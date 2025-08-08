Vila Nova anuncia contratação de lateral ex-Remo e jogador pode estrear contra o Paysandu na Série B Thalys atuou em apenas uma partida nesta temporada e terá nova oportunidade no time de Goiânia O Liberal 08.08.25 9h05 Jogador vai reforçar o Vila Nova (Samara Miranda / Remo) O lateral Thalys, ex-Remo, pode ter sua reestreia na temporada em um jogo contra o Paysandu, na Série B. O jogador foi anunciado oficialmente pelo Vila Nova-GO na última quinta-feira (7) como novo reforço para a sequência do Campeonato Brasileiro. O atleta já está integrado ao elenco e à disposição do treinador Paulo Turra. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Thalys está regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e deve jogar contra o Papão, na próxima segunda-feira (11), na Curuzu. Curiosamente, o único e último jogo do lateral no ano foi diante do Bicola. Ainda no Remo, após retornar de lesão, o atleta fez uma entrada simbólica no final do primeiro Re-Pa da final do Campeonato Paraense 2025. Após isso, o contrato do jogador com o clube azulino foi encerrado e ele estava livre no mercado. O lateral-direito chegou no Leão Azul desde 2024, quando disputou o Parazão, Copa Verde, Copa do Brasil e quatro jogos da Série C. O atleta era titular da posição, mas uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho, na 4ª rodada do Brasileirão, tirou ele das atividades por mais de oito meses. Na passagem pelo Remo, o Thalys fez 23 partidas. VEJA MAIS Remo oficializa contratação de Cristian Tassano após registro no BID Atleta chega ao Leão após atuar em 32 partidas pelo Feirense, de Portugal Jogando até de lateral, Luan Freitas vira o 'coringa' da defesa do Paysandu Na segunda temporada pelo clube, o zagueiro atuou em diversas posições do setor nesse ano e mira mais uma chance contra o Vila Nova 'Não dá pra escolher adversário', diz Claudinei Oliveira sobre sequência do Paysandu Treinador do Paysandu falou ao Grupo Liberal sobre elenco, transfer ban, futuro da equipe e o impacto da ausência de Rossi Agora, no Tigre da Vila, o ex-azulino chega para ocupar a vaga de Igor Inocêncio, que deixou o time colorado para atuar no futebol da Indonésia. Thalys tem 25 anos e já passou por equipes como São José-RS, ABC, América-MG e Brasil-RS, além de ter passado pelas categorias de base do Curuzeiro. O Vila Nova é o atual nono colocado da tabela e visita o Paysandu na próxima segunda-feira (11) sob novo comando técnico e em busca de recuperação após duas derrotas seguidas nas últimas rodadas. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol vila nova remo paysandu série b COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU Futebol Vila Nova anuncia contratação de lateral ex-Remo e jogador pode estrear contra o Paysandu na Série B Thalys atuou em apenas uma partida nesta temporada e terá nova oportunidade no time de Goiânia 08.08.25 9h05 DEFESA Jogando até de lateral, Luan Freitas vira o 'coringa' da defesa do Paysandu Na segunda temporada pelo clube, o zagueiro atuou em diversas posições do setor nesse ano e mira mais uma chance contra o Vila Nova 07.08.25 21h16 SÉRIE B 2025 'Não dá pra escolher adversário', diz Claudinei Oliveira sobre sequência do Paysandu Treinador do Paysandu falou ao Grupo Liberal sobre elenco, transfer ban, futuro da equipe e o impacto da ausência de Rossi 07.08.25 17h59 LESÃO Matheus Vargas passará por cirurgia no joelho no próximo sábado (9) Meio-campista do Paysandu sofreu ruptura no ligamento cruzado anterior e está fora da temporada 07.08.25 14h42 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (08/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Jogos por Amistosos Internacionais e pela Série B do Brasileirão movimentam o futebol nesta sexta-feira 08.08.25 7h00 Futebol Vila Nova anuncia contratação de lateral ex-Remo e jogador pode estrear contra o Paysandu na Série B Thalys atuou em apenas uma partida nesta temporada e terá nova oportunidade no time de Goiânia 08.08.25 9h05 Mboko, de 18 anos, surpreende a experiente Osaka e conquista o título em Montreal 07.08.25 23h53 Cruzeiro vence o CRB e se classifica na Copa do Brasil; Vasco também avança às quartas de final 07.08.25 23h27