atuou em diversas posições do setor nesse ano e mira mais uma chance contra o Vila Nova

image 'Não dá pra escolher adversário', diz Claudinei Oliveira sobre sequência do Paysandu
Treinador do Paysandu falou ao Grupo Liberal sobre elenco, transfer ban, futuro da equipe e o impacto da ausência de Rossi

Agora, no Tigre da Vila, o ex-azulino chega para ocupar a vaga de Igor Inocêncio, que deixou o time colorado para atuar no futebol da Indonésia.

Thalys tem 25 anos e já passou por equipes como São José-RS, ABC, América-MG e Brasil-RS, além de ter passado pelas categorias de base do Curuzeiro. 

O Vila Nova é o atual nono colocado da tabela e visita o Paysandu na próxima segunda-feira (11) sob novo comando técnico e em busca de recuperação após duas derrotas seguidas nas últimas rodadas.

Palavras-chave

esportes

futebol

vila nova

remo

paysandu

série b
